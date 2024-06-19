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"На мою должность взяли племянника директора": пользователи рассказали, что было последней каплей, после чего они уволились

"На мою должность взяли племянника директора": пользователи рассказали, что было последней каплей, после чего они уволились

Автор:
19 июня 2024 11:18
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   истории   причины увольнения   работа   уволилась   уволилась с работы   увольнение   фото   
2719
14

На работе случается всякое: то руководитель ведёт себя неадекватно, то коллеги подставляют. Сложно, когда нет желания даже идти в офис. Герои нашей статьи поделились своими ситуациями, после которых решили уволиться.

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А из-за чего увольнялись вы?

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Метки: интересно   истории   причины увольнения   работа   уволилась   уволилась с работы   увольнение   фото   
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11  комментариев
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4k
Yus Час назад
Плачь обиженных, униженных и оскорбленных.
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2k
max 11 минут назад
Мало что изменилось, появились кондиционеры но не везде.
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5k
Chuna 42 минуты назад
Много раз слышал истории, когда вводили план продаж с выплатой бонусов. Вроде как интересная тема, только потом планы продаж постепенно росли и за невыполнения плана полагались штрафы. В итоге народ получал пару раз бонусы, но в последствии получал всю ту же ЗП, но при этом пахал больше!
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Вот что приходит на ум так это то, что подобные ситуации всегда однобоки. Озвучили, обвинили всех кроме себя и ... довольны!
А я могу судить с другой стороны. Помню как один сотрудник подговаривал уйти всем отделом потому, что много работы и маленькая зарплата. А все потому, что запоров очередное поручение попал под штраф и был понижен. И все это с лозунгами, дескать, начальник деспот! Он нас травит и сам ничего не делает.
Примеров масса. И люди в основном судят с той позиции, на которой находятся. подчиненому всегда будем врагом начальник. Начальнику подчиненный. Но по факту окажется, что то кто ниже, будет не прав. Потому что не захочет подчиняться, потому что у начальника больше зарплата и прочее.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1744 поста (1695 в горячем)

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