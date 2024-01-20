25 преступников, которых "выдала" случайная деталь

Женщина утопила детей в озере вместе с машиной - а после утверждала, что авто угнал чернокожий мужчина, пока горел красный свет светофора. Однако, светофор её "выдал". Один из шерифов узнал, что на том перекрёстке, где у Сьюзен "угнали машину", всегда горит зеленый свет, а красный появляется лишь когда к перекрёстку едет другая машина. А по словам матери, поблизости не было никаких машин. Тогда Сьюзен не выдержала обвинений шерифа, и в подробностях вывалила всю правду о своём преступлении.