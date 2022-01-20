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Муравьед VS нападающий ястреб

Муравьед VS нападающий ястреб (2 фото)

Автор:
20 января 2022 16:19
Сообщество : RealFishki
Метки: видео   джунгли   животные   забавное   муравьед   смешное   
586
2
Муравьед - это очень даже миролюбивое животное до тех пор, пока ничего не угрожает его жизни.
Птица, очевидно, решила не рисковать и улетела, а муравьед опустился на четыре лапки и потопал дальше.

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Метки: видео   джунгли   животные   забавное   муравьед   смешное   
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6  комментариев
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Nаnе First NameLаst 3 часа назад
Птиц просто промазал. А так бы муравьеду несладко было, у птица когти тоже будь-здоров!
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Трив 38 минут назад
На самом деле, муравьеды очень ласковые животные, у меня был такой друг, если можно так выразиться. Очень любил, чтобы почесали. Но передние лапы у них настолько же сильные, насколько сильные руки у некоторых приматов. Сильнее, чем человек и если муравьед Вас обнимет, то будет очень непросто вырваться, плюс ещё огромные когти.
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702
DeDsmile 3 часа назад
дай обниму, родной!
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Михалыч 3 часа назад
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