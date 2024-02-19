25 вдохновляющих примеров похудения

Путь к снижению веса у всех разный. Изменения в образе жизни требуют времени, и прогресс не всегда становится заметен сразу. Если вы решили перейти на здоровый образ жизни, подкачаться, сбросить лишний вес, главное — медленно и упорно идти к цели. И результат обязательно будет!
1. «Сегодня они будут смеяться над вашей мечтой, а завтра спросят, как вы ее осуществили. Минус 185 кг на двоих за 2 года естественным путем с помощью диеты и упражнений»
2. «С 94 кг до 53 кг. Потеряла 41 кг. Меня бросали из-за веса, я теряла вес, меня бросали из-за потери кожи. Два раза. Решила забыть о мужчинах и сосредоточиться на себе»
5. «Начал с веса 180 кг, а сейчас — 100 кг. Потерял 80 кг за 10 месяцев и достиг своей цели»
9. «Мы с женой сбросили почти 136 кг за последние полтора года без операций, таблеток и отрезания частей тела»
12. «Заключил сделку с этим малышом. За каждый набранный им килограмм я терял один. В общей сложности я сбросил около 40 кг»
13. «Это было трудно и увлекательно. Рост 170 см, начальный вес 135 кг, текущий вес 77 кг»
14. «Я так долго был большим, что у меня остались некоторые повреждения суставов и я до сих пор иногда испытываю боль. Но оно того стоит. Начальный вес 160 кг, текущий вес 104 кг, похудел за год»
15. «Я чувствую себя намного лучше, здоровее и энергичнее. Рост 168 см, начальный вес 157 кг, текущий вес 75 кг, 7 лет упорных тренировок»
17. «Иногда у меня возникает синдром самозванца, и мне кажется, что я не похудела, пока я не посмотрю на свои старые фотографии. Рост 160 см, начальный вес 100 кг, текущий вес 62 кг, прогресс за 17 месяцев»
20. «Медленный и спокойный выигрывает гонку. Стартовый вес 189 кг, текущий вес 79 кг. Мне 38 лет, я мама двоих детей. Теперь я чувствую себя намного лучше»
21. «Надеюсь, я смогу вдохновить кого-нибудь. Рост 183 см, начальный вес 176 кг, текущий вес 115 кг, прогресс за год»
23. «С 215 кг до 86 кг за два года благодаря интервальному голоданию. Сейчас хожу в тренажерный зал 5 дней в неделю, чтобы привести в тонус похудевшую кожу»
24. «От 160 кг до 77 кг. Это все еще лишний вес для меня, с которым я продолжаю бороться, но это существенный прогресс»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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