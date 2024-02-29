Запахло весной! Чувствуете? Не-е-ет, это кто-то туалет не закрыл

С одной стороны вроде бы и ждёшь весну, а с другой... опять бесконечные лужи, слякоть, пронизывающий ветер и подснежники. И в данном случае речь идёт вовсе не о цветах.

1. В самом деле... 0 Источник:

2. Солнышка бы побольше 0 Источник:

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3. Кстати, да! 0 Источник:

4. Грут в России весной бы... 0 Источник:

5. А частично апрель 0 Источник:

6. Каждый последующий март 0 Источник:

7. Баян, но каждый год актуально 0

8. Уже день должен был быть март, а не 29-е февраля! 0 Источник:

9. У вас под окнами уже начался котобой? 0 Источник:

10. Отморозился 0 Источник:

11. Ахаха 0 Источник:

12. А как же таблеточки? 0

13. И ведь оба правы 0 Источник:

14. Каждый год снова и снова 0 Источник:

15. Красивое 0

16. Аутентично 0