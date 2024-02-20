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20 старых и любопытных фотографий знаменитостей

20 старых и любопытных фотографий знаменитостей

Автор:
20 февраля 2024 22:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Деятилетия   Любопытные   Перенесут   Фотографии   знаменитости   назад   старые   
2603
21

Звёзды и знаменитости развлекают нас своими актерскими способностями, красивыми песнями или крутыми выступлениями. И часто мы забываем, что они такие же люди, как и мы, и что они ведут свою повседневную жизнь. В этом посте вы увидите редкие фотографии, которые унесут вас на десятилетия назад.

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Метки: Деятилетия   Любопытные   Перенесут   Фотографии   знаменитости   назад   старые   
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5  комментариев
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1k
Тордион 3 часа назад
Не наши люди!

Проклятое низкопоклонничество перед загнивающим западом!

Наймиты не наших ценностей!
Общество потребления моет посуду! -
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13k
Григорий Бабкин 12 минут назад
Комментарий к фото
Так. Рыбку съела. А продолжение есть? Друг интересуется.
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295
Рома Полчаса назад
фото 4. :Майкл Джексон и Леонид Ярмольник моют посуду.
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DarSie

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