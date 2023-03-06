В Китае нижнее бельё теперь рекламируют мужчины

Новости традиционных ценностей. В Китае из-за принятого закона о запрете распространения непристойных материалов в интернет, рекламировать женское нижнее белье вместо девушек-моделей приходится мужчинам. С ориентацией у них всё норм, просто так сложились обстоятельства.
Власти Китая, в борьбе за нравственные ценности своих граждан, запретили демонстрировать в сети фото и видео с полуобнаженными женщинами, а в итоге, под удар попали производители нижнего белья. В борьбе за место под солнцем для съемок рекламных роликов они начали привлекать моделей мужского пола:
По информации газеты The New York Post, любой ролик с женщинам в белье в Китае тут же попадает под запрет и блокируется, а вот снимки мужчин в кружевных бюстгалтерах и ночных рубашках заходят на ура.
Китайское сообщество неоднозначно отнеслось к такому решению. Некоторые посчитали это забавным, однако другие отметили, что из-за замещения группа девушек осталась без работы. Часть пользователей также отметила, что рекламировать белье можно и на манекенах.
Впрочем, неизвестно, сколько эта лазейка еще будет существовать, поскольку власти Китая о ней уже знают и, скорее всего, в ближайшее время примут меры.
Тяжела и неказиста жизнь китайского ...маркетолога.
Источник:
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Почему бы не дать линк на китайские источники?