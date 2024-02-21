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"Я не защищаю Путина, но он не просил у меня $1 млн": Такер Карлсон озвучил расценки Бориса Джонсона за интервью

"Я не защищаю Путина, но он не просил у меня $1 млн": Такер Карлсон озвучил расценки Бориса Джонсона за интервью

Автор:
21 февраля 2024 13:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Б.Джонсон   В.Путин   Такер Карлсон   журналистика   интервью   расценки за интервью   
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Американского журналиста и до поездки в Москву называли "агентом Кремля", а теперь - и подавно. Между тем, Карлсон готов общаться не только с ВВП, но и с другими политиками. Вот только цены на их откровения космические!

Журналист из США недавно побывал в Москве. Итогом этой поездки стало 2,5-часовое интервью с президентом РФ, которое обсуждал весь мир. С тех пор клеймо "агента Кремля" прикрепилось к Такеру Карлсону намертво.


Сам же Такер не раз говорил, что не собирается защищать В.Путина - он просто журналист, который делает свою работу. С такой же охотой Карлсон пообщался бы и с другими политиками - к примеру, Б.Джонсоном. Им было бы о чём поговорить. Однако стоимость, которую заломил британец за это интервью, слишком велика даже для такого обеспеченного человека как Карлсон. По словам журналиста, общение с Б.Джонсоном стоило бы ему один миллион в "долларах США, золоте или биткоинах" - сообщает интернет-издание Blaze.


"Я только что взял интервью у Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня $1 млн", - резюмировал Карлсон. 

Источник:

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Метки: Б.Джонсон   В.Путин   Такер Карлсон   журналистика   интервью   расценки за интервью   
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23  комментария
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7k
Евгений Д Час назад
Дорого же этот не чесаный ушлепок себя ценит
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36k
Опаньки 13 минут назад
интервьюер )))) Путин ему рта не дал открыть по повестке дня ))))
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1k
safon1 23 минуты назад
ВВВ - это хто?
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3k
Daimos Полчаса назад
Просто на те вопросы Б. Джонсон точно не захочет отвечать.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Рыжая проститутка, как и полагается представителям этой профессии... СТАРАЕТСЯ КАК МОЖНО ДОРОЖЕ ПРОДАТЬ СЕБЯ (в данном случае- интервью)
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6k
Владимир Полчаса назад
мне кажется ещё чуть-чуть,и он начнёт борзыми щенками брать.
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9k
Oleg 37 минут назад
потому что интервью с пу - это реклама пу, а интервью с джонсоном - это реклама такера. кто музыка заказывает, тот и девушка танцует.
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1k
Kra 48 минут назад
Борька просто не хотел давать интервью и чтобы от него наверняка отвязались, заломил цену...я так думаю
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6k
Атомный Крот 52 минуты назад
Ну это обычный и относительно невинный способ заработка у всех без исключения, наверное, западных политиков.
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21k
Shtoppi 58 минут назад
«По словам журналиста, общение с Б.Джонсоном стоило бы ему один миллион в "долларах США, золоте или биткоинах"»
---------
видимо полоумному британскому клоуну-алкоголику и любителю вечеринок, того что ему на поприще гос. службы платят сильно не хватает на пропой и элитных проституток, вот и пытается стрясти где и с кого может, при любой возможности.
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14k
Андрей А Час назад
"Карлсон готов общаться не только с ВВВ"
ВВВ-Владимир Владимирович Вседержитель??
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5k
Горожанин Час назад
Ложь, двуличие, двойные стандарты - базисные либеральные западные ценности, их антидуховные основы.
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Надо же. Челу цена копейка в базарный день, а интервью стоит миллион
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20k
Александр Николаевич Час назад
Всё им, бл@, мало...
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105
Navygator Час назад
Чёт Бог'я ставки поднял. С одним челом он за глиняного петушка пообщался)))
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