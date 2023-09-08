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В России начнут штрафовать за рекламу в почтовых ящиках

В России начнут штрафовать за рекламу в почтовых ящиках

Автор:
08 сентября 2023 15:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: законопроект   камеры   подъезды   почтовые ящики   реклама   штрафы   
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Достанется всем распространителям бумажного спама — и частникам, и компаниям.

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали законопроект, запрещающий размещение рекламы в почтовых ящиках жилых домов. Как отметили авторы инициативы, они часто получают письма от жильцов, которые жалуются на захламлённость подъездов и почтовых ящиков рекламными буклетами, из-за которых они могут утерять важные документы, письма или квитанции на оплату коммунальных услуг. Введение нового закона, как отметила зампредседателя комитета Светлана Разворотнева, направлено на создание комфортных условий для граждан. Проект закона в скором времени внесут на рассмотрение в Госдуму.


В пояснительной записке к проекту также сказано, что пространство внутри подъезда, включая почтовые ящики, принадлежит жильцам дома, как стены и крыша. Но если на последних действующее законодательство регламентирует размещение рекламы, то внутри подъездов — нет.

За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Гражданин заплатит от 2 до 5,5 тысячи рублей, должностное лицо — от 4 до 20 тысяч рублей, юридическое — от 100 до 500 тысяч рублей. Вычислять нарушителей планируют по камерам, которые необходимо будет установить в каждый подъезд. Но решать, стоит ли устанавливать камеры и наказывать распространителей безадресной рекламы, жильцы будут сами на общем собрании.


Отмечается, что законопроект предлагает разрешить распространение социальной рекламы, направленную на достижение общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.

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Метки: законопроект   камеры   подъезды   почтовые ящики   реклама   штрафы   
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8  комментариев
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3k
Шапкин Час назад
>>Вычислять нарушителей планируют по камерам, которые необходимо будет установить в каждый подъезд
Нахера камеры? В каждой бумажке указан ТЕЛЕФОН! Звоним, контрольная закупка и парам-пара-пам.
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12k
Кот Бегемот 54 минуты назад
Да и ...не только "в почтовых ящиках" ...Ведь как-то раньше люди без этой красочной "плесени" не умирали. Понятно, "гос. рационализаторам" интересней денежки в сторону не тратить, типа пусть даже ЗНАЧИМЫЕ в жизни страны конторы кормят сами сами себя (в т.ч. и за счёт беспредельной рекламы. Тогда другой вопрос...
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5k
Дмитрий ! Час назад
Уже приняли законы о спам звонках и смс, сразу их стало в сотни раз больше!!! Пи...сы! И звонящие/пишущие и депутаты! Можно одного оставить, один х...й нажимают, что скажут!
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57k
Опиум для народа Час назад
А предвыборные туалетные бумажки считаются за рекламу?
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374
дмитрий викторович Час назад
Как реклама может быть безадресной? Только если социальная, но еë по ящикам не распостраняют.
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