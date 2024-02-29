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Запахло весной! Чувствуете? Не-е-ет, это кто-то туалет не закрыл

Запахло весной! Чувствуете? Не-е-ет, это кто-то туалет не закрыл

Автор:
29 февраля 2024 22:17
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   весна   интересное   март   подборка   
2273
17
С одной стороны вроде бы и ждёшь весну, а с другой... опять бесконечные лужи, слякоть, пронизывающий ветер и подснежники. И в данном случае речь идёт вовсе не о цветах.
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Метки: Прикол   Юмор   весна   интересное   март   подборка   
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13  комментариев
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2k
Victor Час назад
Бесполезно. Там и кошки стерилизованные

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20k
babuby 5 минут назад
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
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26k
ЦСКА Полчаса назад
Автор,пойти проблюйся, помойся и дома приберись...От тебя тухлятиной и говном несёт!
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0
Roman Azerty ЦСКА 6 минут назад
100
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14k
Владимир 40 минут назад
Я не люблю межсезонье, за то что хер пойми что одеть, куртку? Жарко! Кофта? Холодно. Короче то ли шорты, то ли ком без. Грязь и всплывающее дерьмо не особо бесит.
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7k
Андрей Крылов 53 минуты назад
Что это за мерзкий сблёв? Автор ципсошник чтоль
+- холяцко -педосский? Давить таких авторов и плакать не давать!!!
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6k
Babangdida Час назад
Вот из-за таких тем запросы выдают всякую муру! Спросите гугл про "Spring in Russia". Понравилось? А теперь спросите про "Весна в России"! Попробуйте так же другие языки (если знаете).
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6k
Трям Час назад
Сидя на фишках, перестаешь чувствовать запах говна, ибо тут никифор, покемонка и прочие говноеды срут 24/7
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