МВД заказало экспертизу песни Шнурова про губернатора Петербурга Беглова

Лингвисты не выявили порочащих достоинство и репутацию чиновника, но усмотрели насмешку.
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) по заказу главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провёл экспертизу песни Сергея Шнурова "Покаянная", которая посвящена губернатору Александру Беглову.
Отмечается, что специалистам поручили проверить текст песни на предмет намеренного распространения фейков, которые могут повлиять на репутацию, честь и достоинство упомянутого в произведении чиновника. СМИ отмечают, что такая постановка вопроса может свидетельствовать о проверке по уголовной статье о клевете.
В выводах экспертов говорится, что в песне негативные образы подаются не как факты, они лишь показывают отрицательное отношение музыканта к ситуации в городе — это личное мнение Шнурова и "отношение человека к происходящему в городе". В отчёте также указывается, что песня носит саркастический характер, что выражается в переносе певцом ответственности на себя — "сам засрал весь город, виноватый", однако негативное "одностороннее предъявление информации, несомненно, может повлиять на отношение публики к губернатору Петербурга". Тем не менее "признаков донесения фейковой информации до аудитории под видом достоверной" в тексте песни эксперты не обнаружили.
"В материале присутствует насмешка, утрирование, перенос ответственности за происходящее в городе, делается акцент на наличие похвал от тех, кто «сидит на городском бюджете»", — также говорится в отчёте экспертов.
Источник:
Песню "Покаянная" Шнуров записал в начале 2022 года. Она стала ответом на критику другой песни ("Пока так"), в которой музыкант пел о о плохой уборке Санкт-Петербурга и обвинял в этом обидчивого губернатора. На песню "Пока так" отреагировали некоторые чиновники мэрии и местные депутаты. Поэтому Шнуров и записал издевательскую "Покаянную", где взял вину за грязь в городе на себя и признался Беглову в любви.
Источник:
Отмечается, что Шнуров отреагировал на выводы, сделанные лингвистами из СПбГУ. Он заявил, что полностью солидарен с экспертами и их выводами.
"С заключением уважаемых экспертов полностью солидарен. В спорах о репутации, будь моя воля, я бы учитывал ее наличие. Невозможно испортить то, чего нет", — прокомментировал выводы экспертизы Шнуров.
Источник:
- В Сочи сотрудники ДПС спасли женщину, которая собиралась свести счёты с жизнью
- МВД объявило в розыск модель, показавшую обнажённую грудь на фоне храма
- «Всё окрашено в чёрный цвет»: Юрий Шевчук высказался по поводу смерти Алексея Навального*
- Защитники уже не те: 23 февраля красноярский клуб устроил травести*-вечеринку
- Воздушный блюз Луиса Кардозо
-------
на что повлиять? как что-то может повлиять на то, чего нет в помине?
Как же я раньше страшно ошибался!
Какой Беглов - приличный человек!
Меня смутил Пригожин гонораром.
Но денег нет
И пелена упала с моих век.
В городе уже класно.
Стало чисто и безопасно.
И раньше было тоже прекрасно.
А когда бабок нет,
Тогда ужасно.
Врядли. Он вроде по девочкам. Хотя кто этих артистов знает. Тонкие натуры.