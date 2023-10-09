30 примеров, когда с соседями не повело

Соседи есть у каждого из нас, но не все они приятные люди. Особенно если вторгаются в личное пространство, мусорят или просто не умеют вести себя как порядочные люди. Именно таким вредителям и посвящена эта подборка.
"Она не могла так припарковаться случайно. Она либо ехала домой пьяная в хлам, либо ей было все равно".
2. "Соседи бросили свою собаку у нашего дома и переехали. К сожалению, мы не можем ее оставить"
"Мы любим кидать какашки своих собак на чужие участки. Хотите увидеть это? У нас есть видео!"
4. "Наша 7-летняя собака теперь боится фейерверка. "Спасибо" соседу, который незаконно пускал салют над нашим домом"
"Я не знаю, кто ты такой и что тебе нужно. Если тебе нужен выкуп, сразу скажу, у меня денег нет. Но предупреждаю: у меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за свою долгую карьеру, которые сделали меня кошмаром для таких, как ты. Если ты отпустишь мои тыквы, то на этом все закончится. Я не буду тебя искать, преследовать. Но если не отпустишь, я тебя найду и убью".
"Когда сосед использует чужую тропинку и паркуется перед ней, чтобы никто не мог ею воспользоваться"
"Видимо, соседка высыпала весь корм, потому что оба фильтра были полностью забиты кормом и не работали. Вода помутнела и испортилась, в результате чего почти все рыбы погибли".
12. "Сегодня обнаружил, что мой сосед спит с заряженным огнестрельным оружием. Угол моего компьютерного стола прямо за монитором"
13. "Когда идет дождь, мои соседи заносят двух чихуахуа в дом, а эту собаку оставляют на улице"
14. "Соседи без разрешения спилили тенистые деревья в моем дворе, и теперь я вынужден смотреть на их уродливый гараж"
"Я снимаю этот дом. На прошлой неделе соседи, с которыми у меня хорошие отношения, сказали мне, что к ним придут люди, которые будут заниматься работой на участке/стрижкой деревьев, и спросили, могут ли они в случае необходимости зайти в мой двор. Я согласился, но не знал, что они собираются спилить деревья".
15. "Друг соседа решил, что это лучшее место для парковки, а мы из-за него опоздали на работу"
1. Предложили соседу поставить новый забор и поделить расходы пополам. Он отказался, и вот так отремонтировал
19. "Соседи устроили вечеринку, и какой-то старшеклассник залез в игровой домик моей дочери"
"Это его гараж слева частично завален. Может быть, он думает, что ему не выплатят страховку, если он все уберет, я не знаю".
28. "Соседи переехали, но включили все фонари. В том числе тот, что бьет светом в мою спальню"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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