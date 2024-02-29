Запахло весной! Чувствуете? Не-е-ет, это кто-то туалет не закрыл

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С одной стороны вроде бы и ждёшь весну, а с другой... опять бесконечные лужи, слякоть, пронизывающий ветер и подснежники. И в данном случае речь идёт вовсе не о цветах.
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+- холяцко -педосский? Давить таких авторов и плакать не давать!!!
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