30 вдохновляющих снимков от людей, которые вылепили себя заново

Иногда требуются годы упорной работы над собой, через пот и слезы, чтобы справиться с расстройством пищевого поведения, алкогольной зависимостью, лишним весом или, наоборот, сильным его недобором. Благодаря реддит-сообществу Progress Pics, в котором люди делятся своими историями и фотографиями "до и после", мы знаем, что при желании возможно всё. Их пример вдохновляет и мотивирует.
Сброс лишнего веса, равно как и его набор - процесс, требующий времени, медленный и не очень полезный, требующий внести некоторые существенные изменения в образ жизни. Очень важно найти то, что вас мотивирует, потому что именно это будет поддерживать вас на протяжении всего пути. Один из способов - перечислить причины, по которым вы хотите стать здоровее, и сказать себе, как это изменит ваше самочувствие. Может быть, это повышение самооценки, улучшение настроения или радость от того, что вы видите в зеркале.
С другой стороны, все дело в поиске правильного баланса, будь то объем физической нагрузки, полноценная диета или хороший ночной сон. Главное - не впасть в крайность и ни с чем не переборщить.
Эти люди все сделали правильно и с гордостью могут показать, какого прогресса достигли.
С другой стороны, все дело в поиске правильного баланса, будь то объем физической нагрузки, полноценная диета или хороший ночной сон. Главное - не впасть в крайность и ни с чем не переборщить.
Эти люди все сделали правильно и с гордостью могут показать, какого прогресса достигли.
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3. Выздоровление от анорексии. Снова познать себя и научиться ценить себя не только за свой вес
5. То же место, тот же стул, с разницей в три года. Белковая диета с низким содержанием углеводом и недостатком калорий. 12,2% жира в организме на сегодняшний момент. Планируется операцию по подтягиванию кожи
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8. "Три года назад я решила взять свою жизнь под контроль. Недавно я в пятый раз пробежала полумарафон Диснея и вижу, что уже похожа на спортсмена!"
17. "Может показаться, что за 4 месяца прогресса почти нет, но это не так. После десятилетий стресса и беспокойства я снова учусь любить себя"
19. 24 месяца диеты и физической активности, но самое главное - капитальный "ремонт" мышления. Все начинается с головы!
20. "Получил сегодня новый бейджик. Когда я сравнил его с тем, что мне выдали в ноябре 2017 года, когда я только начинал худеть, то чуть не заплакал"
25. "122 кг - 72 кг. За два года. Это заняло некоторое время, но я горжусь тем, что не сбился с пути"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Замкнутый круг.
В итоге диабет 2 .
И тут я , внезапно осознав , человек я или тварь дрожащая ??
В итоге , скинула 25 кг от 105 , удержала вес , чем горжусь очень , теперь надо идти дальше , всхуднуть еще килограмм на десять . Скину .