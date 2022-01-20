Муравьед VS нападающий ястреб

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Муравьед - это очень даже миролюбивое животное до тех пор, пока ничего не угрожает его жизни.
Но как только он понимает, что сейчас его жизнь в опасности, то он будет биться до последнего.
Журналисты National Geographic установили камеры в джунглях и зафиксировали момент, когда ястреб попробовал напасть на топающего по своим делам муравьеда. Тот, оценив ситуацию, встал на задние лапы.
Журналисты National Geographic установили камеры в джунглях и зафиксировали момент, когда ястреб попробовал напасть на топающего по своим делам муравьеда. Тот, оценив ситуацию, встал на задние лапы.
Это такой защитный механизм муравьедов. При опасности - они встают на задние лапы и широко раскидывают передние. Выглядит это очень мило, если не знать, что произойдет дальше. Как только птица приблизится муравьед крепко обнимет ее и вонзит огроменные когти в ее тело.
Птица, очевидно, решила не рисковать и улетела, а муравьед опустился на четыре лапки и потопал дальше.
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