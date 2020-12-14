Девушка сбросила половину своего веса и жениха, который ей изменял

24-летняя Эмили Донован из Уэльса собиралась выйти замуж, но узнала, что жених ей изменяет. Девушка впала в отчаяние, потеряла уверенность в себе и отменила свадьбу. Другая на ее месте могла бы начать "заедать стресс", но Эмили сделала более правильную вещь: отказалась от фастфуда, бутербродов и чипсов.
И посмотрите на результат: если прежний вес девушки подбирался к отметке в 100 кг, то сегодня она весит менее шестидесяти!
А если бы не случилась эта измена, она так и продолжала бы есть все подряд и пребывать в уверенности, что у нее все хорошо.
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Эмили работает на заводе Tata Steel в Порт-Талботе (Уэльс). Сейчас она весит 57 кг и чувствует себя совершенно другим человеком. "Раньше я не хотела куда-то выходить и наряжаться, не хотела, чтобы меня фотографировала, - говорит она. - Ощущение, что из-за этого я пропустила целую главу своей жизни".
Для того, чтобы сбросить вес, она не только перешла на здоровое питание, но и начала регулярно ходить в тренажерный зал и совершать пробежки. Похудеть почти в два раза ей удалось за год - начала она свой марафон в сентябре прошлого года. Это хороший результат, и ей удалось его добиться, несмотря на разбитое сердце.
Ее поддержали родные: отец тоже начал бегать с ней по утрам, чтобы ей не было скучно и чтобы придать ей больше уверенности. Он очень помог. Помогла также и специальная программа для худеющих Slimming World, потому что иногда бывает проще упорно идти к намеченной цели в компании со своими единомышленниками.
Эмили говорит, что за прошедший год она полюбила домашнюю еду и стала проводить гораздо больше времени, занимаясь спортом. Раньше она никогда не готовила, обычно ела в кафе или покупала готовую еду. Теперь же она готовит все блюда самостоятельно и старается сделать так, чтобы все они были полезными и вкусными.
Второй момент - это гораздо большая физическая активность. Раньше, по словам Эмили, она даже гулять не выходила, а теперь делает это при первой возможности - например, выводит гулять собаку.
Родные и близкие девушки очень рады тому, что она сумела взять себя в руки и измениться как внешне, так и внутренне. "Они говорят, что видят изменения, которые во мне произошли, и что я стала гораздо более уверенной в себе", - признается Эмили.
Родные и близкие девушки очень рады тому, что она сумела взять себя в руки и измениться как внешне, так и внутренне. "Они говорят, что видят изменения, которые во мне произошли, и что я стала гораздо более уверенной в себе", - признается Эмили.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: До и после похудения здоровое питание здоровые лишний вес мотивация к спорту похудевшая похудение сбросила вес
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Но при парне этого нельзя было сделать?
И парень типа виноват, что его не возбуждает кусок сала в постели?
Спасибо бы сказала, что вообще в ней что-то видел.
Вторая операция - отрезала фартук на животе
еще четыре операции на руках и ногах
А вот круговой подтяжки лица Эмили не делала и это заметно.
У меня такая первая жена была.. как штамп поставили в паспорте так и начала. в итоге пухляш стала, ну развелся через 2 месяца по итогу накопившихся проблем.. И что вы думаете .. на развод через 4 месяца пришла такая стройняшка)) права счас спустя 16 лет видел её.. такой колобок 1.80 ростом забавный. Лицо вообще круглое)