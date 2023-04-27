В Бельгии прошёл чемпионат по подражанию крикам чаек

В мире немало странных состязаний, и совсем недавно к этому списку добавилось еще одно. В Бельгии прошло соревнование по подражанию крикам чаек. Чемпионат Европы в городе Де Панне собрал около полусотни участников, мастерство которых оценивало жюри из пяти экспертов.





Некоторые участники нарядились в костюмы морских птиц, но строгое жюри интересовала лишь голосовая имитация. Крикуны старались изо всех сил, однако, как поясняют эксперты, орать как чайка "могут не только лишь все - мало кто может это делать".



