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В Бельгии прошёл чемпионат по подражанию крикам чаек

В Бельгии прошёл чемпионат по подражанию крикам чаек

Автор:
27 апреля 2023 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Бельгия   видео   имитация   крикуны   подражание крикам чаек   странные соревнования   чайки   чемпионат   
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На этом международном (!) состязании несколько десятков человек выясняли, кто из них лучше орёт. Вернее, кричит так, что его запросто можно перепутать с чайкой.

В мире немало странных состязаний, и совсем недавно к этому списку добавилось еще одно. В Бельгии прошло соревнование по подражанию крикам чаек. Чемпионат Европы в городе Де Панне собрал около полусотни участников, мастерство которых оценивало жюри из пяти экспертов.


Некоторые участники нарядились в костюмы морских птиц, но строгое жюри интересовала лишь голосовая имитация. Крикуны старались изо всех сил, однако, как поясняют эксперты, орать как чайка "могут не только лишь все - мало кто может это делать".



Особенно убедительно это вышло у 21-летнего студента из Нидерландов Ярмо Слуттера. Парень поясняет, что попал на соревнования случайно. Однажды в компании друзей он попробовал крикнуть как чайка - и приятели пришли в вострог от его способностей. Ради шутки молодые люди решили посмотреть, нет ли каких-то специальных соревнований по этой теме - и наткнулись на сообщение о предстоящем чемпионате. Теперь о Слуттере и других идиотах имитаторах криков чаек узнает вся Европа. Да что там - весь мир! Жизнь удалась, а кто-то и дальше будет сидеть в душном офисе.


Впрочем, жюри чемпионата утверждает, что их соревнования - важная часть программы по реабилитации имиджа чаек. Считается, что эти птицы - изрядные попрошайки, которые воруют всё что ни попадя и надоедают жителям приморских городов и посёлков своими криками. Между тем, они являются важной частью экосистемы, а потому относиться к ним нужно бережно и с уважением.

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Метки: Ynews   Бельгия   видео   имитация   крикуны   подражание крикам чаек   странные соревнования   чайки   чемпионат   
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4  комментария
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822k
А.Берестенко Час назад
А по снайперской подготовке?

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4k
просто Дмитрий 15 минут назад
Арестовича бы туда
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32k
Олег 23 минуты назад
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973
Шурман 37 минут назад
Живя в Бельгии и читая местные новости я больше информации о происходящем получаю из фишек :)))) а вообще чайки еще те скоты , с другом рыбачили с пирса в Остенде , пол дня ни у кого не клевало и тут мне подвезло тащу нормальную камбалу , все бы ни чего но поднять я ее не смог эта пернатая гадость сорвала ее вместе с крючком :)
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