Татьяну Лазареву* объявили в розыск по уголовному делу

Лазарева* - актриса, которая известна не своими яркими ролями, а высказывания против россиян.
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило Татьяну Лазареву* в розыск. Актриса обвиняется в дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Собственно, это не удивительно. Лазарева в 2022 году уехала из России в Испанию и оттуда наговорила на статус иноагента.
По её словам, в России живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х", а страну ждёт страшное будущее. Коллеги Лазаревой* усомнились в её психическом здоровье и оказались правы. Год назад актриса долго сидела на лекарствах.
Одним из последних заявлений Лазаревой стало намерение баллотироваться в Мосгордуму ближайшей осенью. Таким образом Лазарева решила проверить, действительно ли «статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят». На волне её заявления в Госдуме началось рассмотрение законопроекта о запрете участия иноагентов во всех выборах, который в итоге в мае был принят. Теперь непонятно, поедет ли Лазарева* в Россию, раз её тут ждёт уголовное дело.
* — признана иноагентом в РФ
Источник:
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И где в этом тексте
>По её словам, в России живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х", а страну ждёт страшное будущее.
?
В конец [мат] ? Где именно так написано ?
> Мы с вами не замечаем нищету
А вы реально не замечаете нищету ?
Глазки стоит приоткрыть и скататься в одну из соседних деревень, а лучше км за 100.
Не замечаем матерящихся матерей, их детей родом из 90-х, которые никому не нужны.
Что, и такого нет ?
>Мы не замечаем взрослых, которые пьют и не видят никакого выхода.
И такого нет ?
Все, кто говорят что "Король то голый" - враги ?
Не все, кто тебя укоряют - враги.
Не все, кто тебя хвалят - друзья....
Просто синявка, когда то мелькавшая по тв.
"Вы никогда не пройдёте свой путь, если будете останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку. (Уинстон Черчилль)"
Кстати, а почему Чубайса до сих пор иноагентом не объявили? Уж он-то в первую очередь заслуживает.