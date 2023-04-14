NASA показала симулятор Марса, в котором четыре добровольца проживут целый год

Участникам эксперимента придётся справляться с кучей трудностей: от эмоциональных до технических, когда наблюдающие за ними учёные выведут из строя оборудование.
В NASA решили поставить новый эксперимент: в рамках проекта Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) четыре человека на протяжении года будут жить в симуляторе Марса. Смоделированная версия напечатана на 3D-принтере.
Симулятор находится в космическом центре NASA в Хьюстоне. Модуль Mars Dune Alpha площадью 160 квадратных метров состоит из нескольких отсеков. Тут есть кухня, гостиная, зона для медицинского обследования, отдыха, фитнеса и работы, а также станция по выращиванию продуктов питания.
Однако участникам периодически придётся как-то справляться с отказами в работе оборудования и нехваткой самых разных ресурсов.
Такие сложности, по мнению организаторов эксперимента, ждут тех, кто впервые посетит Марс. Конечно, в симуляторе эти трудности будут создаваться искусственно с целью наблюдения за поведением и состоянием людей в ситуации, приближенной к реальной (точнее, возможно реальной).
Проект Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) планируется ради проведения нескольких экспериментов, а и рамках одного из них специалисты будут следить за физическим и эмоциональным состоянием добровольцев в условиях длительной изоляции. Все наработки помогут создать методики сохранения здоровья для реальных колонистов, которые когда-нибудь полетят на Марс.
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Кто станет участником этого эксперимента, пока неизвестно - агентство заявило, что отбор «будет соответствовать стандартным критериям НАСА для кандидатов в космонавты» с упором на знания в области науки, технологий, инженерии и математики.
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2. И основная проблема во всех этих космических одиссеях это не как 4 человека проведут в изоляции, а как наладить регулярное сообщение с Марсом, чтобы всё это можно было туда доставлять. А так это просто пиар голимый.
3. В перспективе страны мира будут переходить на торговлю в нац. валютах, что ударит по доходам США. А ещё через какое-то время кредиторы попросят штаты вернуть долги. В возврат долгов штатами я не верю, но в то, что штатам больше в долг давать не будут в это верится. Так что в будущем штатам придётся сильно ужаться в финансовом плане и урезать многие свои амбициозные хотелки. В том числе и освоение Марса.
Вот пруф
Модульные комнаты, мебель, сантехника, коммуникации, грунт для выращивания…
Все так преподносится, будто по прилету первые колонизаторы все необходимое купят в икее и начнут обустраивать свою жизнь на новой и прекрасной планете.
А по факту это будет мини пространство с мини удобствами, где все ресурсы в дикой экономии: кислород, вода, электричество.
В этом доме2 не выйдешь вечерком пожечь костерок и мило побеседовать.
И не нужно искать романтику и надежду Булычевского «Посёлка», тут все произойдёт быстрее и куда трагичнее…
Сочувствую первым переселенцам!