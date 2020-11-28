У этих людей день был куда хуже, чем у тебя!

Думаете, вам не повезло? Вот этим людям точно не повезло!
"Заказала вакуумный очиститель пор. Его упаковали так, что, получая его на почте, я краснела как помидор".
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"Пришла с работы домой расстроенная. Больше всего хотелось погладить кота и поиграть с ним, чтобы он, как всегда, поднял мне настроение. Вошла в комнату - а у него, похоже, депрессия еще тяжелее, чем у меня".
"Снимал джемпер - защемил молнией веко. Кажется, я единственный в мире, кто ухитрился такое проделать".
"Получил травму на производстве, потерял два пальца. Как раз в этот же день получил давно заказанную новую гитару".
"Рабочие бетонировали площадку у гаража рядом с прудом, где плавали утки. Оставив бетон сохнуть,они ушли на обед, а когда вернулись, увидели это".
"На прошлой неделе у меня в Лондоне украли айфон. Сегодня получил уведомление: он был обнаружен в сети. В Алжире".
"У меня и так было ужасное утро, да еще чертова белка утащила со стола круассан, который я оставил специально, чтобы после всехперипетий насладиться им под кофе".
"Во время ливня не забывайте закрывать собаку в доме, а собачью дверцу - просто закрывать!"
"Пришел с работы уставший, решил сварить пасту, чтобы не возиться. И тут у котелка отвалилась ручка".
"Надел разные ботинки, чтобы спросить жену, какие больше идут к костюму. А потом как-то забыл об этом - и пришел на работу вот в таком виде".
"Видите, в багажнике сквозь щель что-то металлическое блестит? Это ключи от моей машины. Положил в желобок в багажнике, чтобы не засунуть куда-нибудь случайно".
"Обидно, когда ты даришь жене духи на Рождество - а потом видишь их в туалете в роли освежителя воздуха".
"Уезжая, прежние хозяева моего нового дома оставили в подвале старенький маленький холодильник. Вчера я сложил туда пиво на выходные. Сегодня обнаружил, что это не холодильник, а морозилка".
"Решила убрать муку от ребенка, чтобы он не перепачкал ей кухню. И, когда ставила в ящик, выронила пакет из рук".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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