Дружба на грани фантастики: почему крокодилы нянчат маленьких бегемотов

Как крокодилы и бегемоты научились мирно жить друг с другом.
Самое лучшее место для наблюдения за дикими животными Африки — это озера или ручьи, куда животные приходят на водопой. Но иногда в таких местах можно увидеть весьма необычное соседство, а именно бегемотов и крокодилов, которые мирно наслаждаются водными процедурами. Учитывая, что крокодил — хищник, а бегемот — травоядное, как же им получается вместе уживаться?
Все всё понимают
На самом деле крокодил понимает, что перед ним — самое опасное животное Африки. Кстати, почему именно бегемота считают самым опасным африканским жителем. Крокодил просто не рискует атаковать, ведь, скорее всего, нападение обернется полным провалом. Стоит посмотреть на клыки бегемота, его толстую кожу и огромную пасть, как все встает на свои места. Также бегемоты обычно живут стаями и защищают друг за друга, поэтому у крокодила практически нет шансов одержать победу.
Однако соседство этих двух видов — это не просто терпимость, это действительно взаимовыгодное сотрудничество. Например, бегемоты отлично прокладывают пути по заросшим прудам, где крокодилам потом легко плавать. Также оба вида активно охраняют водоемы от хищников, отгоняя их. В свою очередь крокодилы охотятся на старых и больных гиппопотамов. На первый взгляд, это не очень хорошая благодарность за дружбу, но на самом деле крокодилы делают популяцию бегемотов сильнее.
Бегемоты испытывают любопытство к крокодильим трапезам: они часто наблюдают за тем, как едят хищники. Ученые замечали, что во время сильных засух бегемоты присоединяются к такой трапезе: обычно они съедают содержимое желудка жертвы.
Крокодилы-няньки
Однако исследователи становились свидетелями и более невероятных взаимоотношений между этими двумя видами. Например, мама-бегемот может оставить своего детеныша рядом с крокодилом, а сама уходит на поиски пропитания. Крокодил не трогает малыша, а другие хищники опасаются подходить к малышу с такой опасной нянькой.
В свою очередь иногда крокодилы сидят на спинах гиппопотамов. Возможно, так они принимают солнечные ванны или вспоминают свое детство, когда они катались на спинах своих родителей. Но конечно, такие случаи скорее исключение из правил, чем норма.
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