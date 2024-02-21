НАСА ищет добровольцев, которые будут целый год жить в симуляторе Марса

В прошлую пятницу (16 февраля) НАСА объявило о поиске кандидатов для участия в очередной годичной миссии, имитирующей жизнь на поверхности Марса. Ожидается, что эта миссия поможет собрать информацию, полезную для планирования реальных полетов человека на Марс в будущем.

Это вторая из трех миссий, являющихся частью программы CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog). Задания CHAPEA представляют собой наземные симуляции, разработанные для воспроизведения проблем реальной миссии на Марс.