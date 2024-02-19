В Екатеринбурге школьникам задали на дом необычную задачку — взломать банковскую карту родителей

Это оказалось гораздо проще, чем вы могли подумать! Для того чтобы узнать искомую цифру, нужно:

Цифры, стоящие на нечетных местах, умножить на 2, а из двузначных произведений вычесть 9. Полученные в результате первого шага цифры сложить с цифрами, стоящими на четных местах. Контрольная цифра — та, которой в полученной сумме не хватает до ближайшего сверху числа, кратного 10. Готово!

Как всё происходит на практике, смотрите на видео.

— Задались вопросом, чему учат наших детей в девятом классе. Урок теории вероятностей в школе учит взламывать карты родителей. Вероятность, конечно, работает, но теперь становится страшно за сохранность данных, — говорит мама ученицы школы № 85. — Дочь сказала, что им дали ссылку на электронный учебник и велели тренироваться дома на картах родителей, а сегодня по этому предмету сдавали контрольную.



