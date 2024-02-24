Циклы развития насекомых

После выхода личинки из яйца начинаются основные отличия метаморфоза насекомых.

У насекомых с неполным циклом развития в молодых возрастах личинка может отличаться по внешнему облику от имаго, но по мере развития она, как правило, все больше к нему приближается. Личинки насекомых с неполным превращением внешне сходны со взрослыми особями и, подобно последним, имеют сложные глаза, такие же, как у взрослых, ротовые органы и в более старших возрастах — хорошо выраженные наружные зачатки крыльев. Помимо этого, у многих насекомых с неполным превращением личинки ведут сходный с имаго образ жизни и могут встречаться совместно с последними. С самого начала существования личинки ее основные морфологические отличия от взрослых особей состоят лишь в отсутствии крыльев, половых органов и структур, с ними связанных.

Близость строения личинок и имаго при неполном превращении обусловлена, главным образом, тем, что различные «приобретения» появляются у таких насекомых не со сменой стадий, а постепенно, на протяжении стадии личинки, по мере смены ее возрастов. Вследствие большого морфологического и биологического сходства с имаго такие личинки называются имагообразными или нимфами.

Нимфы стрекоз претерпевают особую модификацию — они тоже похожи на имаго, но живут в воде и обладают провизорными, то есть специально личиночными, органами — жабрами и др. Таких личинок называют наядами.

У вторичнобескрылых (клопы, вши, пухоеды, власоеды) и у прямокрылых наблюдается слабо выраженный метаморфоз, когда взрослую нимфу трудно отличить от имаго.