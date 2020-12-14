Девушка сбросила половину своего веса и жениха, который ей изменял

Второй момент - это гораздо большая физическая активность. Раньше, по словам Эмили, она даже гулять не выходила, а теперь делает это при первой возможности - например, выводит гулять собаку.



Родные и близкие девушки очень рады тому, что она сумела взять себя в руки и измениться как внешне, так и внутренне. "Они говорят, что видят изменения, которые во мне произошли, и что я стала гораздо более уверенной в себе", - признается Эмили.