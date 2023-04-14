NASA показала симулятор Марса, в котором четыре добровольца проживут целый год

Такие сложности, по мнению организаторов эксперимента, ждут тех, кто впервые посетит Марс. Конечно, в симуляторе эти трудности будут создаваться искусственно с целью наблюдения за поведением и состоянием людей в ситуации, приближенной к реальной (точнее, возможно реальной).