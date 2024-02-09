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Фитнес-тренер показывает, как на самом деле выглядит её тело

Фитнес-тренер показывает, как на самом деле выглядит её тело

Автор:
09 февраля 2024 10:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: девушки   идеальные кадры   интернет   позирование   фитнес   фитнес тренер   фото из соцсетей   
1788
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В соцсетях особую популярность набирают блоги, в которых девушки показывают своё настоящее тело. Сегодня познакомим вас с фитнес-тренером - Молли Ава.

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Метки: девушки   идеальные кадры   интернет   позирование   фитнес   фитнес тренер   фото из соцсетей   
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9  комментариев
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Из неё фитнес инструктор как из Высоцкой повар .
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17k
Элитный тигр 21 секунду назад
Очередная срань показывает свою целлюлитную жопу и говорит, что это нормально. А тупая кукурузина в 100500 раз выкладывает здесь всякое говно.
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3k
Сергей Викторович 23 минуты назад
тема сисек не раскрыта
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14k
кира Час назад
Странно, конечно. Я по молодости серьезно спортом занималась, жира не было. Причем, после того, как перестала активно заниматься, не полнела еще лет 15. А здесь видны ленивые тренировки и хороший аппетит.
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822
no. 2 часа назад
автор, ты бот? носишь практически идентичный мусор.
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Спелая кукурузинка

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