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В Белоруссии планируют ввести штрафы за "добровольный отказ от детей"

В Белоруссии планируют ввести штрафы за "добровольный отказ от детей"

Автор:
19 февраля 2024 20:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Белоруссия   генпрокурор   законопроект   пропаганда бездетности   чайлдфри   штрафы   
2989
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Батька решил объявить войну идеологии "чайлдфри".


Власти Белоруссии подготовили законопроект, предполагающий штрафы за добровольный отказ от рождения детей. Помимо этого, планируется наказывать за пропаганду "ненормальных отношений". По сути, это аналог принятого в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ*, в который добавлен пункт о наказании за распространение идей "чайлдфри".


"По инициативе органов прокуратуры подготовлен законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от детей. Этот проект проходит процедуру согласования", — заявил на заседании генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

Напомним, что в марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в обществе не должно быть никакой пропаганды нетрадиционных отношений.


"Западная мода на "чайлдфри", любая популяризация идей бездетной семейной пары в информационном, культурном пространстве должна пресекаться. Все нетрадиционные веяния - не что иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство, поэтому такая идеология должна быть вне закона", — заявил тогда глава Белоруссии.


Добавим, что в 2022 году в России приняли похожий закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, педофилии и смены пола среди граждан любого возраста. Однако запрета на пропаганду сознательной бездетности в России пока нет. Но подвижки в этом направлении уже есть. В феврале 2023 года депутаты от Башкирии внесли законопроект на рассмотрение Госдумы. Но пока не понятно, как будет работать закон и как планируется наказывать за нарушение. Закон отправили на доработку.

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Метки: Белоруссия   генпрокурор   законопроект   пропаганда бездетности   чайлдфри   штрафы   
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34  комментария
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39k
Александр 5 часов назад
Ну а что такого? Общество растит человека - учит, кормит, одевает, учителя там, родители тратят время, что бы на выходе получить полкило удобрения для посадки картошки?
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2k
Сергей Лаврушкин Час назад
"Слава Диктаторам", которые всё решают за нас !
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8k
Serjio Час назад
В СССР был такой налог за бездетность. И плотили.
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
Про какую рекламу чвйлд фри тут обсуждают?
Никогда и нигде подобного не встречал.
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6k
Сергей Борисов 2 часа назад
При СССР был налог , за бездетность платили 13%, пора возвращать !
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17k
Марина 3 часа назад
Стадо должно плодиться, чтобы его стричь.
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282
Рома 4 часа назад
А в СССР был налог на бездетность - его в народе называли : " За яйца".
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282
Рома Gusev 3 часа назад
Если б Дума наши идеи принимала , жизнь была б справедливее.
Начиная от высшей меры для педофилов и маньяков, заканчивая регулярными , битком набитыми поездами в Среднюю Азию и Кавказ , везущими домой "братские народы" , без права возвращения !
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15k
Александр 4 часа назад
Объединить Завод по производству тампонов с Банком Семени на совместное производство. "Сильных и независимых" прибавиться, начиная с 6-го класса...
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282
Рома 4 часа назад
Я очень близко знаком с одной девушкой "чайлд-фри" , и совершенно ответственно заявляю : ОНА АБСОЛЮТНО ПРАВА - НЕ НАДО ЕЙ РОЖАТЬ !
Там в голове такое...
Готовая диссертация для врача-психиатра !
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19k
Михаил Гривин 4 часа назад
Если внимательно почитать, то запретили не бездетность, а пропаганду кучи всякого дерьма, в числе которого - чайлдфри. Но мастера заголовков...
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5k
Divergent?!? 4 часа назад
На удивление, не буду даже спорить. Возьмем вот это:

"Западная мода на "чайлдфри", любая популяризация идей бездетной семейной пары в информационном, культурном пространстве должна пресекаться. "

Не будем отвлекаться и придираться к разным сомнительным частям короткого выражения. Возьмем только вот это: "любая популяризация идей бездетной семейной пары в информационном, культурном пространстве должна пресекаться. "

Общество должно быть не "популяризовано" ни в какую сторону.
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42k
Example 6.2.6 4 часа назад
Т.е. государство не может обеспечить население достойным уровнем жизни, хорошими зарплатами, стабильной валютой и в целом уверенностью в завтрашнем дне. И когда многие люди, не в состоянии позволить себе собственное отдельное жильё приемлемого качества и не каждый день питается мясом, а в основном картофель, каши или макароны.. и естественно не хотят заводить ребёнка, пока сами крепко не стоят на ногах - так правительство их ещё и штрафовать будет?
Неужели не хватило набитых шишек на раздаривание жилья всяким маргиналам в Каменной Горке, которые плодятся как цыгане, но работать не особо хотят, или с постройкой чудо агро-городков для молодых семей жить в которых невозможно, зато среди чиновников стало гораздо больше миллионеров?
Может, как-то задуматься над экономической ситуацией и её исправлением, а не штрафы всем вокруг выписывать. Весь этот правительственный цирк уже напоминает произведение "Чиполлино" по абсурдности принимаемых законов и кол-ву выдаваемых штрафов с такой размытой формулировкой, что фактически сложно уже выйти за хлебом в магазин, чтоб не нарваться на какое-нить "правонарушение".
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247
vi4 Example 6.2.6 4 часа назад
"мы ещё не крепко стоим на ногах" - любимая отмаза. купили вторую квартиру, два мерседеса - нет, мы еще "не крепко стоим на ногах для рождения и воспитания детей"
я тут согласен только в том, что д.рьмо не должно размножаться
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11
Kdjbd 4 часа назад
Зачем детей мучить всучая родителям, которые их изначально ненавидят?
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18
Mikahil A 5 часов назад
Это так не работает
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6k
hhwost 5 часов назад
возможно, чайлдфри - честные перед собой и обществом люди. они понимают, хотя бы подсознательно, что таким дегенератам как они лучше не размножаться. и не размножаются.
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3k
Константин 5 часов назад
Отличая инициатива. Я бы для этих инфантилов розги и батоги узаконил бы.
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1k
alex 5 часов назад
и отказ от брака и замужества, а за развод давать 1 год колонии поселения и 3 года тюрьмы за измену или 6 лет колонии поселения - на южном берегу , моря лаптевых
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3k
Autumn2015 5 часов назад
Сейчас бесплодны уже 30% женщин, кому не надо детей - будут искать среди таких женщин.
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3k
Daimos 5 часов назад
И как теперь они будут избавляться от детей?
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55k
Опиум для народа 6 часов назад
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