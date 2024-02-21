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Сообщество Без кота и жизнь не та 2045 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот вступил в схватку с собственным хвостом

Кот вступил в схватку с собственным хвостом

Автор:
21 февраля 2024 09:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   битва   животные   кот   поединок   хвост   
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Многие домашние животные любят играть со своим хвостом. Однако в случае этого кота игрой это не назовешь. Для него это самый настоящий поединок.

С собственным хвостом у многих пушистых тяжелые отношения. Какая бы долгая ни была у них совместная жизнь, они постоянно о нём забывают. И кот из видео это лишь подтверждает.

Питомец обнаружил позади себя неизвестного врага и тут же начал с ним сражаться. Битва выдалась очень напряженной и, что самое главное, абсолютно бессмысленной. . Ведь всёе это время он пытался поймать собственный хвост.

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Метки: Видео   Прикол   битва   животные   кот   поединок   хвост   
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2  комментария
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solosolovov Час назад
Кошаку никогда не бывает скучно. Если скучно. мозг запускает игру хвост, работает отдельно от сознания кошки.
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Антон Час назад
Упал на пол, стал биться головой об пол, перегрызать себе горло!
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