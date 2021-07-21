20 человек, которые слишком поздно осознали свою ошибку

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Хорошая мысля, как известно, приходит опосля. Например, проверить, закрыли ли дети дверь машины в снегопад, или не отпускать белого пса поиграть на свежескошенной траве... Именно это произошло с героями этой подборки, но они не унывают, а предлагают нам посмеяться вместе с ними.
1. "Клиент заплатил другу наличными, а он засунул деньги в микроволновку, чтобы убить бактерии коронавируса"
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5. Парень сделал такую же татуировку, как у подобранного щенка, не зная, что этот символ означает, что собака кастрирована
8. Этот рентгеновский снимок участника аварии демонстрирует, почему нельзя класть ноги на приборную панель
13. "Примерил оба варианта, чтобы показать жене, забыл переобуться и проходил так весь рабочий день"
18. "Я убрал кошачий лоток и хотел выкинуть пакет с содержимым по дороге на работу. Обед был в другом пакете. Угадайте, какой пакет я выкинул, а какой принес на работу"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Новости партнёров
От волнения одел разные туфли. Вытащил счастливый билет, ответил без подготовки- пять баллов.
С тех пор, на очень сложные и ответственные дела одеваю разную обувь. Похожую, что бы конкретным клоуном не выглядеть, но разную.
Примета работает...
по моему тут все прекрасно ) один вопрос меня мучает ) как он вообще дожил до этих лет )
ЗвиздежЪ
Химия для стиральной машины не дает пены, как и для моечной.
Тут, скорее, перепутали средство для авто мойки с обычным для мытья посуды.
Зеленый пёсик - красиво, оригинально, натурально. В чём проблема?