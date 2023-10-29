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«Кто управляет ей и зачем?»: несколько исследователей решили доказать, что мы живём в компьютерной игре

«Кто управляет ей и зачем?»: несколько исследователей решили доказать, что мы живём в компьютерной игре

Автор:
29 октября 2023 19:58
Сообщество : Наука
Метки: гипотеза   имитация   информационная физика   матрица   реальность   симуляция   теория   
1392
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Этой же теории придерживается и Илон Маск.

Есть такая гипотеза симуляции, что вся окружающая нас действительность - компьютерная имитация. И якобы она подстраивается как и под всех людей, так и под каждого индивидуально.

Ну это чтобы в пикселях никто не застревал. Или не проходил сквозь двери в метро.

Самый яркий сторонник этой гипотезы  - богатейший человек планеты Илон Маск. Судя по его состоянию, он всё же что-то знает. Хотя есть и другие исследователи, которые придерживаются той же точки зрения. Например, Ник Бостром, он отстаивает свою позицию о «матрице» с конца 1990-х годов. Может его фильм так вдохновил или он действительно разглядел нечто за полотном реальности.

Ещё есть Мелвин Вопсон из Портсмутского университета. Он также полагает, что нас окружает наглая симуляция и изучает её с помощью относительно новой научной дисциплины - информационной физики. Она исходит из того, что пространство, время и материя не имеют фундаментальных значений и состоят из бит информации. Тут мнения расходятся: одни считают симуляцию откровенным бредом, а вот другие склонны думать, что она существует, ещё как.

Очередной адепт симуляции - Марк Ли. Он снял целую передачу на эту тему и заявил:

У меня учёная степень, так что отнеситесь к этому рационально, - говорит он. - Может ли жизнь быть компьютерной игрой? Вопрос, кто управляет ей и зачем?». Ник Поуп в 90-х руководил отделом НЛО Минобороны Великобритании. Марк Ли передает его слова: «Что, если инопланетяне навязывают нам свои собственные безумные религии?». «То, как развивается наука, показывает, что в квантовой физике есть вещи, которые невозможно объяснить – мы не знаем, как работает Вселенная. Могут существовать другие измерения, которые объясняют вещи, не основанные здесь, в этой реальности», - говорит он. «Если нас посетят, то, скорее всего, это будет беспилотник, а не существо из плоти и крови. Они также могут обходить нас стороной и связываться с нашим искусственным интеллектом».

В общем свалил всё в кучу: НЛО, симуляцию, искусственный интеллект… И навёл тень на плетень. Тот же Мелвин Вопсон подошёл к вопросу основательней и предложил доказать факт симуляции за счёт поиска пятого типа материи. Якобы она заполняет биты информации, из которых состоит наша Вселенная.

Кстати, многие считают, что никакого пятого типа материи нет и быть не может. Но это уже из области догадок и научных споров. Да и вообще - вот когда покажут мужика, проходящего сквозь стену или парящего в воздухе, тогда и поверим в эти ваши матрицы и симуляции.


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Метки: гипотеза   имитация   информационная физика   матрица   реальность   симуляция   теория   
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11  комментариев
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12k
Владимир Час назад
Я походу на "hardcore" сложность выбрал, можно поменять?
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7k
perekrestok 13 минут назад
Могу поверить в матрицу если у меня вылечат артрит и сделают чтобы стояк у меня был как в 18 лет. Если через неделю этого не будет то и матрицы никакой нет!
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56k
zloykoyot 15 минут назад
Мы слишком мало знаем чтобы что-либо категорически утверждать или отрицать. 200 лет назад самые маститые учёные утверждали, что двигаться со скоростью более 50 км/ч нельзя, задохнуться можно. 100 лет назад считали что невозможно преодолеть скорость звука. И всё это было неверно.
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5k
Горожанин 16 минут назад
Поток словесного формального сознания - без понятий и понятийного мышления. Впрочем, это сейчас норма.
.
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592
Olldd Час назад
Если посмотреть на это с 13-го этажа, то что-то имеет место быть. ))
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20k
scorpick Час назад
Ждём Избранного, кароч
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5k
B@r@bux Час назад
Нас снова зовут на вечеринку в прошлое, но мы не пойдем - ещё рано.
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August

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