20 ретро фотографий, рассказывающих захватывающие истории

Можно с пользой изучать сотни исторических книг, рассказывающих о событиях давно минувших дней. А можно, с помощью простых ретро фотографий этого поста, окунуться в любопытные происшествия, увидеть совсем молодых знаменитостей и интересные исторические моменты. Взгляните!

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Фестиваль Вудсток, США, 1969 год 0 Источник:

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Леди Гага в детстве 0 Источник:

Бывший министр, приговоренный к смертной казни за коррупцию в Китае в 2007 году. Чжэн Сяоюй был обвинен в получении взяток на сумму около 1,6 миллиона долларов 0 Источник:

Дональд Трамп и Майкл Джексон 0 Источник:

Пабло Эскобар привел своего сына на экскурсию в Белый дом 0 Источник:

Эксл Роуз улыбается после ареста в 1992 году 0 Источник:

Полицейские фотографии известных певцов 0 Источник:

Фрида Кало и ее питомец олень 0 Источник:

Пабло Эскобар и его двоюродный брат, переодетые американскими гангстерами 0 Источник:

Габриэль Гарсиа Маркес беседует с Фиделем Кастро 0 Источник:

Сальвадор Дали и Коко Шанель 0 Источник:

Использование медведя для лечения спины, Румыния, 1946 год 0 Источник:

Уильям Харли и Артур Дэвидсон основатели мотоциклетной компании 0 Источник:

Военные электрики, 1918 год 0 Источник:

Дрю Бэрримор даёт прикурить сигарету Стивену Кингу 0 Источник:

Классовые различия, Великобритания, 1937 год 0 Источник:

Мисс Новая Зеландия теряет сознание во время конкурса Мисс Вселенная, Лонг-Бич,1954 год 0 Источник:

Выжившие в Освенциме узнают себя на этой фотографии 0 Источник: