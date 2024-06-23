17 любопытных фотографий племён, которые живут в изоляции

Есть народы, которые живут изолированно от остального мира, и британский фотограф взял на себя задачу найти их, и пожить с ними какое-то время. Автор книг "Прежде чем они исчезнут" и "Дань уважения человечеству", Джимми Нельсон объехал пять континентов в поисках племен, наиболее отдаленных от основных культур Востока и Запада, чтобы открыть их для общества. Взгляните!



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1. Холм Хойор Толгой, Монголия 0 Источник: Он посетил 34 изолированных племени на пяти континентах, посетив некоторые из своего предыдущего путешествия. В то время как его первая книга представляла собой подборку фотографий, на этот раз фотограф решил расшириться и добавил журналы путешествий, карты, местные факты и личные интервью, сместив фокус своего рассказа с объектов, которые он запечатлевает, на само путешествие.

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2. Хули Вигмен, водопад Амбуа, Папуа-Новая Гвинея 0 Источник:

3. Остров лава Ни Вануату Мен Рах, острова Вануату 0 Источник:

4. Горы Ладакха, Индия, живёт небольшое племя Брокпа 0 Источник:

5. Атуона, Хива-Оа, Маркизские острова, Французская Полинезия 0 Источник:

6. Ганг, Харидвар, Индия 0 Источник:

7. Тарангире, Рифтовый откос, Танзания 0 Источник:

8. Танцоры в масках, Паро, Бутан 0 Источник:

9. Бакланы Ян Шуо, Китай 0 Источник:

10. Хакамоуи, Уа-Поу, острова Маргезас, Французская Полинезия 0 Источник:

11. Племя Самбуру, Кения 0 Источник:

12. Горный хребет Ндото, Кения 0 Источник:

13. Деревня Ангге, Верхний Мустанг, Непал 0 Источник:

14. Деревня племени Лайккаипиа, деревня Понови, горы Джалибу, Западное нагорье, Папуа-Новая Гвинея 0 Источник:

15. Перевал Паро, Бутан 0 Источник:

16. Водопад Маунт Босави, Папуа-Новая Гвинея 0 Источник: