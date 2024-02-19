В Белоруссии планируют ввести штрафы за "добровольный отказ от детей"

Батька решил объявить войну идеологии "чайлдфри".
Власти Белоруссии подготовили законопроект, предполагающий штрафы за добровольный отказ от рождения детей. Помимо этого, планируется наказывать за пропаганду "ненормальных отношений". По сути, это аналог принятого в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ*, в который добавлен пункт о наказании за распространение идей "чайлдфри".
"По инициативе органов прокуратуры подготовлен законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от детей. Этот проект проходит процедуру согласования", — заявил на заседании генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.
Напомним, что в марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в обществе не должно быть никакой пропаганды нетрадиционных отношений.
"Западная мода на "чайлдфри", любая популяризация идей бездетной семейной пары в информационном, культурном пространстве должна пресекаться. Все нетрадиционные веяния - не что иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство, поэтому такая идеология должна быть вне закона", — заявил тогда глава Белоруссии.
Добавим, что в 2022 году в России приняли похожий закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, педофилии и смены пола среди граждан любого возраста. Однако запрета на пропаганду сознательной бездетности в России пока нет. Но подвижки в этом направлении уже есть. В феврале 2023 года депутаты от Башкирии внесли законопроект на рассмотрение Госдумы. Но пока не понятно, как будет работать закон и как планируется наказывать за нарушение. Закон отправили на доработку.
Источник:
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Никогда и нигде подобного не встречал.
Начиная от высшей меры для педофилов и маньяков, заканчивая регулярными , битком набитыми поездами в Среднюю Азию и Кавказ , везущими домой "братские народы" , без права возвращения !
Ты голимый педофил
Там в голове такое...
Готовая диссертация для врача-психиатра !
"Западная мода на "чайлдфри", любая популяризация идей бездетной семейной пары в информационном, культурном пространстве должна пресекаться. "
Не будем отвлекаться и придираться к разным сомнительным частям короткого выражения. Возьмем только вот это: "любая популяризация идей бездетной семейной пары в информационном, культурном пространстве должна пресекаться. "
Общество должно быть не "популяризовано" ни в какую сторону.
Неужели не хватило набитых шишек на раздаривание жилья всяким маргиналам в Каменной Горке, которые плодятся как цыгане, но работать не особо хотят, или с постройкой чудо агро-городков для молодых семей жить в которых невозможно, зато среди чиновников стало гораздо больше миллионеров?
Может, как-то задуматься над экономической ситуацией и её исправлением, а не штрафы всем вокруг выписывать. Весь этот правительственный цирк уже напоминает произведение "Чиполлино" по абсурдности принимаемых законов и кол-ву выдаваемых штрафов с такой размытой формулировкой, что фактически сложно уже выйти за хлебом в магазин, чтоб не нарваться на какое-нить "правонарушение".
я тут согласен только в том, что д.рьмо не должно размножаться