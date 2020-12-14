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Девушка сбросила половину своего веса и жениха, который ей изменял

Девушка сбросила половину своего веса и жениха, который ей изменял (7 фото)

Автор:
14 декабря 2020 13:20
Сообщество : Истории из жизни
Метки: До и после похудения   здоровое питание   здоровые   лишний вес   мотивация к спорту   похудевшая   похудение   сбросила вес   
2081
7
24-летняя Эмили Донован из Уэльса собиралась выйти замуж, но узнала, что жених ей изменяет. Девушка впала в отчаяние, потеряла уверенность в себе и отменила свадьбу. Другая на ее месте могла бы начать "заедать стресс", но Эмили сделала более правильную вещь: отказалась от фастфуда, бутербродов и чипсов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: До и после похудения   здоровое питание   здоровые   лишний вес   мотивация к спорту   похудевшая   похудение   сбросила вес   
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5k
радик геннадиевич 2 часа назад
сначала нажрут весА фастфудом,потом как будто подвиг совершают,худеют,лишнюю кожу в трусы прячут. и самое то главное-нажрать вес назад-завсегда смогут быстро.
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6k
Владимир 2 минуты назад
Ну привела себя в порядок, молодец.
Но при парне этого нельзя было сделать?
И парень типа виноват, что его не возбуждает кусок сала в постели?
Спасибо бы сказала, что вообще в ней что-то видел.
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2k
Ruslan Rudnev 15 минут назад
Я бы тоже ей изменял даже после похудания
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2k
Dmitrii Ivanov 15 минут назад
24 года...
24 года...
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22k
Е-Лена Dmitrii Ivanov 7 минут назад
ДА! Я тоже на это обратила внимание. Возможно, конечно, то именно из-за похудения, но выглядит она здесь, как будто ей далеко за 50...
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2k
Дмитрий Тимофеев Полчаса назад
Мне всегда в таких постах было интересно- кожу-то они куда девают????
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30k
Haratemich Дмитрий Тимофеев 11 минут назад
Девушка сбросила половину своего веса и жениха, который ей изменял
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1k
maloy 2 часа назад
Интересно, а её жених вообще знал, что они встречаются)) Ничего, найдётся новый и опять все вернётся, ведь там кость в мозгах широка
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4k
Petr Chernyshev 2 часа назад
Ух ты! Новый классный рецепт похудения. Оказывается нужна прекратить жрать в три горла? Никогда бы не подумал. Впечатлён.
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3k
livaneth 2 часа назад
Первая опаерация - отрезала желудок
Вторая операция - отрезала фартук на животе
еще четыре операции на руках и ногах
А вот круговой подтяжки лица Эмили не делала и это заметно.
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30k
Опаньки 2 часа назад
стандартная логика - вместо того, чтобы держать себя в руках, когда был жених, проще сказать, что он козел и похудеть ему назло уже когда он свинтил... но зато можно его во всем винить
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10k
Serg2001 2 часа назад
Она на этого "жениха" вообще то молиться должна. Во-первых, за то, что он вообще как-то умудрился стать женихом такой дуры. И, во-вторых, за то, что вовремя свинтил от нее. А то у самой мозгов, видимо, так бы и не хватило "отказаться от фастфуда, бутербродов и чипсов".
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260
Собака 2 часа назад
А куда она жениха сбросила?
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30k
Опаньки Собака 2 часа назад
если бы дело происходило в Питере, я бы ответил
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260
Собака Опаньки Полчаса назад
А куда бы она жениха сбросила, если бы дело происходило в Питере?
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61k
Максим 2 часа назад
Сначала разъелась как свиноматка, а потом такая, - Он мне изменяет(( Ну и конечно как месть.. она похудела... ЧТо у них в голове.
У меня такая первая жена была.. как штамп поставили в паспорте так и начала. в итоге пухляш стала, ну развелся через 2 месяца по итогу накопившихся проблем.. И что вы думаете .. на развод через 4 месяца пришла такая стройняшка)) права счас спустя 16 лет видел её.. такой колобок 1.80 ростом забавный. Лицо вообще круглое)
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491
Владимир Максим 2 часа назад
)
)
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1k
maloy Максим 2 часа назад
Ха, ха. Отомстила тебе))) Но видать нашёлся все таки лох, который купился на её чары
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71k
Aстановитесь.. 2 часа назад
Была корягой так и осталась.. Вообщем "не фонтан"..
Была корягой так и осталась.. Вообщем "не фонтан"..
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4k
SSD 2 часа назад
Сейчас нового жениха найдет и опять в жиробасину превратиться. У них это норма. Сначала худеют "назло бывшему", а потом жрут - от радости с новым женихом, типа "куда он денется".
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12k
Совранский 2 часа назад
Девушка сбросила половину своего веса и жениха, который ей изменял
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