«Кто управляет ей и зачем?»: несколько исследователей решили доказать, что мы живём в компьютерной игре

Этой же теории придерживается и Илон Маск.
Есть такая гипотеза симуляции, что вся окружающая нас действительность - компьютерная имитация. И якобы она подстраивается как и под всех людей, так и под каждого индивидуально.
Ну это чтобы в пикселях никто не застревал. Или не проходил сквозь двери в метро.
Самый яркий сторонник этой гипотезы - богатейший человек планеты Илон Маск. Судя по его состоянию, он всё же что-то знает. Хотя есть и другие исследователи, которые придерживаются той же точки зрения. Например, Ник Бостром, он отстаивает свою позицию о «матрице» с конца 1990-х годов. Может его фильм так вдохновил или он действительно разглядел нечто за полотном реальности.
Ещё есть Мелвин Вопсон из Портсмутского университета. Он также полагает, что нас окружает наглая симуляция и изучает её с помощью относительно новой научной дисциплины - информационной физики. Она исходит из того, что пространство, время и материя не имеют фундаментальных значений и состоят из бит информации. Тут мнения расходятся: одни считают симуляцию откровенным бредом, а вот другие склонны думать, что она существует, ещё как.
Очередной адепт симуляции - Марк Ли. Он снял целую передачу на эту тему и заявил:
У меня учёная степень, так что отнеситесь к этому рационально, - говорит он. - Может ли жизнь быть компьютерной игрой? Вопрос, кто управляет ей и зачем?». Ник Поуп в 90-х руководил отделом НЛО Минобороны Великобритании. Марк Ли передает его слова: «Что, если инопланетяне навязывают нам свои собственные безумные религии?». «То, как развивается наука, показывает, что в квантовой физике есть вещи, которые невозможно объяснить – мы не знаем, как работает Вселенная. Могут существовать другие измерения, которые объясняют вещи, не основанные здесь, в этой реальности», - говорит он. «Если нас посетят, то, скорее всего, это будет беспилотник, а не существо из плоти и крови. Они также могут обходить нас стороной и связываться с нашим искусственным интеллектом».
В общем свалил всё в кучу: НЛО, симуляцию, искусственный интеллект… И навёл тень на плетень. Тот же Мелвин Вопсон подошёл к вопросу основательней и предложил доказать факт симуляции за счёт поиска пятого типа материи. Якобы она заполняет биты информации, из которых состоит наша Вселенная.
Кстати, многие считают, что никакого пятого типа материи нет и быть не может. Но это уже из области догадок и научных споров. Да и вообще - вот когда покажут мужика, проходящего сквозь стену или парящего в воздухе, тогда и поверим в эти ваши матрицы и симуляции.
Источник:
- С вероятностью в 50% наша реальность - это цифровая симуляция
- Лемурия: мифический затерянный континент, который оказался реальным (почти)
- 17 неопровержимых доказательств, что мы живём в симуляции
- Известный хакер заявил, что мы все живем в сплошной симуляции
- 15 снимков, доказывающих, что матрице всегда есть чем нас удивить
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