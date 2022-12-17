Билборды как отдельный вид креатива

Тут интересен даже не сам билборд, а то, что он рекламирует. Дело в том, что столица Мексики — один из рекордсменов среди мегаполисов мира по длительности простоя в дорожных пробках. Застрять там можно часов на 5, а что бы в это время не скучать Burger King предлагает доставку своей продукции прямо к автомобилю. В результате Burger King увеличил число еженедельных заказов с доставки на 63%.