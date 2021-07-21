20 человек, которые слишком поздно осознали свою ошибку

Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео)

Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались!

18 человек, которым катастрофически не повезло

33 ошибки горе-строителей, от которых хочется плакать

25 человек, чей день действительно не задался

30 человек, которые поскупились на салон красоты и пожалели