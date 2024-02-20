20 старых и любопытных фотографий знаменитостей

Звёзды и знаменитости развлекают нас своими актерскими способностями, красивыми песнями или крутыми выступлениями. И часто мы забываем, что они такие же люди, как и мы, и что они ведут свою повседневную жизнь. В этом посте вы увидите редкие фотографии, которые унесут вас на десятилетия назад.