Татьяну Лазареву* объявили в розыск по уголовному делу

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило Татьяну Лазареву* в розыск. Актриса обвиняется в дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Собственно, это не удивительно. Лазарева в 2022 году уехала из России в Испанию и оттуда наговорила на статус иноагента.

По её словам, в России живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х", а страну ждёт страшное будущее. Коллеги Лазаревой* усомнились в её психическом здоровье и оказались правы. Год назад актриса долго сидела на лекарствах.