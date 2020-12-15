30 вдохновляющих снимков от людей, которые вылепили себя заново

Сброс лишнего веса, равно как и его набор - процесс, требующий времени, медленный и не очень полезный, требующий внести некоторые существенные изменения в образ жизни. Очень важно найти то, что вас мотивирует, потому что именно это будет поддерживать вас на протяжении всего пути. Один из способов - перечислить причины, по которым вы хотите стать здоровее, и сказать себе, как это изменит ваше самочувствие. Может быть, это повышение самооценки, улучшение настроения или радость от того, что вы видите в зеркале.



С другой стороны, все дело в поиске правильного баланса, будь то объем физической нагрузки, полноценная диета или хороший ночной сон. Главное - не впасть в крайность и ни с чем не переборщить.



Эти люди все сделали правильно и с гордостью могут показать, какого прогресса достигли.