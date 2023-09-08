В России начнут штрафовать за рекламу в почтовых ящиках

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали законопроект, запрещающий размещение рекламы в почтовых ящиках жилых домов. Как отметили авторы инициативы, они часто получают письма от жильцов, которые жалуются на захламлённость подъездов и почтовых ящиков рекламными буклетами, из-за которых они могут утерять важные документы, письма или квитанции на оплату коммунальных услуг. Введение нового закона, как отметила зампредседателя комитета Светлана Разворотнева, направлено на создание комфортных условий для граждан. Проект закона в скором времени внесут на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке к проекту также сказано, что пространство внутри подъезда, включая почтовые ящики, принадлежит жильцам дома, как стены и крыша. Но если на последних действующее законодательство регламентирует размещение рекламы, то внутри подъездов — нет.