FISHKINET
Сообщество Юмор 13121 пост • 2748 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
35 человек, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку

35 человек, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку (36 фото)

Автор:
02 ноября 2021 08:03
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   глупость   неудачи   смешные неудачи   фейлы   фото из соцсетей   
1575
36

Казалось бы, ну чем плохим может обернуться желание доплатить за место у окна в самолете? Или, например, постирать любимый свитер или отправить робот-пылесос убрать за щенком? Эта подборка доказывает, что от катастрофы нас отделяет всего ничего — одно маленькое, но очень неудачное решение.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Reddit   Юмор   глупость   неудачи   смешные неудачи   фейлы   фото из соцсетей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» 20 человек, которые слишком поздно осознали свою ошибку 20 человек, которые слишком поздно осознали свою ошибку 25 человек, чей день действительно не задался 25 человек, чей день действительно не задался 35 ужасных и абсурдных дизайнерских решений 35 ужасных и абсурдных дизайнерских решений 25 очень глупых поступков, которые совершали очень умные люди 25 очень глупых поступков, которые совершали очень умные люди Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10200



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
3
0
Защити свой дом от зомби
В Шаге от Войны: Как Советские моряки Разнесли наглый Американский крейсер, который отказался покидать территориальные воды СССР
3
76
В Шаге от Войны: Как Советские моряки Разнесли наглый Американский крейсер, который...
Набирающие популярность в сообществах
Седан Chery переделали в некое подобие Bugatti и теперь продают
0
22
Седан Chery переделали в некое подобие Bugatti и теперь продают
14 лучших фильмов ужасов, которые можно найти на Netflix
6
8
14 лучших фильмов ужасов, которые можно найти на Netflix
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо»
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#кино#сарказм#Россия#животные#фотографии#в мире#сша#Китай
#интересно#история#люди#смешные#познавательно#комментарии#авто аварии#автомобили#пандемия#приколы
#фото#картинки#дтп#Ynews#аварии#новости#подборка#дети#прикольные#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться