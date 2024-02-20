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Кто в Австралии родился, тот не боится фильмов ужасов

Кто в Австралии родился, тот не боится фильмов ужасов

Автор:
20 февраля 2024 20:15
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Австралия   Прикол   Юмор   австралийцы   интересное   подборка   
1830
17
... это фильмы ужасов боятся австралийцев. Нет, серьёзно, как можно напугать человека, который живёт среди гигантских пауков и прочих гадов, могущих сожрать человека вместе с одеждой?!
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Метки: Австралия   Прикол   Юмор   австралийцы   интересное   подборка   
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7  комментариев
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10k
sedoisever 51 минуту назад
ЮАР находится южнее Австралии, но "вверх ногами" ходят почему-то только австралийцы... )
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3k
Бомбардир 9 минут назад
Комментарий к фото
Во время ЧМ 2018 не помню из какой страны, но приехали товарищи в Ростов (Ярославской области), а надо было в Ростов-на Дону, так что все может быть.
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10k
kirpal 19 минут назад
вы все врёти
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293
Рома 19 минут назад
" - Во Влашиме, осмелюсь доложить, господин фельдкурат, начал Швейк, был один настоятель.
Когда его прежняя экономка вместе с ребёнком и деньгами от него сбежала, он нанял себе новую служанку. Настоятель этот на старости лет принялся изучать святого Августина, которого причисляют к лику святых отцов церкви. Вычитал он там, что каждый, кто верит в антиподов, подлежит проклятию.
Позвал он свою служанку и говорит: «Послушайте, вы мне как-то говорили, что у вас есть сын, слесарь-механик, и что он уехал в Австралию. Если это так, то он, значит, стал антиподом, а святой Августин повелевает проклясть каждого, кто верит в существование антиподов».
«Батюшка, отвечает ему баба, ведь сын-то мой посылает мне и письма и деньги».
«Это дьявольское наваждение, говорит ей настоятель. Согласно учению святого Августина, никакой Австралии не существует. Это вас антихрист соблазняет». В воскресенье он всенародно проклял её в костёле и кричал, что никакой Австралии не существует. Ну, прямо из костёла его отвезли в сумасшедший дом. "
@Я.Гашек "Похождения бравого солдата Швейка".
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22k
kσρβγς 38 минут назад
Комментарий к фото
Взрослые белые акулы стоят на вершине пищевой пирамиды, и до недавнего времени считалось, что у них нет естественных врагов. Однако в 1997 году у Фараллоновых островов группа наблюдателей за китами стала свидетелем охоты косатки длиной примерно 4,7 5,3 м на взрослую белую акулу длиной 3 4 м, которую она в итоге убила. Косатка перевернула белую акулу на спину, вызвав тоническую неподвижность, и держала её таким образом в течение пятнадцати минут, в итоге утопив. Затем она съела только печень акулы.
...
В 2015 году стая косаток убила белую акулу у берегов Южной Австралии. В 2017 году ряд предполагаемых фатальных нападений косаток на белых акул был зафиксирован в Южной Африке.

Другими природными врагами взрослых белых акул могут быть гребнистые крокодилы, известные нападениями на другие виды акул, в том числе на взрослых тигровых акул. Также существуют неподтвержденные свидетельства нападений гребнистых крокодилов на белых акул у берегов Северной Австралии. Местные рыбаки утверждают, что подобные происшествия также часто имели место и в прошлом. Вероятно, крокодилы также, как и косатки, стремятся перевернуть акулу на спину, но не ждут, пока она утонет, а разрывают ей горло и мягкое брюхо.
(с)
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6k
satra 56 минут назад
Для олдов.

Ссылка www.youtube.com
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