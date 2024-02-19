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Забавные ситуации, которые могли случиться абсолютно в любом регионе России, но случились они в... Челябинской области. Совпадение? Не думаю!
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