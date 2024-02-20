Дружба на грани фантастики: почему крокодилы нянчат маленьких бегемотов

Самое лучшее место для наблюдения за дикими животными Африки — это озера или ручьи, куда животные приходят на водопой. Но иногда в таких местах можно увидеть весьма необычное соседство, а именно бегемотов и крокодилов, которые мирно наслаждаются водными процедурами. Учитывая, что крокодил — хищник, а бегемот — травоядное, как же им получается вместе уживаться?

Все всё понимают

На самом деле крокодил понимает, что перед ним — самое опасное животное Африки. Кстати, почему именно бегемота считают самым опасным африканским жителем. Крокодил просто не рискует атаковать, ведь, скорее всего, нападение обернется полным провалом. Стоит посмотреть на клыки бегемота, его толстую кожу и огромную пасть, как все встает на свои места. Также бегемоты обычно живут стаями и защищают друг за друга, поэтому у крокодила практически нет шансов одержать победу.