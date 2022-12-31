20 ретро фотографий, рассказывающих захватывающие истории

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Можно с пользой изучать сотни исторических книг, рассказывающих о событиях давно минувших дней. А можно, с помощью простых ретро фотографий этого поста, окунуться в любопытные происшествия, увидеть совсем молодых знаменитостей и интересные исторические моменты. Взгляните!
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Бывший министр, приговоренный к смертной казни за коррупцию в Китае в 2007 году. Чжэн Сяоюй был обвинен в получении взяток на сумму около 1,6 миллиона долларов
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