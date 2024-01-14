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Нимфа, куколка, имаго: Что значат эти стадии у насекомых?

Нимфа, куколка, имаго: Что значат эти стадии у насекомых?

Автор:
14 января 2024 09:44
Сообщество : Животные
Метки: Нимфа   животные   имаго   интересно   куколка   насекомые   природа   фото   
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Становление насекомьей личности называется метаморфозом — возрастным изменением строения организма. Этот процесс можно было бы назвать просто «взрослением», но простота — не конёк букашек. Насекомые привыкли усложнять себе жизнь с самого рождения, но надо отдать им должное — делают они это красиво.

Весь метаморфоз идёт в несколько стадий. И каждая из них меняет насекомое до неузнаваемости! Всё начинается с яйца. Принципиальных различий в процессе созревания у яиц насекомых нет, но вот внешне они могут быть настолько разными, что порой даже непонятно: оно вообще с нашей планеты?

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Вторая стадия — личинка, или нимфа. Здесь насекомое мало отличается от посленовогоднего человека: юная букашка радостно уплетает всё, до чего дотянется, порой в невероятных масштабах. Учёные подсчитали, что некоторые виды за стадию нимфы съедают в 27.000 раз больше, чем вес их собственного тела!

Естественно, при таких аппетитах одёжка из хитина очень быстро становится маленькой. Поэтому личинка несколько раз линяет, сбрасывая покровы, которые стали узки в талии. Период от линьки до линьки у личинок называется возрастом. В зависимости от вида насекомого, этих возрастов к началу третьей стадии может насчитываться от 3 до 30.

Третья стадия звучит очаровательно — куколка. Отъевшаяся букаха полностью теряет способность двигаться, покрывается плотной кутикулой, и в силу вступает настоящая магия! Из несуразной личинки насекомое превращается во взрослую особь.

Вопреки расхожему мнению, личинка в куколке вовсе не превращается в кашу, из которой рождается будущее насекомое. В теле куколки сохраняются недифференцированные клетки. То есть те, которые не принадлежат ещё ни одной системе организма. По факту, это запас необработанного материала, из которого насекомое и «лепит» свою идеальную фигуру. А ещё после линьки насекомые оставляют жутковатые пустые шкурки — свои бывшие покровы. Так что не пугайтесь, если найдёте такую в лесу или парке!

И, наконец, финальная стадия развития насекомого — имаго, или взрослая особь. К ней рано или поздно приходит каждое насекомое. Это те самые бабочки и жучки, с которыми мы чаще всего сталкиваемся в жизни. У каждого из них свои особенности и свои секретики, но миссия чаще всего лишь одна — оставить потомство. Некоторые виды живут всего пару дней. А жизнь падёнок и вовсе идёт на минуты, большинство взрослых особей не продержится даже суток!

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Метки: Нимфа   животные   имаго   интересно   куколка   насекомые   природа   фото   
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3  комментария
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21k
scorpick Полчаса назад
Ну, говорят не каша, а суп. Из биоматериала. Там даже ДНК меняется.
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11k
Борис Карабанов 14 минут назад
В своё время, когда проходили практику по энтомологии, то совершенно случайно (без всякого отношения к заданию по практике) выловили в луже здоровенного щитня и хотя щитни ракообразные, кто-то сказал "Блин, имаго какое-то", имея в виду под этим словом экзотический вид щитня. Потом так и приклеилось это богатое слово до конца практики за чем-либо необычным. Натуральное имаго!
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52k
stabskapitan Полчаса назад
Зачем вы вводите читателей в заблуждение? Нимфами (имагообразными) традиционно называются личинки насекомых с неполным превращением (отсутствует стадия куколки), таких как клопы, прямокрылые и т.д. Личинки насекомых с неполным превращением внешне сходны со взрослыми особями и, подобно последним, имеют сложные глаза, такие же, как у взрослых, ротовые органы и в более старших возрастах хорошо выраженные наружные зачатки крыльев. Помимо этого, у многих насекомых с неполным превращением личинки ведут сходный с имаго образ жизни и могут встречаться совместно с последними.
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