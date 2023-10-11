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Многодетная мать целый месяц скиталась по тайге, потому что хотела побыть наедине с собой

Многодетная мать целый месяц скиталась по тайге, потому что хотела побыть наедине с собой

Автор:
11 октября 2023 08:31
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   интересно   истории   многодетная мать   наедине с собой   тайна   фото   
2860
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Ей пришлось столкнуться с дикими зверями и полуголой пройти вброд по реке.

Многодетная мать Оксана Лыткина 25 дней провела в дикой тайге. Она отправилась туда в одиночку, чтобы первой пройти по маркированному участку «Большой уральской тропы». Девушка прошагала 600 километров от Сатки в Челябинской области до Нейва-Рудянки у Новоуральска. Завершив свой непростой маршрут, Оксана рассказала E1.RU, через что ей пришлось в прямом смысле слова пройти.

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В начале сентября Оксана собрала огромный рюкзак весом в 15 килограммов и ушла из дома, оставив семью. Старший сын уже живет отдельно. А младших распределила по родственникам — один все это время был с папой, другой — с бабушкой и дедушкой.

— Я хотела побыть наедине с собой, поэтому и решилась на этот поход. Мне надо было многое обдумать и переварить. А лучше всего ты думаешь, когда ходишь, — поделилась Оксана. — Честно? Было страшно. Я хорошо помню, как убили туристку в Оленьих ручьях. И я, конечно, переживала, поэтому старалась держаться подальше от людей. Но вообще страх — это нормально. Когда ты понимаешь, что какая-то опасная ситуация, ты мобилизуешься и принимаешь верные решения.

С собой у Оксаны была палатка, продукты, мобильный телефон и пауэрбанки для его подзарядки. А еще спутниковый трекер — в тайге не ловит сотовая связь. Для безопасности девушка прихватила в путь газовый баллончик и ракетницу, чтобы отпугивать диких зверей. На маршруте ей не раз пришлось с ними столкнуться.

— Я шла по лесу, понимая, что рядом есть звери, видела свежие следы. Я кричала, свистела, подавала им знаки, читала стихи — предупреждала о том, что я здесь. Им эти встречи тоже не нужны, — вспоминает Оксана. — Один раз я лежала в палатке и мне казалось, что вокруг ходит медведь, потому что стоял такой грохот. Мозг уже рисовал страшные картинки. В конце концов я на просвет вижу, у меня на втором тенте сидит мышь. Я сделала глупость, не убрала одну вафлю в термомешок. И вот мышь пришла ее поесть. И навела столько шуму.

Путешественница показала, как она подавала знаки лосю

Видео: Оксана Лыткина

Самым сложным участком маршрута было его начало. Оксана отправилась в поход после сильных дождей. Когда ботинки промокли, по лесу пришлось идти босиком. А переполненные реки переходить вброд в одном нижнем белье.

— Вокруг ни души, если только медведи испугаются. Я вообще хотела не мочить бельё, но подумала, вдруг какой охотник к берегу выйдет, а там русалка с рюкзаком, — смеется Оксана. — Надо было видеть мое лицо, когда, преодолев шумящий поток, я обнаружила, что на карте меня ждут ещё как минимум два.

Маршрут Оксаны пролегал через Таганай, хребет Юрма, Аракульские шиханы, Карабаш, Слюдорудник, Верхний Уфалей, Мариинск, Ревду, поселок Исеть и Таватуй. По пути она составляла описание отрезков — оно пригодится будущим путешественникам. Сначала девушка ночевала в своей палатке, но к концу похода снимала квартиры и останавливалась у местных жителей.

— Я однажды проснулась и обнаружила снег на палатке. Ночью были заморозки, и палатка покрылась инеем, а внутри все было сырым от конденсата. Тогда я решила, что ночевать в ней мне лучше не стоит, — говорит Оксана.

Дважды одиночное путешествие было под угрозой. Сначала Оксана упала в тайге на границе двух областей и едва не сломала руку. Потом подхватила простуду и сутки пролежала с высокой температурой. Но нашла в себе силы не свернуть с маршрута, до конца которого оставалось четыре дня. Завершив его, она приехала в Екатеринбург, а отсюда на поезде отправилась в родной Миасс — к мужу и детям, чтобы отметить с ними свой день рождения. Он удачно совпал с датой ее возвращения домой.


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Метки: Жизнь   интересно   истории   многодетная мать   наедине с собой   тайна   фото   
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25  комментариев
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3k
Шапкин Час назад
Накуа мобильник и повербанки если
>>в тайге не ловит сотовая связь.
И где видео форсирования водной преграды? Друг срашивает.
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23
zu4ara 11 минут назад
"Сначала девушка ночевала в своей палатке, но к концу похода снимала квартиры и останавливалась у местных жителей." Баба просто погуляла месяцок, потом нащёлкала фоток за один день и вернулась домой "уставшая"...
Рука легко забинтована, там ни какой травмы нет, показуха для дурачков. На месяц в лес так не уходят, как клоун... и в такой обуви... и с таким пустым рюкзачком... Где пруфы?!
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6k
мемфрид 13 минут назад
Пока читал, буквально слышал звон яиц
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455
Александр Богомолов Полчаса назад
Теперь мужу нужна разгрузка. Интересно отпустит или нет.
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27k
Егор Полчаса назад
Вспомнился один знакомый. У них с женой было 12(!) детей. На юбилей он сделал жене подарок: отправил на отдых всего лишь с 5-ью детьми...
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6k
hhwost Полчаса назад
погуглил я эту Оксану.
она журналистка, специализируется на именно таких походах по разным тропам и маршрутам.
расходимся.
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0
Алексей Полчаса назад
Молодец, не каждый с таким маршрутом справиться. Оксане удачи и новых маршрутов!!!
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23
zu4ara Алексей 5 минут назад
"Поход Оксаны в зимний период!" сани, собаки, охота-рыбалка...
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7k
Vladimir Полчаса назад
Лайфхак, однако, переходить речку в брод раздевшись. Как я раньше до такого не додумался?
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6k
hhwost 40 минут назад
лучше так, чем накопившийся негатив на домашних сливать.
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16k
ss 50 минут назад
В принципе, пройти 600 км за 25 дней вполне реально. По 24 км в день - пустяк. Нереально тащить на себе еду на весь этот срок. Кроме ежы ведь ещё и палатка, спальник, на чём и в чём готовить, стаканы-тарелки и т.п. Ну а прокормиться в лесу городскому жителю... Это либо надо опыт иметь, либо сильно должно повезти. Впрочем, написано, что она у людей ночевала. Очевидно всё таки от цивилизации далеко на отходила.
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2k
lyubov 59 минут назад
Не надо плодить столько детей, если не хочешь ими заниматься, не понимаю таких
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2k
Сергей Викторович Час назад
а через 8,5 месяцев у нее родится еще один ребенок - дитя леса :))))
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23
zu4ara Сергей Викторович 10 минут назад
кабан
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10k
Serg Час назад
никогда не знаешь что в голове у женщины, даже о чем она сейчас думает
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
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4k
Wertos Час назад
Её муж....
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