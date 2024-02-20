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Дружба на грани фантастики: почему крокодилы нянчат маленьких бегемотов

Дружба на грани фантастики: почему крокодилы нянчат маленьких бегемотов

Автор:
20 февраля 2024 10:32
Сообщество : Животные
Метки: бегемот   дружба   животные   крокодилы   природа   факты   фото   
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Как крокодилы и бегемоты научились мирно жить друг с другом.

Самое лучшее место для наблюдения за дикими животными Африки — это озера или ручьи, куда животные приходят на водопой. Но иногда в таких местах можно увидеть весьма необычное соседство, а именно бегемотов и крокодилов, которые мирно наслаждаются водными процедурами. Учитывая, что крокодил — хищник, а бегемот — травоядное, как же им получается вместе уживаться?


Все всё понимают

На самом деле крокодил понимает, что перед ним — самое опасное животное Африки. Кстати, почему именно бегемота считают самым опасным африканским жителем. Крокодил просто не рискует атаковать, ведь, скорее всего, нападение обернется полным провалом. Стоит посмотреть на клыки бегемота, его толстую кожу и огромную пасть, как все встает на свои места. Также бегемоты обычно живут стаями и защищают друг за друга, поэтому у крокодила практически нет шансов одержать победу.

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Однако соседство этих двух видов — это не просто терпимость, это действительно взаимовыгодное сотрудничество. Например, бегемоты отлично прокладывают пути по заросшим прудам, где крокодилам потом легко плавать. Также оба вида активно охраняют водоемы от хищников, отгоняя их. В свою очередь крокодилы охотятся на старых и больных гиппопотамов. На первый взгляд, это не очень хорошая благодарность за дружбу, но на самом деле крокодилы делают популяцию бегемотов сильнее.

Бегемоты испытывают любопытство к крокодильим трапезам: они часто наблюдают за тем, как едят хищники. Ученые замечали, что во время сильных засух бегемоты присоединяются к такой трапезе: обычно они съедают содержимое желудка жертвы.


Крокодилы-няньки

Однако исследователи становились свидетелями и более невероятных взаимоотношений между этими двумя видами. Например, мама-бегемот может оставить своего детеныша рядом с крокодилом, а сама уходит на поиски пропитания. Крокодил не трогает малыша, а другие хищники опасаются подходить к малышу с такой опасной нянькой.

В свою очередь иногда крокодилы сидят на спинах гиппопотамов. Возможно, так они принимают солнечные ванны или вспоминают свое детство, когда они катались на спинах своих родителей. Но конечно, такие случаи скорее исключение из правил, чем норма.

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Метки: бегемот   дружба   животные   крокодилы   природа   факты   фото   
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7  комментариев
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16k
Kostick 3 часа назад
чушь собачья. на фото чемодан просто не голодный. нет мозгов у рептилии, чтобы до такого додуматься. да и свинья водяная - злобная, и непредсказуемая. тянут с дзена всякую фигню...
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464
А П Час назад
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51k
Элек Мек 2 часа назад
Мирно,прямо таки идиллия.

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21k
Luc72 3 часа назад
- Нянчат, нянчат...
Выращивает он. ВЫРАЩИВАЕТ!
Бифштекс себе, на праздничный ужин, через несколько месяцев
Чтоб другие не покушались. Приручит, т.е. прилапит, он сам будет бегать рядом, чтоб в любой момент доступности быть...
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