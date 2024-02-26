Чуть-чуть подмотаем изолентой, будет лучше заводской

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Потрясающие образцы восстановления любой техники при помощи несложных инженерных решений. Восстановить космический шаттл, крыло самолёта и весь автомобиль можно при помощи кабельной стяжки и трёх рулонов изоленты.
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