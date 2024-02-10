Ху из мистер Такер? Богатый человек и верный семьянин

Вот уже который день имя американского ведущего Такера Карлсона у всех на устах. После поездки в Москву он, без преувеличения, стал журналистом № 1 в мире, а интервью с Владимиром Путиным - сделало его еще и самым удачливым среди коллег. Тем временем, личность самого Такера Карлсона остается во всей этой истории "за скобками". Особенно, для российского зрителя.
Тем временем, издание "NWC" даром времени не теряло и вовремя ворвалось в повесточку, сообщив, что Такер Карлсон ко всем его достоинствам, еще и баловень судьбы. Состояние популярнейшего американского журналиста составляет более 370 миллионов долларов. Он один из самых богатых телеведущих на планете.
Так что, когда Карлсон утверждает, что ни у кого в США не брал деньги на билет до Москвы и бургер из "Вкусно и точка", скорее всего, он не лукавит.
Во время работы на Fox News его зарплата равнялась 45 миллионам долларов ежегодно, после ухода из компании телеведущий получил в качестве компенсации 25 миллионов долларов.
Кроме того, Такер Карлсон - наследник состояния. Его отец женился на наследнице Swanson Enterprises, дочери Гилберта Карла Суонса. Семья Суонсон владеет более чем 140 объектами недвижимости в США и Великобритании. Такер унаследовал активы и инвестиции на сумму более 190 миллионов долларов. Сейчас Такеру Карлсону принадлежат более чем 30 жилых и коммерческих объектов недвижимости, которые приносят более 6 миллионов долларов в год от аренды.
Кроме того, инвестиции Карлсона на фондовом рынке оцениваются более чем в 70 миллионов долларов.
После ухода с FOX News Такер Карлсон подписал трехлетний контракт с консервативной фирмой Public Squre. Ежегодно сделка будет приносить ему около 48 миллионов долларов. Также Такер получает выплаты от социальной сети X - доходы от рекламы составили только в октябре 2023 года 41,5 миллионов долларов США, - отчиталось "NWC".
С личной жизнью, у Такера тоже все окей. Вот уже более 30 лет он хранит верность жене Сьюзан Эндрюс. Они познакомились еще в школе в Род-Айленде, где отец Сьюзан был директором. Они поженились, когда им было чуть больше 20 лет и больше не расставались.
У пары четверо взрослых детей: дочери Лилли (29 лет), Хопи (25 лет) и Дороти (22 года) и сын Бакли (27 лет). Успешной карьерой на телевидении Карлсон, как он шутит, обязан детям, которые учились в частных школах - на это надо было много денег. А вот Сьюзан ради семьи пришлось покончить с карьерой школьной учительницы.
Информации о том, чем занимаются дети телезвезды, не много. Говорят, что 6 января 2021 года, когда протестующие ворвались в здание Капитолия, среди них был кто-то из детей Карлсона. Но кто именно - он не признается.
Карлсон пишет по 2000 слов в день. Предпочитает делать заметки на планшете или в мобильном, компьютера или ноутбука у него нет. Но чаще всего ведет записи в блокнотах, признаваясь, что у него ужасный почерк. К тому же, Такер левша и с детских лет страдает дислексией (расстройство, при котором возникают сложности с быстрым распознаванием текста и письмом под диктовку). Ему трудно выполнять инструкции, что озвученные, что написанные: «Мне трудно понять, где лево, где право».
Много лет назад, в 2006-м Такер Карлсон выступил в американском шоу «Танцы со звездами». Его партнершей стала россиянка Елена Гриненко - уроженка Москвы, чемпионка России по бальным танцам. В 1998 году она переехала в США.
Карлсон и Гриненко исполняли ча-ча-ча под композицию Motown «Dancing in the Street». Однако, "медвежья грация" Такера, заставила публику повеселиться: Карлсон большую часть времени провел, сидя на стуле, вокруг которого извивалась Елена. А когда все-таки встал, крайне неловко махал руками и путался в танцевальных па.
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Главный судья назвал выступление журналиста «ужасным беспорядком» и поставил самую низкую оценку. Пара вылетела из конкурса. Публика с мнением жюри не согласилась и освистала его решение, - пишет КП.
Напомним, 9 февраля Такер Карлсон взял развернутое интервью у президента России Владимира Путина. Менее чем за двое суток интервью набрало свыше 170 млн просмотров.
Полную запись беседы с таймкодами публикует канал RT — вот здесь.
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Взял и разломал влажную мечту укросвиней и леперастни.
Они то визжали, что чуть ли не ЛИЧНО сам знаешь кто заплатил Карлсону без пропеллера за интервью.
А тут, оказывается, он сам при бабле.
Ай яй яй
Ребята простые, как 5 копеек.