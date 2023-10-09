30 примеров, когда с соседями не повело

"Я не знаю, кто ты такой и что тебе нужно. Если тебе нужен выкуп, сразу скажу, у меня денег нет. Но предупреждаю: у меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за свою долгую карьеру, которые сделали меня кошмаром для таких, как ты. Если ты отпустишь мои тыквы, то на этом все закончится. Я не буду тебя искать, преследовать. Но если не отпустишь, я тебя найду и убью".