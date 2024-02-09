Фитнес-тренер показывает, как на самом деле выглядит её тело

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В соцсетях особую популярность набирают блоги, в которых девушки показывают своё настоящее тело. Сегодня познакомим вас с фитнес-тренером - Молли Ава.
1. Моли не только ведёт онлайн-тренировки для своих подопечных, но и регулярно демонстрирует личный прогресс
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2. Девушка показывает, что одно и то же тело в зависимости от позы и света выглядит совершенно по-разному
5. Молли учит девушек любит себя, наслаждаться своим телом, делать всё во благо: пить воду, соблюдать режим и не ругать себя, даже если все фото в интернете пестрят идеальными кадрами
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