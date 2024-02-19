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25 вдохновляющих примеров похудения

25 вдохновляющих примеров похудения

Автор:
19 февраля 2024 14:48
Сообщество : Истории из жизни
Метки: До и после похудения   истории из жизни   истории людей   лишний вес   мотивация   похудевшие   похудение   сбросить вес   фитнес мотивация   
3144
26

Путь к снижению веса у всех разный. Изменения в образе жизни требуют времени, и прогресс не всегда становится заметен сразу. Если вы решили перейти на здоровый образ жизни, подкачаться, сбросить лишний вес, главное — медленно и упорно идти к цели. И результат обязательно будет!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: До и после похудения   истории из жизни   истории людей   лишний вес   мотивация   похудевшие   похудение   сбросить вес   фитнес мотивация   
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21  комментарий
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527
DRMORO2 5 часов назад
добавлю свои полрубля, до и после.Вес с 185 до 90 кг, за 2 года
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1k
Аркадий 14 минут назад
На 14 фото дама кожу в лифчик спрятала.
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8k
perekrestok Полчаса назад
После обследования врач сказал просто "ЖРАТЬ МЕНЬШЕ НАДО!". Хорошо что я его послушался. Со 100 до 80 кг за 7 месяцев только за счет диеты. Прошло 22 года. Теперь 83. Мало есть уже привык. Иногда когда расслабляюсь набираю до 85 за счет сладкого. Потом пол годика держусь.
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407
Пчёл 3 часа назад
Уверен, что здесь (да и не только здесь) не обошлось без липосакции и удаления свисающей кожи. Может, и резекции желудка.
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5k
sergonly 4 часа назад
Худел 2 раза. В первый раз в 30 лет со 127 кг на 85, за 9 месяцев при росте 183, без диеты как таковой только на тренировках и упорядочивании питания. Потом сел на жопу в офис и к 40 снова был 123. Повторил процедуру (в этот раз заняло уже год) и уже 7 лет держу вес 80. И да, когда вес в норме жить намного легче.
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1k
Victor Chromov 4 часа назад
Может это быть примером похудения?Трусы до похудения и после.
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265
babai65 4 часа назад
А я так и не научился фотошопом пользоваться
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34k
Ego sum qui sum 5 часов назад
а может просто не жрать как свиньи, чтобы потом не совершать эти невероятные подвиги с похуданиями?
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5k
fkamash 5 часов назад
Реклама резекции ?
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26k
ЦСКА 5 часов назад
380 кило!? И он ходит и улыбается!?
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11k
hairov 5 часов назад
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5k
Феликс Дзержинский 5 часов назад
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119
ruslan d 5 часов назад
Всегда поражали такие люди , я в зале пол года продержался
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13k
Copycat 5 часов назад
Вот это молодцы без вопросов - по тому что как минимум лишний вес это не хорошо для здоровья, люди простоя взяли и смогли, моё уважение
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