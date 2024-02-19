В Белоруссии планируют ввести штрафы за "добровольный отказ от детей"

Напомним, что в марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в обществе не должно быть никакой пропаганды нетрадиционных отношений.

"Западная мода на "чайлдфри", любая популяризация идей бездетной семейной пары в информационном, культурном пространстве должна пресекаться. Все нетрадиционные веяния - не что иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство, поэтому такая идеология должна быть вне закона", — заявил тогда глава Белоруссии.

Добавим, что в 2022 году в России приняли похожий закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, педофилии и смены пола среди граждан любого возраста. Однако запрета на пропаганду сознательной бездетности в России пока нет. Но подвижки в этом направлении уже есть. В феврале 2023 года депутаты от Башкирии внесли законопроект на рассмотрение Госдумы. Но пока не понятно, как будет работать закон и как планируется наказывать за нарушение. Закон отправили на доработку.