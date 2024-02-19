Поросята нализались алкоголя в&nbsp;магазине

В Челябинске три поросёнка забрели в магазин «Пятёрочка». Прогуливаясь по рядам с товарами, один из поросят разбил несколько бутылок с алкоголем. Животные не стали отказываться от подарка судьбы и...