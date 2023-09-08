В России начнут штрафовать за рекламу в почтовых ящиках

Достанется всем распространителям бумажного спама — и частникам, и компаниям.
Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали законопроект, запрещающий размещение рекламы в почтовых ящиках жилых домов. Как отметили авторы инициативы, они часто получают письма от жильцов, которые жалуются на захламлённость подъездов и почтовых ящиков рекламными буклетами, из-за которых они могут утерять важные документы, письма или квитанции на оплату коммунальных услуг. Введение нового закона, как отметила зампредседателя комитета Светлана Разворотнева, направлено на создание комфортных условий для граждан. Проект закона в скором времени внесут на рассмотрение в Госдуму.
В пояснительной записке к проекту также сказано, что пространство внутри подъезда, включая почтовые ящики, принадлежит жильцам дома, как стены и крыша. Но если на последних действующее законодательство регламентирует размещение рекламы, то внутри подъездов — нет.
За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Гражданин заплатит от 2 до 5,5 тысячи рублей, должностное лицо — от 4 до 20 тысяч рублей, юридическое — от 100 до 500 тысяч рублей. Вычислять нарушителей планируют по камерам, которые необходимо будет установить в каждый подъезд. Но решать, стоит ли устанавливать камеры и наказывать распространителей безадресной рекламы, жильцы будут сами на общем собрании.
Отмечается, что законопроект предлагает разрешить распространение социальной рекламы, направленную на достижение общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.
Источник:
- В Госдуме предложили создать закон против треш-стримеров
- Хроники постсоветского подъезда
- Такие разные почтовые ящики со всего мира
- Почтовые ящики. Разбирайте идеи и воплощайте в жизнь
- 30 наикрутейших почтовых ящиков от людей с фантазией
Нахера камеры? В каждой бумажке указан ТЕЛЕФОН! Звоним, контрольная закупка и парам-пара-пам.