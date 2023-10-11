Многодетная мать целый месяц скиталась по тайге, потому что хотела побыть наедине с собой

В начале сентября Оксана собрала огромный рюкзак весом в 15 килограммов и ушла из дома, оставив семью. Старший сын уже живет отдельно. А младших распределила по родственникам — один все это время был с папой, другой — с бабушкой и дедушкой.



— Я хотела побыть наедине с собой, поэтому и решилась на этот поход. Мне надо было многое обдумать и переварить. А лучше всего ты думаешь, когда ходишь, — поделилась Оксана. — Честно? Было страшно. Я хорошо помню, как убили туристку в Оленьих ручьях. И я, конечно, переживала, поэтому старалась держаться подальше от людей. Но вообще страх — это нормально. Когда ты понимаешь, что какая-то опасная ситуация, ты мобилизуешься и принимаешь верные решения.

