МВД заказало экспертизу песни Шнурова про губернатора Петербурга Беглова

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) по заказу главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провёл экспертизу песни Сергея Шнурова "Покаянная", которая посвящена губернатору Александру Беглову.





Отмечается, что специалистам поручили проверить текст песни на предмет намеренного распространения фейков, которые могут повлиять на репутацию, честь и достоинство упомянутого в произведении чиновника. СМИ отмечают, что такая постановка вопроса может свидетельствовать о проверке по уголовной статье о клевете.





В выводах экспертов говорится, что в песне негативные образы подаются не как факты, они лишь показывают отрицательное отношение музыканта к ситуации в городе — это личное мнение Шнурова и "отношение человека к происходящему в городе". В отчёте также указывается, что песня носит саркастический характер, что выражается в переносе певцом ответственности на себя — "сам засрал весь город, виноватый", однако негативное "одностороннее предъявление информации, несомненно, может повлиять на отношение публики к губернатору Петербурга". Тем не менее "признаков донесения фейковой информации до аудитории под видом достоверной" в тексте песни эксперты не обнаружили.





