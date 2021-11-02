35 человек, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку

Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо»

20 человек, которые слишком поздно осознали свою ошибку

25 человек, чей день действительно не задался

35 ужасных и абсурдных дизайнерских решений

25 очень глупых поступков, которые совершали очень умные люди

Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала