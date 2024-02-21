НАСА ищет добровольцев, которые будут целый год жить в симуляторе Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ищет добровольцев для специальной миссии на Красную планету. Они будут в течение года жить и работать на «искусственном Марсе».
В прошлую пятницу (16 февраля) НАСА объявило о поиске кандидатов для участия в очередной годичной миссии, имитирующей жизнь на поверхности Марса. Ожидается, что эта миссия поможет собрать информацию, полезную для планирования реальных полетов человека на Марс в будущем.
Это вторая из трех миссий, являющихся частью программы CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog). Задания CHAPEA представляют собой наземные симуляции, разработанные для воспроизведения проблем реальной миссии на Марс.
Экипаж миссии, запланированной на весну 2025 года, будет состоять из четырёх добровольцев. Они будут жить и работать в среде обитания площадью 158 кв. м под названием Mars Dune Alpha, расположенной в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, штат Техас.
Искусственный Марс будет состоять из среды обитания, отпечатанной на 3D-принтере и призванной имитировать условия и проблемы, с которыми астронавты столкнулись бы на настоящей планете, такие как ограниченность ресурсов, сбои в работе оборудования, задержки связи и другие экологические стрессы.
Экипаж добровольцев будет выполнять различные задания, в том числе имитировать выход в открытый космос, управлять роботами, обслуживать среду обитания, заниматься спортом и выращивать урожай.
По сообщению НАСА, есть некоторые условия, необходимые для того, чтобы быть отобранным для этой особой галактической миссии.
Ищут здоровых, целеустремленных граждан США или постоянных жителей страны, некурящих, в возрасте 30-55 лет, владеющих английским языком для эффективного общения между членами экипажа и диспетчером, говорится в официальном сообщении агентства. Кроме того, от кандидатов требуется «большое стремление к уникальным, полезным приключениям и интерес к участию в работе НАСА по подготовке к первому путешествию человека на Марс».
Кроме того, все кандидаты должны соответствовать критериям НАСА для астронавтов. В частности, иметь степень магистра в области STEM, такой как инженерия, математика, биология, физика или компьютерные науки, полученную в аккредитованном учебном заведении. Кроме того, у них должно быть не менее двух лет профессионального опыта работы в области STEM или не менее тысячи часов пилотирования самолета.
По словам представителей НАСА, добровольцы получат денежную компенсацию, однако размер выплат еще не объявлен.
Миссии CHAPEA предоставляют дополнительные важные научные данные для проверки систем и разработки решений для будущих миссий на Красную планету. Первый экипаж CHAPEA и его первая годичная миссия все еще находятся в процессе, более чем на половине пути.
НАСА использует исследования, полученные в ходе миссий по симуляции, чтобы помочь будущим экспедициям на Марс.
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НАСА отправило несколько аппаратов для облета Марса и роверов для исследования его поверхности, но на Марсе, где сутки длятся 24,6 часа, называемые солами, побывали только роботы. Год на Марсе длится 669,6 сола. Атмосфера Марса состоит из углекислого газа, азота и аргона, которые создают туманное и пыльное красное небо. Кроме того, температура может достигать 70 градусов по Фаренгейту или опускаться до -225°F (-142,78°C).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вообще, отправили бы уже. Интересно жуть! Пусть походят, видео поснимают.