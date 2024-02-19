Шизофрения: остаётся лишь смеяться и жевать лекарства

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От обострения до обострения живут довольно скучно шизофреники... Хотя весьма нескучно им живётся...
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Метки: Прикол Юмор интересное накрыло подборка шизофрения
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