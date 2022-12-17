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Билборды как отдельный вид креатива

Билборды как отдельный вид креатива

Автор:
17 декабря 2022 09:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: баннер   билборд   видео   креатив   реклама   со всего света   
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Не спорим, реклама надоела всем и давно, но порой она умеет привлекать внимание.

Эта подборка билбордов со всего света, свежие и не очень фотографии иногда заставляют улыбнуться, а порой и задуматься.


Рекламный щит из прозрачного акрила длиной 5 м заполнен 43,5 тыс. литрами воды и находится в одном из самых посещаемых пляжей в Дубае. Билборд посвятили новой линейке закрытых купальников Burkini, куда вошли 18 моделей, в том числе топы с длинными рукавами, легкий хиджаб и брюки. Но самое интересное, что если ты нырнешь в этот бассейн, то твое изображение будет выведено на экран.

Ресторан «Oldtimer» в Австрии решил привлечь к себе внимание большим баннером и весьма спорным лозунгом. Сеть этих ресторанов находится на крупных автобанах, так что у водителей просто не оставалось шансов не заметить такую рекламу.


Тут интересен даже не сам билборд, а то, что он рекламирует. Дело в том, что столица Мексики — один из рекордсменов среди мегаполисов мира по длительности простоя в дорожных пробках. Застрять там можно часов на 5, а что бы в это время не скучать Burger King предлагает доставку своей продукции прямо к автомобилю. В результате Burger King увеличил число еженедельных заказов с доставки на 63%.

Для разрыхлителя фирмы Royal Baking Powder даже такие масштабы по плечу, по крайней мере, так утверждает производитель.


В Индонезии решили использовать электрические провода для рекламы триммера бренда «Panasonic». Там все равно проводов по улицам много, зато реклама получилась оригинальная.



В центре Сингапура Samsung в сотрудничестве с JCDecaux разместили 10 беспроводных зарядных станций в виде билбордов. Их установили на автобусных остановках и каждый желающий мог поместить смартфон на специальную область — и он начинал заряжаться. Отличная реклама быстрой портативной подзарядке батареи.

Эта реклама старенькая, но все равно идея до сих пор интересна. Лампочка от Abbott Mead Vickers BBDO (Лондон), реагировала на прохожих и загоралась.

Реклама не обязательно должна находиться на самом баннере, её можно разместить где угодно. Так решили в Англии и поместили гигантский ботинок на городском билборде. «Woodland» выпускает обувь для занятий альпинизмом.


Корейцы, молодцы - и качельку деткам, и рекламу полиции объединили.

Американский производитель «Penline» решил продемонстрировать на сколько надежна его продукция и изобразил, как лента удерживает билборд на стене.


Реклама бритвы «Martor Solingen» в Германии в своё время наделала много шума. Хотя согласитесь, мимо такой рекламы пройти сложно, всё равно обратишь внимание.


Этот рекламный щит, добывающий воду из воздуха, был установлен в одном из самых засушливых регионов Перу. Воду, которую он создавал, мог пить любой желающий.

Ещё немного интересной рекламы от немцев. Производители стирального порошка уверяет, что все цветные вещи после стирки не утратят своей насыщенности. «Stop colors from bleeding!»


Этот "утопленный" билборд - не ошибка рекламщиков, неудачно его разместивших, а интересное решение для привлечения внимания индийских зрителей. Реклама голливудского фильма-катастрофы в стране, где Болливуд правит балом дело трудное, но интересное.


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Метки: баннер   билборд   видео   креатив   реклама   со всего света   
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24k
Егор 57 минут назад
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ACU900 Полчаса назад
А почему не синяя? Синяя ведь надежнее...
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2k
Бомбардир 37 минут назад
Что изображено на другом конце тоннеля?
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26k
Мрачный мачо 43 минуты назад
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10k
Владимир Час назад
>> Всё съедобное
Не "всё съедобное", а "сколько сожрешь". Шведский стол, проще говоря.
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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