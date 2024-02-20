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"Теперь я девственница": телеведущая похвалилась процедурой "обнуления" в джунглях

"Теперь я девственница": телеведущая похвалилась процедурой "обнуления" в джунглях

Автор:
20 февраля 2024 13:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Полина Ритц   джунгли   обнуление   половые партнеры   телеведущая   
8550
4
4

В какой-то момент количество половых партнеров, с которыми девушка имела дело, наверное, начинает угнетать даже профессионалок. Тогда можно пройти особенную процедуру - и начинать грешить заново.

Ради того, чтобы смыть с себя грехи, Полине Ритц пришлось посетить джунгли, где её усадили в ледяную воду и заставили подумать о грехах в тот момент, когда тело обмазано грязью.



После всех этих процедур Полина ощутила себя девственницей.Телеведущей, которая сейчас постоянно живёт в Дубае и лишь изредка прилетает в Москву, наверное было необходимо пройти перезагрузку.


Ранее Ритц работала телеведущей на канале EUROPA PLUS TV, потом решила, что Дубай лучше Москвы и улетела в жаркую страну, где много денег.


Интересно, не войдёт ли с лёгкой руки Ритц процедура "обнуления" в обязательный список ухода за собой любой уважающей себя эскортницы? Наряду с шугарингом и маникюром...

Источник:

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Метки: Видео   Полина Ритц   джунгли   обнуление   половые партнеры   телеведущая   
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127  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 5 часов назад
Было же хорошее, ёмкое и понятное слово проститутка зачем придумали слово не понятное слово эскортница.
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67
Raingold Fischer 8 минут назад
Наконец помылась.
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55k
Опиум для народа 13 минут назад
Это где в джунглях нашли "банутое племя, которое считает секс грехом?
Это только у "бнутых авраамистов заниматься сексом плохо и грех грешный, в нормальных верованиях секс не осуждается.
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24k
Тигран Саркисян 37 минут назад
Что до что после , как была пестой так ею осталась , и да а что это за шку4ра.
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14k
Ser 40 минут назад
Верю! ..Да! почти святая....


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7k
Евгений Д 40 минут назад
И что ? У нее реально все срослось и затянулось ??
Шедеврально как просто девственность вернуть !!!
Но наверное ДОРОГО очень
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509
Antarez Час назад
Вот она тупая, но живет в Эмиратах и ездит обнуляться в джунгли.
А мы умные, п@здячим на работе по 8 часов.
И кто умный тут, а кто тупой?
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1k
ProFanas Час назад
Мы, как джентельмены, верим на слово.
Но бывают такие ситуации, в которых слово надо бы проверить ...
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12k
Трив Час назад
Это больше похоже на развод для туристов. Понятия не имею в каких джунглях она была, но это точно не джунгли. Кстати, не припомню у нативных племён сколько нибудь похожие обряды.
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2k
Gleb_Skameikin Час назад
молнию бы вшили, и делов то
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1k
анатолий горленко Час назад
На исповеди:
- Батюшка, я согрешила.
- Сколько раз?
- Два.
Батюшка берет калькулятор, производит расчет.
- Иди поставь две свечки к той иконе, прочти молитву три раза, и иди с миром.
Следующая:
- Батюшка, я согрешила.
- Сколько раз?
- Шесть.
Батюшка берет калькулятор, производит расчет.
- Иди поставь 22 свечки к той иконе, прочти молитву три раза, выучи 8 стихов ветхого завета, целуй распятие 17 раз, и иди с миром.
Следующая:
- Батюшка, я согрешила.
- Сколько раз?
- Начинает перечислять, сбивается, начинает снова, путается...
- 68, кажется.
Батюшка берет калькулятор, производит расчет, сбивается, начинает заново, опять сбивается.... Психует.
- Вот что, иди, до"""бись два раза, а то уж больно мудреная дробь получается.
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14k
? ? ? 2 часа назад
ну что сказать-то
https://tass.ru/obschestvo/17324957https://tass.ru/obschestvo/17324957
попала
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15k
Vital Idol 2 часа назад
а где пруфу, что она бл*ядь?!
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6k
мемфрид 2 часа назад
Что эта пестобратия не придумает, лишь бы образ жизни не менять... Какой-то запредельно тупой и наглый скот
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955
adssaf afasffdsga 2 часа назад
Лучше бы пзду зашила и мужиков, которых туда засосало, вытащила.
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126
Abloy_Vlg 2 часа назад
Ахахахах. Шутка года. [мат] - девственница.
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14k
Artem 2 часа назад
Как по тайски будет "Галя, у нас отмена!" ))
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6k
Pashuta 2 часа назад
Красиво завуалировала )) Да у нее там счётчик просто по второму кругу пошёл....
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Может кто -то сказать Полин, что к сожалению для неё(остальным то о...й!), это так не работает. Б..дь не перестанет быть б..ью, обмазавшись грязью и посидев в ручье. Кроме некоторых болезней, которые она может при этом подхватить, ничего другого не произойдёт!
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3k
Fiverknot 2 часа назад
Она себе там придатки не отморозит?
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6k
heta 2 часа назад
Барышня смешная, а ситуация страшная...
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