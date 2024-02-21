Кот вступил в схватку с собственным хвостом

С собственным хвостом у многих пушистых тяжелые отношения. Какая бы долгая ни была у них совместная жизнь, они постоянно о нём забывают. И кот из видео это лишь подтверждает.

Питомец обнаружил позади себя неизвестного врага и тут же начал с ним сражаться. Битва выдалась очень напряженной и, что самое главное, абсолютно бессмысленной. . Ведь всёе это время он пытался поймать собственный хвост.