"Теперь я девственница": телеведущая похвалилась процедурой "обнуления" в джунглях

В какой-то момент количество половых партнеров, с которыми девушка имела дело, наверное, начинает угнетать даже профессионалок. Тогда можно пройти особенную процедуру - и начинать грешить заново.
Ради того, чтобы смыть с себя грехи, Полине Ритц пришлось посетить джунгли, где её усадили в ледяную воду и заставили подумать о грехах в тот момент, когда тело обмазано грязью.
После всех этих процедур Полина ощутила себя девственницей.Телеведущей, которая сейчас постоянно живёт в Дубае и лишь изредка прилетает в Москву, наверное было необходимо пройти перезагрузку.
Ранее Ритц работала телеведущей на канале EUROPA PLUS TV, потом решила, что Дубай лучше Москвы и улетела в жаркую страну, где много денег.
Интересно, не войдёт ли с лёгкой руки Ритц процедура "обнуления" в обязательный список ухода за собой любой уважающей себя эскортницы? Наряду с шугарингом и маникюром...
Источник:
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Это только у "бнутых авраамистов заниматься сексом плохо и грех грешный, в нормальных верованиях секс не осуждается.
Шедеврально как просто девственность вернуть !!!
Но наверное ДОРОГО очень
А мы умные, п@здячим на работе по 8 часов.
И кто умный тут, а кто тупой?
А что мое согласие с ней поменяться, автоматически предполагает бешенный спрос на услуги со мной?
Но бывают такие ситуации, в которых слово надо бы проверить ...
Оплатил с карты, открыл молнию и сделал дело)
- Батюшка, я согрешила.
- Сколько раз?
- Два.
Батюшка берет калькулятор, производит расчет.
- Иди поставь две свечки к той иконе, прочти молитву три раза, и иди с миром.
Следующая:
- Батюшка, я согрешила.
- Сколько раз?
- Шесть.
Батюшка берет калькулятор, производит расчет.
- Иди поставь 22 свечки к той иконе, прочти молитву три раза, выучи 8 стихов ветхого завета, целуй распятие 17 раз, и иди с миром.
Следующая:
- Батюшка, я согрешила.
- Сколько раз?
- Начинает перечислять, сбивается, начинает снова, путается...
- 68, кажется.
Батюшка берет калькулятор, производит расчет, сбивается, начинает заново, опять сбивается.... Психует.
- Вот что, иди, до"""бись два раза, а то уж больно мудреная дробь получается.
https://tass.ru/obschestvo/17324957https://tass.ru/obschestvo/17324957
попала