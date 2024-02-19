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Шизофрения: остаётся лишь смеяться и жевать лекарства

Шизофрения: остаётся лишь смеяться и жевать лекарства

Автор:
19 февраля 2024 19:11
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   накрыло   подборка   шизофрения   
8112
15
От обострения до обострения живут довольно скучно шизофреники... Хотя весьма нескучно им живётся...
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   накрыло   подборка   шизофрения   
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22  комментария
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59k
alertol 8 часов назад
показал пост коту, ржали долго)))
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1k
Кондратий Собакин 46 минут назад
Голосов не слышу. Но тут как-то на днях, во сне, четко вдруг услышал мелодию похоронного марша. Причем какого-то абсолютно незнакомого, никогда не слышанного. Но это был именно похоронный марш. Правда, в этой мелодии отдаленно слышалось что-то похожее на "Ще не вмерла" (сами знаете кто "ще не вмер"). К чему бы это?
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На_ник 5 часов назад
Интересно, а те депутаты, которые запретили цветы, прошли тест на шизофрению?!
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Влад 6 часов назад
Вопрос про кота это круто. Нет здоровых людей, есть недообследованные.
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29k
Егор 6 часов назад
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18k
MarkovAlexandr 6 часов назад
А что не так с мужскими фантазиями? Развратные опытные девственницы существуют, зашивают так, что фиг заметишь.
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7k
qap 6 часов назад
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5k
Руслан 6 часов назад
В чём преимущество раздвоения личности?
В том, что никогда не чувствуешь себя одиноким.
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28k
ПаганецЪ 7 часов назад
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С голосами в голове ты должен быть без прав.
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2k
Victor 7 часов назад
Это типа выпил таблетки от шизы и стал Наполеоном
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34k
Ego sum qui sum 7 часов назад
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1
Без Паники 7 часов назад
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100 пудов.
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Гомерчик 7 часов назад
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