В Китае нижнее бельё теперь рекламируют мужчины

Китайское сообщество неоднозначно отнеслось к такому решению. Некоторые посчитали это забавным, однако другие отметили, что из-за замещения группа девушек осталась без работы. Часть пользователей также отметила, что рекламировать белье можно и на манекенах.

Впрочем, неизвестно, сколько эта лазейка еще будет существовать, поскольку власти Китая о ней уже знают и, скорее всего, в ближайшее время примут меры.

Тяжела и неказиста жизнь китайского ...маркетолога.