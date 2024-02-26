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Чуть-чуть подмотаем изолентой, будет лучше заводской

Чуть-чуть подмотаем изолентой, будет лучше заводской

Автор:
26 февраля 2024 19:57
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Синяя изолента   Юмор   изолента   интересное   подборка   
2373
18
Потрясающие образцы восстановления любой техники при помощи несложных инженерных решений. Восстановить космический шаттл, крыло самолёта и весь автомобиль можно при помощи кабельной стяжки и трёх рулонов изоленты.
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Метки: Прикол   Синяя изолента   Юмор   изолента   интересное   подборка   
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7  комментариев
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51k
Серый 5 часов назад
14. Родной Уфимский аэропорт )
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5k
Divergent?!? Полчаса назад
17. Не все так просто с этими плитками Старшипа. Они используют "керамический клей". Что-то типа того, что идет в пломбы зубов, а то и керамические коронки. На время высыхания лепят ленты. Вроде, все нормально. Давно уже.
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10k
Zhora Час назад
Комментарий к фото
Перепуки. Купят лютое ведро, дыры залатают монтажной пеной, а потом "обоссать" из баллончика и продать на 50 тыщ дороже.
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997
Александр Сергеев 3 часа назад
У них,похоже,учились:))
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2k
Victor 3 часа назад
Или это прицеп, или на этой оси нет тормозов
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327
Александр Портениер 3 часа назад
По нынешним ценам на авто и запчасти это вполне нормально.
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