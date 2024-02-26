Чуть-чуть подмотаем изолентой, будет лучше заводской

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Шизофрения: остаётся лишь смеяться и жевать лекарства

Интернет вас испортил, в посте нет ничего пошлого

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