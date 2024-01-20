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25 преступников, которых "выдала" случайная деталь

25 преступников, которых "выдала" случайная деталь

Автор:
20 января 2024 19:52
Сообщество : Криминал
Метки: Разное   воры   грабители   истории   криминал   ограбления   полиция   преступники   факты   фото   
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Какими бы находчивыми и изворотливыми ни были преступники, факты показывают, что иногда их может выдать самая нелепая деталь или случайное признание. Истории преступников из этой подборки — как раз об этом. Взглянем на известные случаи преступлений, которые раскрылись почти случайным образом.

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Преступники зашли в здание и обезвредили охранников, не сделав ни одного выстрела и не подняв тревогу. У полиции не было никаких догадок. Только через 2 года после ограбления один из воров расплатился с брокером по недвижимости пачкой денег, обвязанных бумагой с печатью Dunbar Armoured. Это была фатальная ошибка, потому что брокер немедленно сообщил об этом в полицию. На допросе вор признался в ограблении, и сдал своих партнеров.


Перед отъездом преступники вычистили дом до блеска — но забыли включить посудомоечную машину. Полиции удалось сопоставить все их отпечатки пальцев с грязной посуды, и грабителей нашли.


Во время съёмок документального фильма Дерст отрицал свою причастность к убийству подруги Сьюзен Берман. Однако, он забыл, что на нём был включенный микрофон. Когда он зашёл в уборную после съёмок, то начал бормотать себе под нос: "Что, чёрт возьми, я сделал? Конечно, убил их всех!". После этого полиция арестовала миллиардера.


Американец Карл Гугасьян или "пятничный грабитель" был инструктором по боевым искусствам и имел степень магистра по аналитическим дисциплинам. Он выработал свою систему ограблений банков: перед самым закрытием он приезжал в банки на мотоцикле, забирал деньги, возвращался на мотоцикле к грузовику, помещал мотоцикл в грузовик — и спокойно уезжал. Полиция никак не могла его выследить, пока однажды случайные местные жители не наткнулись в лесу на тайник с его вещами: пистолетом, перчатками, маской, деньгами и т. д.


Однажды он случайно "спалился", когда использовал краску, содержащую вещество, которое не использовалось во времена оригинального художника.


"Доктор Смерть" диагностировал своим пациентам болезни, которых у них не было — а потом вводил смертельную дозу диаморфина. Чаще всего его жертвами становились пожилые женщины-пациентки. Его однажды заподозрил работник больницы: его беспокоило большое количество кремационных бланков на пожилых пациенток, и он решил обратиться в полицию.


Таким образом он стал отцом 94 детей. Его вычислили спустя десятилетия, когда один из детей его пациентки сделал тест ДНК и обнаружил семь своих сводных братьев и сестер.


Один грабитель из США набрал людей, и попросил их прийти в указанное время к зданию банка в такой же одежде, что и он. Вор схватил мешок с деньгами из рук инкассатора, и скрылся в толпе своих "клонов". Потом его сдал бездомный, который видел, как тот подходил к банку за день до ограбления.


Среди мусора полиция обнаружила конверты Антверпенского алмазного центра и чек на сэндвич, купленный в магазине неподалеку. Позже они поймали организатора ограбления, который не выдал своих подельников - но некоторых из них всё равно нашли. Некоторые из похищенных бриллиантов до сих пор не найдены.


Это произошло в лондонском районе Найтсбридж в 1987 году. Главарь банды порезался, взламывая ячейки - крови было слишком много, поэтому боясь ареста, он сразу скрылся в Южной Америке с украденными 60 млн фунтов. Только позже, когда он решил вернуться в Англию, чтобы забрать свой Ferrari, его арестовали.


Он написал книгу, подробно описывающую то, что он сделал. Продажи этой книги выросли после того, как он был осужден.


Его раскрыли случайно, когда полиция расследовала один случай поджога. Он активно настаивал на том, что пожар не был вызван случайным возгоранием, и яро спорил с коллегами. Затем на месте нашли его отпечатки пальцев.

Парень удалил метаданные с фотографий, чтобы не показывать местоположение, а затем случайно загрузил оригинал, забыв стереть метаданные - так его и обнаружили.


Этот дуэт известен как Лоэб и Леопольд. Парни действительно всё просчитали, но выдала их одна деталь - один из них потерял стекло из своих очков, когда они избавлялись от тела. Полиция их всё же выследила.


Тимоти Маквей - организатор теракта перед федеральным зданием имени Альфреда Мюррея в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года. Он использовал свое настоящее имя вместо псевдонима, когда однажды заказал китайскую еду, и оставил чек в гостиничном номере. Сотрудники заметили несоответствие имён, и сообщили об этом в полицию.


В результате его терактов погибло три человека, а ещё 23 получили ранения. Унабомбер утверждал, что он анархист и хочет разжечь революцию против высокотехнологичного американского общества. 3 апреля 1996 преступника арестовали в его убежище. Его выдал младший брат Дэвид - они с женой заподозрили, что почерк Теодора очень похож на почерк убийцы. В итоге, все подозрения оказались правдивыми.


Однажды, когда Кастро уходил из дома, он забыл закрыть дверь. Одна из девочек, Аманда Берри, смогла выбежать на улицу и попросить телефон у прохожего, чтобы вызвать полицию.


Он прожил всю оставшуюся жизнь свободным человеком в Бостоне, а перед самой смертью признался в содеянном своей семье.


За свою "карьеру" он украл около двух миллионов долларов. Саттона поймали, когда у него сломалась машина - он купил сэндвич, а сотрудники его узнали.


В течение 13 лет он успешно скрывался, пока не купил дом за 1 миллион долларов в начале 90-х - тогда его обнаружили.


Женщина утопила детей в озере вместе с машиной - а после утверждала, что авто угнал чернокожий мужчина, пока горел красный свет светофора. Однако, светофор её "выдал". Один из шерифов узнал, что на том перекрёстке, где у Сьюзен "угнали машину", всегда горит зеленый свет, а красный появляется лишь когда к перекрёстку едет другая машина. А по словам матери, поблизости не было никаких машин. Тогда Сьюзен не выдержала обвинений шерифа, и в подробностях вывалила всю правду о своём преступлении.


После убийства Шмид попросил лучшего друга помочь ему закопать тела. Спустя две недели друг сообщил о нём в полицию.


Он долгое время изучал истории других серийных убийц и то, как их ловили. А ещё - месяцами планировал свои преступления. В отличие от большинства серийных убийц, он выбирал жертв наугад. Его мобильный всегда был выключен, а за покупки он расплачивался только наличными. Киза поймали, когда он похитил девочку и попытался получить выкуп у её родителей: полиция выследила его по банковскому переводу и автомобилю, который засветился на камерах наблюдения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   воры   грабители   истории   криминал   ограбления   полиция   преступники   факты   фото   
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11  комментариев
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Зачем сюда Аль Капоне приплетать? Для круглой цифры 25?
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220
Darkwing Duck 13 минут назад
С Гарольдом Шипманом не совсем так было. Подозрения были у многих, ибо у него действительно часто умирали пациенты. Но расследование инициировали не из-за бланков, его начала дочь одной из умерших пациенток. Её смутило "завещание" матери. Во-первых, мать, будучи в хороших отношениях с дочерью, внезапно оставила всё наследство доктору. А во-вторых, само завещание было напечатано с ошибками и на неисправной пишущей машинке со скачущими и смазанными буквами. Дочь знала привычки мамы и точно была уверена, что такой неаккуратный документ мама никогда бы не подписала. И вот тут-то цепочка и начала раскручиваться.
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10k
wild cat 19 минут назад
эти всё продумали. и фильм про них сняли.
но...

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101
Виталий Кассандров 43 минуты назад
Это раньше преступникам лафа .Ограбил банк в маске переехал в другой штат или страну и трать осторожно.
А сейчас ни те налички в сейфе банка, всюду камеры , отпечатки ,запаховые следы,ДНК, ни те чихнуть ни соплю встряхнуть.
Машину по камерам проследят ,среди налички может трекер оказаться все сразу проверять надо.
Да и в соцсетях могут заметить чего это чел на новой машине в майами делает.
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20k
Bill 53 минуты назад
Дурацкая подборка. Некоторых вовсе не "выдала случайная деталь". А Аль Капоне вообще не из этого списка.
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2k
Bilulik 57 минут назад
Самый "лютый" преступник это номер 8. Я это сразу понял.
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5k
Харон 59 минут назад
Комментарий к фото
Теперь преступная "малина" называется "штаб-квартира"????
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594
Александр Час назад
Украл $700 000, а потом снял шикарный клип, ну очень случайная деталь :)
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10k
nihilists Час назад
Салим Кара в одиночку украл 2,3 миллиона долларов. 13 лет скрывался в нищете. А потом дом купил за лям. Дичь дичная. Как и вся подборка!
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24k
SolomonA 2 часа назад
А какая деталь выдала Теда Конрада (№19 в этом списке)? То что он сам сознался семье перед смертью? Так просто человек типа исповедовался...
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