Кто в Австралии родился, тот не боится фильмов ужасов

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... это фильмы ужасов боятся австралийцев. Нет, серьёзно, как можно напугать человека, который живёт среди гигантских пауков и прочих гадов, могущих сожрать человека вместе с одеждой?!
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Метки: Австралия Прикол Юмор австралийцы интересное подборка
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Когда его прежняя экономка вместе с ребёнком и деньгами от него сбежала, он нанял себе новую служанку. Настоятель этот на старости лет принялся изучать святого Августина, которого причисляют к лику святых отцов церкви. Вычитал он там, что каждый, кто верит в антиподов, подлежит проклятию.
Позвал он свою служанку и говорит: «Послушайте, вы мне как-то говорили, что у вас есть сын, слесарь-механик, и что он уехал в Австралию. Если это так, то он, значит, стал антиподом, а святой Августин повелевает проклясть каждого, кто верит в существование антиподов».
«Батюшка, отвечает ему баба, ведь сын-то мой посылает мне и письма и деньги».
«Это дьявольское наваждение, говорит ей настоятель. Согласно учению святого Августина, никакой Австралии не существует. Это вас антихрист соблазняет». В воскресенье он всенародно проклял её в костёле и кричал, что никакой Австралии не существует. Ну, прямо из костёла его отвезли в сумасшедший дом. "
@Я.Гашек "Похождения бравого солдата Швейка".
...
В 2015 году стая косаток убила белую акулу у берегов Южной Австралии. В 2017 году ряд предполагаемых фатальных нападений косаток на белых акул был зафиксирован в Южной Африке.
Другими природными врагами взрослых белых акул могут быть гребнистые крокодилы, известные нападениями на другие виды акул, в том числе на взрослых тигровых акул. Также существуют неподтвержденные свидетельства нападений гребнистых крокодилов на белых акул у берегов Северной Австралии. Местные рыбаки утверждают, что подобные происшествия также часто имели место и в прошлом. Вероятно, крокодилы также, как и косатки, стремятся перевернуть акулу на спину, но не ждут, пока она утонет, а разрывают ей горло и мягкое брюхо.
(с)