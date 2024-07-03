"За смену с 9 до 21 получила 200 рублей": первая работа в подростковом возрасте

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Первая работа запоминается на всю жизнь. У кого-то с ней ассоциируется непростые воспоминания о том, как было тяжело, другие радовались первым деньгами, хоть и маленьким. Герои нашей подборки рассказали, кем с 14 лет работали их дети и они сами.
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5. Чаще всего выбирают раздавать листовки, трудиться на родителей, убирать, мыть или сидеть с детьми
А какая у вас была первая работа?
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После школы, до призыва на срочную, пошёл работать слесарем в кочегарку и продолжил грузчиком подрабатывать. Так вот официальную зарплату я всю маме отдавал, на семейные нужды, а то, что грузчиком зарабатывал, тратил на себя и на поездки на сборы и соревнования.
Еще два лета по месяцу работал. Это шло в зачет за школьную практику. Один раз на стройке (60 руб.) второй раз на кабельном телевидении (150 руб.)
Там мы провели почти 3 мес безвылазно. И все эти 3 мес я жил на самообеспечении, которое покрывало 13 кг собранного хлопка в день. За все, что собираешь сверху, платили живыми деньгами. Помню, я тогда привез домой сумму эквивалент двум маминым зарплатам. То, что я привез тогда домой такие деньги и отдал маме, было предметом особой гордости.. ))
А получал за это всё - в день булку хлеба и 2 банки тушёнки, одну из которых съедал в лесу (романтика), остальное нёс домой.
так что без обид, но ты совершенно не к месту со своим лысым бакланом тут...
Ну в деревне скот накормить, напоить, сенокос-святое дело.
Я в 1983 году школу окончил, и только на производственной практике первую з\п получил 140 руб.
И детям своим говорил: сначала учеба,потом работа