"Я не защищаю Путина, но он не просил у меня $1 млн": Такер Карлсон озвучил расценки Бориса Джонсона за интервью

Американского журналиста и до поездки в Москву называли "агентом Кремля", а теперь - и подавно. Между тем, Карлсон готов общаться не только с ВВП, но и с другими политиками. Вот только цены на их откровения космические!
Журналист из США недавно побывал в Москве. Итогом этой поездки стало 2,5-часовое интервью с президентом РФ, которое обсуждал весь мир. С тех пор клеймо "агента Кремля" прикрепилось к Такеру Карлсону намертво.
Сам же Такер не раз говорил, что не собирается защищать В.Путина - он просто журналист, который делает свою работу. С такой же охотой Карлсон пообщался бы и с другими политиками - к примеру, Б.Джонсоном. Им было бы о чём поговорить. Однако стоимость, которую заломил британец за это интервью, слишком велика даже для такого обеспеченного человека как Карлсон. По словам журналиста, общение с Б.Джонсоном стоило бы ему один миллион в "долларах США, золоте или биткоинах" - сообщает интернет-издание Blaze.
"Я только что взял интервью у Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня $1 млн", - резюмировал Карлсон.
Источник:
- Ху из мистер Такер? Богатый человек и верный семьянин
- Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах
- Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России
- Ночь перед торжеством. Мир замер в ожидании интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
- "Каждое заявление - бомба": Такер Карлсон опубликовал интервью с В.Путиным
ВВВ Ленинград
СПБ точка ру
Ясен хй, он по другим причинам отказался.
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видимо полоумному британскому клоуну-алкоголику и любителю вечеринок, того что ему на поприще гос. службы платят сильно не хватает на пропой и элитных проституток, вот и пытается стрясти где и с кого может, при любой возможности.
ВВВ-Владимир Владимирович Вседержитель??
(С С.С.Собяниным.)