"За смену с 9 до 21 получила 200 рублей": первая работа в подростковом возрасте

Первая работа запоминается на всю жизнь. У кого-то с ней ассоциируется непростые воспоминания о том, как было тяжело, другие радовались первым деньгами, хоть и маленьким. Герои нашей подборки рассказали, кем с 14 лет работали их дети и они сами.