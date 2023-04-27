В Бельгии прошёл чемпионат по подражанию крикам чаек

На этом международном (!) состязании несколько десятков человек выясняли, кто из них лучше орёт. Вернее, кричит так, что его запросто можно перепутать с чайкой.
В мире немало странных состязаний, и совсем недавно к этому списку добавилось еще одно. В Бельгии прошло соревнование по подражанию крикам чаек. Чемпионат Европы в городе Де Панне собрал около полусотни участников, мастерство которых оценивало жюри из пяти экспертов.
Некоторые участники нарядились в костюмы морских птиц, но строгое жюри интересовала лишь голосовая имитация. Крикуны старались изо всех сил, однако, как поясняют эксперты, орать как чайка "могут не только лишь все - мало кто может это делать".
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Особенно убедительно это вышло у 21-летнего студента из Нидерландов Ярмо Слуттера. Парень поясняет, что попал на соревнования случайно. Однажды в компании друзей он попробовал крикнуть как чайка - и приятели пришли в вострог от его способностей. Ради шутки молодые люди решили посмотреть, нет ли каких-то специальных соревнований по этой теме - и наткнулись на сообщение о предстоящем чемпионате. Теперь о Слуттере и других
идиотах имитаторах криков чаек узнает вся Европа. Да что там - весь мир! Жизнь удалась, а кто-то и дальше будет сидеть в душном офисе.
Впрочем, жюри чемпионата утверждает, что их соревнования - важная часть программы по реабилитации имиджа чаек. Считается, что эти птицы - изрядные попрошайки, которые воруют всё что ни попадя и надоедают жителям приморских городов и посёлков своими криками. Между тем, они являются важной частью экосистемы, а потому относиться к ним нужно бережно и с уважением.
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