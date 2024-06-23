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17 любопытных фотографий племён, которые живут в изоляции

17 любопытных фотографий племён, которые живут в изоляции

Автор:
23 июня 2024 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изолированы   Любопытные   Фотографии   континенты   мир   племена   
1167
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Есть народы, которые живут изолированно от остального мира, и британский фотограф взял на себя задачу найти их, и пожить с ними какое-то время. Автор книг "Прежде чем они исчезнут" и "Дань уважения человечеству", Джимми Нельсон объехал пять континентов в поисках племен, наиболее отдаленных от основных культур Востока и Запада, чтобы открыть их для общества. Взгляните!
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Метки: Изолированы   Любопытные   Фотографии   континенты   мир   племена   
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2  комментария
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АнтонПолднев 52 минуты назад
Ну, наверное, не очень корректно было бы назвать этих ребят изолированными. Если посмотрите, то большинство из них вполне себе одеты. И не в пальмовые листья. А это значит, что они изучили ткацкое дело, изучили технику окрашивания тканей, ну и прочее.
На фото полно "племён", которые стоят в футболках Месси и кроссовках.
Если уж завели речь, то где сентинельцы? Которые реально ни кого не пускают.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
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