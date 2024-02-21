"Я не защищаю Путина, но он не просил у меня $1 млн": Такер Карлсон озвучил расценки Бориса Джонсона за интервью

Сам же Такер не раз говорил, что не собирается защищать В.Путина - он просто журналист, который делает свою работу. С такой же охотой Карлсон пообщался бы и с другими политиками - к примеру, Б.Джонсоном. Им было бы о чём поговорить. Однако стоимость, которую заломил британец за это интервью, слишком велика даже для такого обеспеченного человека как Карлсон. По словам журналиста, общение с Б.Джонсоном стоило бы ему один миллион в "долларах США, золоте или биткоинах" - сообщает интернет-издание Blaze.



