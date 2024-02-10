Ху из мистер Такер? Богатый человек и верный семьянин

Кроме того, инвестиции Карлсона на фондовом рынке оцениваются более чем в 70 миллионов долларов.

После ухода с FOX News Такер Карлсон подписал трехлетний контракт с консервативной фирмой Public Squre. Ежегодно сделка будет приносить ему около 48 миллионов долларов. Также Такер получает выплаты от социальной сети X - доходы от рекламы составили только в октябре 2023 года 41,5 миллионов долларов США, - отчиталось "NWC".

С личной жизнью, у Такера тоже все окей. Вот уже более 30 лет он хранит верность жене Сьюзан Эндрюс. Они познакомились еще в школе в Род-Айленде, где отец Сьюзан был директором. Они поженились, когда им было чуть больше 20 лет и больше не расставались.