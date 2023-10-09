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30 примеров, когда с соседями не повело

30 примеров, когда с соседями не повело

Автор:
09 октября 2023 12:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   наглость   плохие соседи   ситуация   соседи   
1237
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Соседи есть у каждого из нас, но не все они приятные люди. Особенно если вторгаются в личное пространство, мусорят или просто не умеют вести себя как порядочные люди. Именно таким вредителям и посвящена эта подборка.

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"Она не могла так припарковаться случайно. Она либо ехала домой пьяная в хлам, либо ей было все равно".


"Мы любим кидать какашки своих собак на чужие участки. Хотите увидеть это? У нас есть видео!"


"Я не знаю, кто ты такой и что тебе нужно. Если тебе нужен выкуп, сразу скажу, у меня денег нет. Но предупреждаю: у меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за свою долгую карьеру, которые сделали меня кошмаром для таких, как ты. Если ты отпустишь мои тыквы, то на этом все закончится. Я не буду тебя искать, преследовать. Но если не отпустишь, я тебя найду и убью".


"Видимо, соседка высыпала весь корм, потому что оба фильтра были полностью забиты кормом и не работали. Вода помутнела и испортилась, в результате чего почти все рыбы погибли".


"Я снимаю этот дом. На прошлой неделе соседи, с которыми у меня хорошие отношения, сказали мне, что к ним придут люди, которые будут заниматься работой на участке/стрижкой деревьев, и спросили, могут ли они в случае необходимости зайти в мой двор. Я согласился, но не знал, что они собираются спилить деревья".


"Это его гараж слева частично завален. Может быть, он думает, что ему не выплатят страховку, если он все уберет, я не знаю".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   люди   наглость   плохие соседи   ситуация   соседи   
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10  комментариев
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35k
Андрей Иванов Полчаса назад
Пиндосы
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3k
Пластичный Дятел 5 минут назад
Жаль песеля. Я бы забрал его к себе.
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56k
dima423 21 минуту назад
Комментарий к фото
ну такие колеса с боковым порезом дорого менять если что...
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7k
Горец Ю 24 минуты назад
Ой с машинами проще простого: скрутил ниппель (2 шт.) и выбросил их под капот ему же, что бы не обвинили в воровстве.
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9k
Дмитрий Полчаса назад
Во первых дома у всех из фанеры что ли? А во вторых, это не соседи! Это 3.14....сы!
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37k
ДеSигнер Полчаса назад
Ну, тут в основном пендосовские соседи, у нас обычно так....
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4k
Денис Полчаса назад
Пиндосы
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672
Шурман 36 минут назад
А вот здесь шиздезом попахивает , спил происходил на его участке за забором соседей , сам спилил и наверное в переводе было так я почистил участок и теперь любуюсь на не ухоженный гараж соседа . Хрен кто когда пойдет что то пилить на твоем же участке , даже в Европе или в России , России могут только если этот участок захламлен и не используется .
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