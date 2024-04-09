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МВД заказало экспертизу песни Шнурова про губернатора Петербурга Беглова

МВД заказало экспертизу песни Шнурова про губернатора Петербурга Беглова

Автор:
09 апреля 2024 18:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Беглов   Видео   МВД   Сергей Шнуров   губернатор Санкт-Петербурга   критика   песня   экспетиза   
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Лингвисты не выявили порочащих достоинство и репутацию чиновника, но усмотрели насмешку.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) по заказу главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провёл экспертизу песни Сергея Шнурова "Покаянная", которая посвящена губернатору Александру Беглову.


Отмечается, что специалистам поручили проверить текст песни на предмет намеренного распространения фейков, которые могут повлиять на репутацию, честь и достоинство упомянутого в произведении чиновника. СМИ отмечают, что такая постановка вопроса может свидетельствовать о проверке по уголовной статье о клевете.


В выводах экспертов говорится, что в песне негативные образы подаются не как факты, они лишь показывают отрицательное отношение музыканта к ситуации в городе — это личное мнение Шнурова и "отношение человека к происходящему в городе". В отчёте также указывается, что песня носит саркастический характер, что выражается в переносе певцом ответственности на себя — "сам засрал весь город, виноватый", однако негативное "одностороннее предъявление информации, несомненно, может повлиять на отношение публики к губернатору Петербурга". Тем не менее "признаков донесения фейковой информации до аудитории под видом достоверной" в тексте песни эксперты не обнаружили.



"В материале присутствует насмешка, утрирование, перенос ответственности за происходящее в городе, делается акцент на наличие похвал от тех, кто «сидит на городском бюджете»", — также говорится в отчёте экспертов.

Песню "Покаянная" Шнуров записал в начале 2022 года. Она стала ответом на критику другой песни ("Пока так"), в которой музыкант пел о о плохой уборке Санкт-Петербурга и обвинял в этом обидчивого губернатора. На песню "Пока так" отреагировали некоторые чиновники мэрии и местные депутаты. Поэтому Шнуров и записал издевательскую "Покаянную", где взял вину за грязь в городе на себя и признался Беглову в любви.

Отмечается, что Шнуров отреагировал на выводы, сделанные лингвистами из СПбГУ. Он заявил, что полностью солидарен с экспертами и их выводами.


"С заключением уважаемых экспертов полностью солидарен. В спорах о репутации, будь моя воля, я бы учитывал ее наличие. Невозможно испортить то, чего нет", — прокомментировал выводы экспертизы Шнуров.


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Метки: Александр Беглов   Видео   МВД   Сергей Шнуров   губернатор Санкт-Петербурга   критика   песня   экспетиза   
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8  комментариев
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23k
Shtoppi 10 минут назад
«... которые могут повлиять на репутацию, честь и достоинство упомянутого в произведении чиновника.»
-------
на что повлиять? как что-то может повлиять на то, чего нет в помине?
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88
Друг Человека Shtoppi 5 минут назад
Ну, вот согласен я с Вами. Вопрос. А что он у власти то делает? Толку с него никакого. Народ его не любит. Зачем и кто его держит?
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41
idSwap 7 минут назад
У нас, в Питере, Беглова очень многие не любят, если не ненавидят, так-то. И будут хоть за черта лысого голосовать, лишь бы не за действующего градоначальника.
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52k
Крымчанка 17 минут назад
До чего Беглов похож на крысу ... дружок дядей туралов(.
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6k
Трям Полчаса назад
Так и живем. Из века в век гласность сменяется тотальной цензурой и обратно.
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88
Друг Человека Час назад
Да. ничего страшного. Сейчас споёт пару песенок улучшающих имидж Беглова и вопрос закроют.

Как же я раньше страшно ошибался!
Какой Беглов - приличный человек!
Меня смутил Пригожин гонораром.
Но денег нет
И пелена упала с моих век.

В городе уже класно.
Стало чисто и безопасно.
И раньше было тоже прекрасно.
А когда бабок нет,
Тогда ужасно.
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5k
Fishki_surfer Час назад
Не в ту дверь зашел Шнур, не в ту...
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88
Друг Человека Fishki_surfer 52 минуты назад
Вы имеете ввиду, что он зашёл в гримёрку Киркорова?
Врядли. Он вроде по девочкам. Хотя кто этих артистов знает. Тонкие натуры.
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Burzum
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Лесник
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