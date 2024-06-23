17 любопытных фотографий племён, которые живут в изоляции

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Есть народы, которые живут изолированно от остального мира, и британский фотограф взял на себя задачу найти их, и пожить с ними какое-то время. Автор книг "Прежде чем они исчезнут" и "Дань уважения человечеству", Джимми Нельсон объехал пять континентов в поисках племен, наиболее отдаленных от основных культур Востока и Запада, чтобы открыть их для общества. Взгляните!
1. Холм Хойор Толгой, Монголия
Он посетил 34 изолированных племени на пяти континентах, посетив некоторые из своего предыдущего путешествия. В то время как его первая книга представляла собой подборку фотографий, на этот раз фотограф решил расшириться и добавил журналы путешествий, карты, местные факты и личные интервью, сместив фокус своего рассказа с объектов, которые он запечатлевает, на само путешествие.
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14. Деревня племени Лайккаипиа, деревня Понови, горы Джалибу, Западное нагорье, Папуа-Новая Гвинея
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На фото полно "племён", которые стоят в футболках Месси и кроссовках.
Если уж завели речь, то где сентинельцы? Которые реально ни кого не пускают.