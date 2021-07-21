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20 человек, которые слишком поздно осознали свою ошибку

20 человек, которые слишком поздно осознали свою ошибку (21 фото)

Автор:
21 июля 2021 22:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупость   неудачи   смешные неудачи   фейлы   фото из соцсетей   
1907
21

Хорошая мысля, как известно, приходит опосля. Например, проверить, закрыли ли дети дверь машины в снегопад, или не отпускать белого пса поиграть на свежескошенной траве... Именно это произошло с героями этой подборки, но они не унывают, а предлагают нам посмеяться вместе с ними.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   глупость   неудачи   смешные неудачи   фейлы   фото из соцсетей   
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9  комментариев
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13k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Когда то , в студенческие годы, я собирался на очень сложный экзамен, да ещё к преподу, с которым были сильно натянуты отношения. Знал только пару билетов...
От волнения одел разные туфли. Вытащил счастливый билет, ответил без подготовки- пять баллов.
С тех пор, на очень сложные и ответственные дела одеваю разную обувь. Похожую, что бы конкретным клоуном не выглядеть, но разную.
Примета работает...
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5k
Вадим Полчаса назад
////"Клиент////"Клиент заплатил другу наличными, а он засунул деньги в микроволновку, чтобы убить бактерии коронавируса"////

по моему тут все прекрасно ) один вопрос меня мучает ) как он вообще дожил до этих лет )
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8k
Alex Djeff 57 минут назад
Жесть конечно, но внутри тазовой кости улыбающаяся физиономия.
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5k
newegg Час назад
"Когда перепутал таблетку для посудомоечной машины и капсулу для стирки"
ЗвиздежЪ
Химия для стиральной машины не дает пены, как и для моечной.
Тут, скорее, перепутали средство для авто мойки с обычным для мытья посуды.

Зеленый пёсик - красиво, оригинально, натурально. В чём проблема?
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4k
★Lucifer★ 2 часа назад
Обычное рукожопство в большинстве случаев.
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