Нимфа, куколка, имаго: Что значат эти стадии у насекомых?

И, наконец, финальная стадия развития насекомого — имаго, или взрослая особь. К ней рано или поздно приходит каждое насекомое. Это те самые бабочки и жучки, с которыми мы чаще всего сталкиваемся в жизни. У каждого из них свои особенности и свои секретики, но миссия чаще всего лишь одна — оставить потомство. Некоторые виды живут всего пару дней. А жизнь падёнок и вовсе идёт на минуты, большинство взрослых особей не продержится даже суток!