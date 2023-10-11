Многодетная мать целый месяц скиталась по тайге, потому что хотела побыть наедине с собой

Ей пришлось столкнуться с дикими зверями и полуголой пройти вброд по реке.
Многодетная мать Оксана Лыткина 25 дней провела в дикой тайге. Она отправилась туда в одиночку, чтобы первой пройти по маркированному участку «Большой уральской тропы». Девушка прошагала 600 километров от Сатки в Челябинской области до Нейва-Рудянки у Новоуральска. Завершив свой непростой маршрут, Оксана рассказала E1.RU, через что ей пришлось в прямом смысле слова пройти.
В начале сентября Оксана собрала огромный рюкзак весом в 15 килограммов и ушла из дома, оставив семью. Старший сын уже живет отдельно. А младших распределила по родственникам — один все это время был с папой, другой — с бабушкой и дедушкой.
— Я хотела побыть наедине с собой, поэтому и решилась на этот поход. Мне надо было многое обдумать и переварить. А лучше всего ты думаешь, когда ходишь, — поделилась Оксана. — Честно? Было страшно. Я хорошо помню, как убили туристку в Оленьих ручьях. И я, конечно, переживала, поэтому старалась держаться подальше от людей. Но вообще страх — это нормально. Когда ты понимаешь, что какая-то опасная ситуация, ты мобилизуешься и принимаешь верные решения.
С собой у Оксаны была палатка, продукты, мобильный телефон и пауэрбанки для его подзарядки. А еще спутниковый трекер — в тайге не ловит сотовая связь. Для безопасности девушка прихватила в путь газовый баллончик и ракетницу, чтобы отпугивать диких зверей. На маршруте ей не раз пришлось с ними столкнуться.
— Я шла по лесу, понимая, что рядом есть звери, видела свежие следы. Я кричала, свистела, подавала им знаки, читала стихи — предупреждала о том, что я здесь. Им эти встречи тоже не нужны, — вспоминает Оксана. — Один раз я лежала в палатке и мне казалось, что вокруг ходит медведь, потому что стоял такой грохот. Мозг уже рисовал страшные картинки. В конце концов я на просвет вижу, у меня на втором тенте сидит мышь. Я сделала глупость, не убрала одну вафлю в термомешок. И вот мышь пришла ее поесть. И навела столько шуму.
Путешественница показала, как она подавала знаки лосю
Видео: Оксана Лыткина
Самым сложным участком маршрута было его начало. Оксана отправилась в поход после сильных дождей. Когда ботинки промокли, по лесу пришлось идти босиком. А переполненные реки переходить вброд в одном нижнем белье.
— Вокруг ни души, если только медведи испугаются. Я вообще хотела не мочить бельё, но подумала, вдруг какой охотник к берегу выйдет, а там русалка с рюкзаком, — смеется Оксана. — Надо было видеть мое лицо, когда, преодолев шумящий поток, я обнаружила, что на карте меня ждут ещё как минимум два.
Маршрут Оксаны пролегал через Таганай, хребет Юрма, Аракульские шиханы, Карабаш, Слюдорудник, Верхний Уфалей, Мариинск, Ревду, поселок Исеть и Таватуй. По пути она составляла описание отрезков — оно пригодится будущим путешественникам. Сначала девушка ночевала в своей палатке, но к концу похода снимала квартиры и останавливалась у местных жителей.
— Я однажды проснулась и обнаружила снег на палатке. Ночью были заморозки, и палатка покрылась инеем, а внутри все было сырым от конденсата. Тогда я решила, что ночевать в ней мне лучше не стоит, — говорит Оксана.
Дважды одиночное путешествие было под угрозой. Сначала Оксана упала в тайге на границе двух областей и едва не сломала руку. Потом подхватила простуду и сутки пролежала с высокой температурой. Но нашла в себе силы не свернуть с маршрута, до конца которого оставалось четыре дня. Завершив его, она приехала в Екатеринбург, а отсюда на поезде отправилась в родной Миасс — к мужу и детям, чтобы отметить с ними свой день рождения. Он удачно совпал с датой ее возвращения домой.
Источник:
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>>в тайге не ловит сотовая связь.
И где видео форсирования водной преграды? Друг срашивает.
она журналистка, специализируется на именно таких походах по разным тропам и маршрутам.
расходимся.