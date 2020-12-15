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30 вдохновляющих снимков от людей, которые вылепили себя заново

30 вдохновляющих снимков от людей, которые вылепили себя заново (31 фото)

Автор:
15 декабря 2020 15:19
Сообщество : Жизнь
Метки: До и после похудения   в здоровом теле здоровый дух   до и после   здоровые   мотивация   похудение   преобразиться   прогресс   
1596
31
Иногда требуются годы упорной работы над собой, через пот и слезы, чтобы справиться с расстройством пищевого поведения, алкогольной зависимостью, лишним весом или, наоборот, сильным его недобором. Благодаря реддит-сообществу Progress Pics, в котором люди делятся своими историями и фотографиями "до и после", мы знаем, что при желании возможно всё. Их пример вдохновляет и мотивирует.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: До и после похудения   в здоровом теле здоровый дух   до и после   здоровые   мотивация   похудение   преобразиться   прогресс   
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24k
семён 2 часа назад
А когда он весил 600 фунтов у него было всё зае.бись? О чём вообще думают эти ушлёпки? Точнее- чего они ждут? Довести себя до состояния "конченной медузы на берегу", потом лихо побороть своё "мышление" и прожить оставшееся время с изношенным сердцем и отказывая себе во всём, но с кучей бл.я.дских лайков от таких же кусков сала...

А когда он весил 600 фунтов у него было всё зае.бись? О чём вообще думают эти ушлёпки? Точнее- чего они ждут? Довести себя до состояния "конченной медузы на берегу", потом лихо побороть своё "мышление" и прожить оставшееся время с изношенным сердцем и отказывая себе во всём, но с кучей бл.я.дских лайков от таких же кусков сала...
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24k
семён Alex Час назад
Там петух себе е%ало всмятку издолбил, облился бензином и сжёг себя к еб%ням уже лет 10 как!
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2k
Эники-беники. . 2 минуты назад
Я заедаю (-ла) стресс , понимала , что жрать надо меньше , но всегда ставила себе цель , вот сейчас , в последний раз пожру и схожу за добавкой ,а завтра займусь собой . В "понедельник" все по новой , ненавидела себя за эту слабость и ела , стресс же ))
Замкнутый круг.
В итоге диабет 2 .
И тут я , внезапно осознав , человек я или тварь дрожащая ??


В итоге , скинула 25 кг от 105 , удержала вес , чем горжусь очень , теперь надо идти дальше , всхуднуть еще килограмм на десять . Скину .
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18k
Nik Полчаса назад
198 кг - 160 - при таком весе скинуть такие кг не сложно. Самое тяжёлое скидывать дальше.
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