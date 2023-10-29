«Кто управляет ей и зачем?»: несколько исследователей решили доказать, что мы живём в компьютерной игре

Самый яркий сторонник этой гипотезы - богатейший человек планеты Илон Маск. Судя по его состоянию, он всё же что-то знает. Хотя есть и другие исследователи, которые придерживаются той же точки зрения. Например, Ник Бостром, он отстаивает свою позицию о «матрице» с конца 1990-х годов. Может его фильм так вдохновил или он действительно разглядел нечто за полотном реальности.

Ещё есть Мелвин Вопсон из Портсмутского университета. Он также полагает, что нас окружает наглая симуляция и изучает её с помощью относительно новой научной дисциплины - информационной физики. Она исходит из того, что пространство, время и материя не имеют фундаментальных значений и состоят из бит информации. Тут мнения расходятся: одни считают симуляцию откровенным бредом, а вот другие склонны думать, что она существует, ещё как.