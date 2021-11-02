35 человек, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку

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Казалось бы, ну чем плохим может обернуться желание доплатить за место у окна в самолете? Или, например, постирать любимый свитер или отправить робот-пылесос убрать за щенком? Эта подборка доказывает, что от катастрофы нас отделяет всего ничего — одно маленькое, но очень неудачное решение.
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5. "Когда хотел похвастаться перед соседями современным подходом, а тебя теперь все знают как парня, который уничтожил джип одним нажатием кнопки"
12. "Жена полезла на чердак за елкой, я сказал ей не наступать на гипсокартон. Потом она призналась, что не знала, что такое гипсокартон"
13. "На свадьбе, которая проходила в помещении типа склада без нормальной вентиляции, решили запустить фейерверки"
14. "Сын решил проглотить монетку и превратить 5 центов в 4400 долларов медицинских счетов"
15. "Сын дразнил сестру, и та швырнула геймпад от Switch в 75-люймовый телевизор моих родителей"
16. "Угадайте, чем я посыпал йогурт сегодня утром (слева сушеный чеснок в порошке, справа — арахисовое масло)
18. "Испеки хлеб, говорили они... Если оставить тесто подниматься на ночь, будет вкуснее, говорили они... Поставь в холодильник, говорили они... Такое полезное хобби, говорили они..."
20. "Мой новый робот-пылесос наехал на щенячьи какашки, после чего "убрался" во всем доме"
21. "Купил новый HDR телек... И сел на очки, пока его настраивал. Теперь никакого HDR не вижу, лол"
22. "Видите эти яйца? Они должны были быть в пирогах. Я сделал два жирных шоколадных круга"
28. "Отец пожаловался, что "Google размывает страницу с результатами в левом верхнем углу. Facebook тоже". Он расплавил левый верхний угол экрана.
29. "Так приятно осознать, что твои коллеги не знают, как правильно закрывать коробку... Как раз перед уходом"
30. "Было поздно, я был очень уставший, выпил аспирин. Час спустя я понял, что это был не аспирин (слева на фото аспирин, справа — слабительное)
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