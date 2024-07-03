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"За смену с 9 до 21 получила 200 рублей": первая работа в подростковом возрасте

"За смену с 9 до 21 получила 200 рублей": первая работа в подростковом возрасте

Автор:
03 июля 2024 12:35
Сообщество : Истории
Метки: воспоминания из детства   интересно   истории   первая работа   работа   ребенок нашел работу   
3525
14

Первая работа запоминается на всю жизнь. У кого-то с ней ассоциируется непростые воспоминания о том, как было тяжело, другие радовались первым деньгами, хоть и маленьким. Герои нашей подборки рассказали, кем с 14 лет работали их дети и они сами.

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А какая у вас была первая работа?

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Метки: воспоминания из детства   интересно   истории   первая работа   работа   ребенок нашел работу   
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32  комментария
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19k
Kucher 2 часа назад
В старших классах, в конце 80-х, подрабатывали грузчиками овощей и фруктов. Работали всегда своей маленькой бригадой, в которой были мои одноклассники и друзья по аэроклубу. Платили 10 рублей за тонну. В ночь каждый зарабатывал от 30 до 50 рублей. Неплохие, для тех времён, деньги.
После школы, до призыва на срочную, пошёл работать слесарем в кочегарку и продолжил грузчиком подрабатывать. Так вот официальную зарплату я всю маме отдавал, на семейные нужды, а то, что грузчиком зарабатывал, тратил на себя и на поездки на сборы и соревнования.
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2k
evzhur Минуту назад
Хорошие деньги честно очень сложно заработать. В 14 лет, в 92 году, реально ходил разгружать вагоны. Такое время было, что есть нечего и одеть нечего. Приходил на станцию, записывался в журнал, шел разгружать. Платили хорошо + можно было есть, что разгружаешь. Раз объелся бананов, другой раз была жара и разгружали лук в мешках - упал в обморок. Потом, когда был студентом, приятель-однокурсник позвал на нехорошее дело. Тогда не было ЕГЭ и в вуз поступали по внутренним экзаменам. Мы ходили сдавать экзамены за другого человека или приходили на экзамен, но решали не себе, а другому. Платили очень хорошо (сдавали физику и математику), но до сих пор стыдно (другу нет). Я однажды перестарался, сдал оба экзамена на самый высокий балл и декан лично захотел со "мной" встретиться. В общем меня запомнили и я перешел на дипломы и сопромат. Спустя 25 лет этот "бизнес" все еще существует.
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8k
Oleg 2 минуты назад
После 8го класса отец на лето устроил на подработку на "стройку" на овощебазу. Разгрузка авто, стройка холодильников ... в шоке был тогда, когда получил зарплату больше, чем тогда мать получала... уж не помню на что спустил, но было круто. Первые заработанные деньги....
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81
Виктор 5 минут назад
Старшие классы школы пришлись на начало 90-х... Грустно даже вспоминать чем и как зарабатывались деньги... В основном, конечно, всё на грани риска огрести люлей или залететь по статье... Очень рад за дочку - работает хостесом (встреча и рассадка посетителей в ресторане) за 3750 в смену + обед в пределах 1000 по меню. Считаю отличная возможность на карман заработать за лето для подростков.
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550
Сахалинец 6 минут назад
Первая работа - сторож в детском саду, получал тогда 600 р. в месяц.
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1k
Аарон Чупа 7 минут назад
Начал подрабатывать санитаром в травме на первом курсе, платили копейки, но преподы знали, что работаю и скощуха на зачетах была. Опыт опять же, очень пригодилось.
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13k
Krapiv Полчаса назад
1987-88 гг. Очень хотелось магнитофон. Отец, сам шахтер, дополнительно устроился чистильщиком подвалов (3 пятиэтажных дома, в них подвалы с сарайчиками) с условием, что работать там буду я. Мне не было и 14 лет. Первые дни он конечно мне помог разгрести вековые говны. Я даже нашел склад всякого дреколья банд конца 70-х - обрезки арматуры, стальные пруты, велосипедные цепи, все это с добротными рукоядками и веревками. В месяц 35 руб. Отработал 6 месяцев. Купил магнитофон Весна-309 за 180 руб.
Еще два лета по месяцу работал. Это шло в зачет за школьную практику. Один раз на стройке (60 руб.) второй раз на кабельном телевидении (150 руб.)
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17k
Андрей Полчаса назад
По окончании девятого класса, в 1982 году был выбор - балдеть на каникулах, поехать в совхоз Маяк собирать огурцы на месяц, пойти от УПК на завод, тоже на месяц. Пацаны поехали на огурцы, а я пошел на завод. Друзьям пообещали в совхозе по 80 рублей, по итогу заплатили по три рубля с копейками, остальное высчитали за общагу и питание. На заводе пахал как папа Карло, заплатили две сотни, ещё и кормили в столовке на убой.Деньги отдал в общий котёл родителям, и мы поехали на море почти на месяц, лучший отдых для меня в то время.
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21k
Голос Вселенной Полчаса назад
Помню, поступил в вечерний техникум в 14,5 лет. Поступал экстерном на 2 курс. Все были старше меня и все работали. Когда меня спрашивали, где работаю Я, мне было стыдно отвечать "нигде". Когда закрыл все экзамены (экстернат), сразу устроился работать аккурат к 15 годам. И пошло-поехало, внезапно началась взрослая жизнь. До армии ни дня не провел в безделье, все время работал и даже в отпусках не был. Все деньги до копейки отдавал маме, даже в мыслях не было оставить что-то себе. Зато всегда, если было нужно, я просил у мамы денег купить что-то и она всегда давала без вопросов сколько нужно.
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5k
Chev Chelios 38 минут назад
Последнее особенно актуально. Я дядя, 40 годиков, как рыдал, когда узнал о повышении с 13 до 18 процентов
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81
Виктор Chev Chelios 10 минут назад
Может только о "разговорах о возможности увеличить"? Никто еще не принял этого. Это пока законопроект только. Да и в любом случае в 95% случаях если Ваш доход больше 2кк в месяц, то скорей всего речь идет о коммерческой организации, а значит это проблема работодателя т.к. всё равно все договариваются о ЗП "на руки" и никто уменьшать эту сумму не будет. Ну в моём мировоззрении и эмпирическом опыте, конечно )) Может я и ошибаюсь ))
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11k
Сол Гудман 45 минут назад
Лет с 7 со старшими пацанами, которым было лет по 12-13 работали на местной небольшой авто заправке, заправляли желающих, тем кому лень было из машины выходить. Заработанные деньги делили на всех. Потом покупали сладости, помню домой принес всякие шоколадки, печенье, соки. Родителям с гордостью сказал, что на все заработал с пацанами. Родители похвалили меня
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346
ilavev 48 минут назад
В школе не помню в каком классе, вызвались с друзьями перепилить дрова одному соседу старику по даче, весь день пахали, гордились и предвкушали горы денег за работу, перепилили почти все дрова, а он гад дал какие-то копейки, хватило на неск штучных жвачек, которые тогда были популярны в магазинах, сейчас конечно понимаю старый дед, пенсионер, чего с него взять, но тогда было обидно, реально весь день пахали физическим трудом из-за пары жвачек каждому. Чуть позже газеты разносил, ближе к концу школы "открыл" комп.клуб у себя дома, пускал поиграть за деньги, очереди скапливались, тогда у нас в городе их еще не было, только начинали появляться.
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2k
MrMopnex 55 минут назад
В конце 90-ых в 16 лет тушил лесные пожары под Питером. Так как там велись боевые действия, то довольно часто взрывались снаряды. Рыли рвы, окапывали болота, рубили деревья. Для меня, молодого пацана, было очень интересно, чувствовал себя значимым. Наравне со взрослыми мужиками. Приходил домой, сразу падал в кровать, но с радостью вставал утром и ехал опять.
А получал за это всё - в день булку хлеба и 2 банки тушёнки, одну из которых съедал в лесу (романтика), остальное нёс домой.
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2k
ssdeep 58 минут назад
Как то в детстве вместо отработки в школе нам предложили поехать на месяц в пионерский лагерь, который был подшефным у местного совхоза, еда, купания, развлекательная программ и прочее, за все платил совхоз, но ко всему надо было поработать на поле 2-3 часа, по окончанию смены нам заплатили по 32 рубля
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15k
Григорий Бабкин Час назад
Комментарий к фото
Няня, это хорошо...

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1k
Злодей Час назад
до конца универа не работал. Нафиг надо. Мне родители говорили, всю жизнь потом пахать до пенсии будешь( а некоторые и до самой смерти). И сейчас очень рад,что не занимался этой фигнёй. И детям пока не даю. Пусть получат порцию детства и летних каникул. Сейчас их очень не хватает ))
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2k
xannar Час назад
В 90-е в школе училась, время было такое что даже дети зарабатывали как могли, и это было нормально. Тогда не было практики давать карманные деньги и приучать к финансовой грамотности, а многие родители сами были в такой ситуации, что не могли ничего дать. Мы мыли машины (тряпкой из ведра возле заправки, и это тоже было нормально), собирали и сдавали бутылки (никого ничего не смущало), расклеивали объявления, а полученные копейки тратили на своё усмотрение - на жвачки в основном. Ну и каким кайфом было иметь собственные деньги, хоть и совсем маленькие - хочешь комиксы купил, или чипсы какие-нибудь. В 17 лет у меня летом была первая официальная подработка - уборщица в пионерлагере. Зарплата была, конечно, мизерная - потратила на подарки семье, но зато я и сама отдохнула ))
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21k
Алексей 2 часа назад
Мой первый доход был ещё в коммунистические времена. Забавная история получилась. Отправили нас на картошку всем классом, были ещё мелкие. Идет трактор, за ним мы идем собираем картошку в ведра и высыпаем в кузов второго трактора. Учительница зорко бдит и записывает за каждым учеником каждое ведро, о том что нам за это дадут денег никто нам не говорил. Ну и естественно класс разделился я и ещё несколько одноклассников работали на совесть, а остальные косили как могли, а как закончилась эта двухнедельная уборка нас собрали в классе и выдали тем кто нормально работал по 10-12 рублей получилось (оплачивалось каждое ведро), а тем кто филонил 1,5-2 рубля. Народ стал роптать, типа почему не сказали что это будет оплачено. А учительница сказала, если взялись за работу, то всегда надо работать на совесть, тогда и в жизни будет результат.
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6k
Наталья 2 часа назад
у нас предприятие участвует в социальной программе. Подростки от 14 до 17 лет работают по 4 часа в день на хоз работах ровно 1 месяц. Питание -полноценный обед за счет предприятия, зп- минималка за месяц+ подарок от предприятия (в прошлом году были не хилые такие наушники беспроводные). Программе уже 5 лет, начинали с 5 детей, сейчас уже -26. Все дети работников. Родители довольны, дети тоже. Единственное что- они действительно работают эти 4 часа в день. хочешь сидеть- сиди дома. Всё по настоящему.
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18k
бат св 2 часа назад
Детский труд-жесть какая то.
Ну в деревне скот накормить, напоить, сенокос-святое дело.
Я в 1983 году школу окончил, и только на производственной практике первую з\п получил 140 руб.
И детям своим говорил: сначала учеба,потом работа
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1784 поста (1735 в горячем)

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