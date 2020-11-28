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У этих людей день был куда хуже, чем у тебя!

У этих людей день был куда хуже, чем у тебя! (36 фото)

Автор:
28 ноября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   кличка счастливчик   невезение   невезучие   неудача   неудачный день   смешно   юмор   
2455
36
Думаете, вам не повезло? Вот этим людям точно не повезло!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   кличка счастливчик   невезение   невезучие   неудача   неудачный день   смешно   юмор   
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5  комментариев
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1k
EvgeniySAN Час назад
Такие банки с краской легко открываются сами при падении на бок. Тем более, что у чувака багажник пустой. Банка завалилась, крышка отщелкнулась, чувак поставил банку и прикрыл крышкой. Обратите внимание на пятно краски на самой крышке.
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Доктор Джонс EvgeniySAN 11 минут назад
А в пакет поставить была не судьба...
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Alex75r Минуту назад
Встал ночью попить сока, открыл холодильник... мало того что дверь осталась у меня в руках, так из соков в холодильнике только пиво да соусы оказались.
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