Муравьед VS нападающий ястреб

Но как только он понимает, что сейчас его жизнь в опасности, то он будет биться до последнего.

Журналисты National Geographic установили камеры в джунглях и зафиксировали момент, когда ястреб попробовал напасть на топающего по своим делам муравьеда. Тот, оценив ситуацию, встал на задние лапы.