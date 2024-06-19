"На мою должность взяли племянника директора": пользователи рассказали, что было последней каплей, после чего они уволились

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На работе случается всякое: то руководитель ведёт себя неадекватно, то коллеги подставляют. Сложно, когда нет желания даже идти в офис. Герои нашей статьи поделились своими ситуациями, после которых решили уволиться.
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А из-за чего увольнялись вы?
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А я могу судить с другой стороны. Помню как один сотрудник подговаривал уйти всем отделом потому, что много работы и маленькая зарплата. А все потому, что запоров очередное поручение попал под штраф и был понижен. И все это с лозунгами, дескать, начальник деспот! Он нас травит и сам ничего не делает.
Примеров масса. И люди в основном судят с той позиции, на которой находятся. подчиненому всегда будем врагом начальник. Начальнику подчиненный. Но по факту окажется, что то кто ниже, будет не прав. Потому что не захочет подчиняться, потому что у начальника больше зарплата и прочее.
Работа подчиненного: выполнять поручения".
А как быть в ситуациях, когда поручение выходит за рамки должностных обязанностей?
Потом опять помощник... и знаете что? Оказалось, что если знаешь себе цену и нормальный сотрудник, а не просто просиживаешь штаны. То тебе не будут давать побочных задач. А офисный планктон в основном ведь большую часть времени просиживает штаны и им придумывают как их занять.
Думаете на производстве кого-нибудь припахивают? Нет. Они работают. Проказников хороших? Не-а. Они приносят деньги. А вот просиживальщика штанов припрягут. И он будет ныть, но ничего не сделает. Ограничится нытьем на форуме. Правда?
А если Вы такой умный, почему сами не начальник? Вот есть тупой начальник, который ничего не соображает, а есть Вы! Светоч и эксперт. Для владельца бизнеса важен доход и работа. Но вдруг оказывается, что Вы не можете работать из-за дурака-начальника. И главное, не хотите ничего менять. Сами не уходите. Предложений на работе не делаете. Как так?
Разумеется, всё было сказано напрямую. Когда на возражения услышал "Я сказал - сделай, значит, ты должен сделать" - просто написал заявление.
Прошло почти полтора года. Я периодически общаюсь с некоторыми сотрудниками, каждый раз уговаривают меня вернуться, т.к. оказалось, что за дверями нет очереди на моё место, рассказать о всей специфике работы отделов - некому, узнавать технические требования к широкому спектру продукции не у кого, а обслуживать оборудование приходится теперь не своими руками, а с помощью приезжего сервисного инженера задорого и долго.