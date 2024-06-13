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Татьяну Лазареву* объявили в розыск по уголовному делу

Татьяну Лазареву* объявили в розыск по уголовному делу

Автор:
13 июня 2024 18:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Госдума   МВД   лазарева   розыск   татьяна лазарева   уголовное дело   
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Лазарева* - актриса, которая известна не своими яркими ролями, а высказывания против россиян.

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило Татьяну Лазареву* в розыск. Актриса обвиняется в дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Собственно, это не удивительно. Лазарева в 2022 году уехала из России в Испанию и оттуда наговорила на статус иноагента.

По её словам, в России живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х", а страну ждёт страшное будущее. Коллеги Лазаревой* усомнились в её психическом здоровье и оказались правы. Год назад актриса долго сидела на лекарствах.

Одним из последних заявлений Лазаревой стало намерение баллотироваться в Мосгордуму ближайшей осенью. Таким образом Лазарева решила проверить, действительно ли «статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят». На волне её заявления в Госдуме началось рассмотрение законопроекта о запрете участия иноагентов во всех выборах, который в итоге в мае был принят. Теперь непонятно, поедет ли Лазарева* в Россию, раз её тут ждёт уголовное дело.


* — признана иноагентом в РФ

Источник:

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Метки: #иноагент   Госдума   МВД   лазарева   розыск   татьяна лазарева   уголовное дело   
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12  комментариев
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10k
Alex Час назад
На кол суку!
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12k
Юрий 6 минут назад
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4k
Platinum 13 минут назад
Кому эта [мат] Т А вообще нужна, ну трындит себе и х... с ней. Перхоть.
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369
biohumanoid 21 минуту назад
«Я не рыдаю! Я просто в ярости! Я в злости на всех нас! заявила 55-летняя актриса, много лет строившая карьеру в России. Мы с вами не замечаем нищету. Не замечаем матерящихся матерей, их детей родом из 90-х, которые никому не нужны. Сами-то мы живем в Москве, дети наши учатся за границей. Мы не замечаем взрослых, которые пьют и не видят никакого выхода. Да, мы все видели это, но не могли с этим ничего сделать. Я вот, например, ездила по стране и видела нищету деревень, этот упадок духа...», - заявила Лазарева.

И где в этом тексте
>По её словам, в России живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х", а страну ждёт страшное будущее.
?
В конец [мат] ? Где именно так написано ?

> Мы с вами не замечаем нищету
А вы реально не замечаете нищету ?
Глазки стоит приоткрыть и скататься в одну из соседних деревень, а лучше км за 100.

Не замечаем матерящихся матерей, их детей родом из 90-х, которые никому не нужны.
Что, и такого нет ?

>Мы не замечаем взрослых, которые пьют и не видят никакого выхода.
И такого нет ?

Все, кто говорят что "Король то голый" - враги ?
Не все, кто тебя укоряют - враги.
Не все, кто тебя хвалят - друзья....
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6k
Ноутбуки Накомоде Полчаса назад
Как легко возбудить толпу маргиналов. "Высказывалась против россиян". Послушайте сначала что она говорила, а потом квакайте.
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14
АрА Ростовский Полчаса назад
Ну просто праздник какой-то)))
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11k
Сергей 39 минут назад
Если бы Шац не тащил её, забыли бы сразу после квн, а она звезду поймала.
Просто синявка, когда то мелькавшая по тв.
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5k
Двестиграмм 53 минуты назад
почему Шаманов может сказать правду?
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3k
Igor Grishaev 53 минуты назад
Стоило ли мараться с этой мелкой шавкой.. лает себе, и лает.
"Вы никогда не пройдёте свой путь, если будете останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку. (Уинстон Черчилль)"
Кстати, а почему Чубайса до сих пор иноагентом не объявили? Уж он-то в первую очередь заслуживает.
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27k
ЦСКА 55 минут назад
Во хайпанула тварь! До этих высеров, я знать не знал что это за придурок с сиськами! Ну теперь то настоящая "знаменитость"...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5119 постов (4904 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
359038



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