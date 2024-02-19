В Екатеринбурге школьникам задали на дом необычную задачку — взломать банковскую карту родителей

В 85-й школе Екатеринбурга детям задали на дом интересную задачку: попробовать взломать банковскую карту родителей с помощью алгоритма Луна. Если быть точнее, требуется найти последнюю, или контрольную, цифру номера карты, зная остальные.
Это оказалось гораздо проще, чем вы могли подумать! Для того чтобы узнать искомую цифру, нужно:
- Цифры, стоящие на нечетных местах, умножить на 2, а из двузначных произведений вычесть 9.
- Полученные в результате первого шага цифры сложить с цифрами, стоящими на четных местах.
- Контрольная цифра — та, которой в полученной сумме не хватает до ближайшего сверху числа, кратного 10.
- Готово!
Как всё происходит на практике, смотрите на видео.
— Задались вопросом, чему учат наших детей в девятом классе. Урок теории вероятностей в школе учит взламывать карты родителей. Вероятность, конечно, работает, но теперь становится страшно за сохранность данных, — говорит мама ученицы школы № 85. — Дочь сказала, что им дали ссылку на электронный учебник и велели тренироваться дома на картах родителей, а сегодня по этому предмету сдавали контрольную.
Как пишут авторы на страницах учебника, узнать последнюю цифру номера, конечно, можно, но именно она спасает всех от взлома данных.
— Если человек при вводе номера (или сканер при считывании) ошибется, возникнет сообщение об ошибке. Можно ли случайно ввести неверный номер с правильной контрольной цифрой? Да, такое возможно, но маловероятно.
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Номер карты как бы не является вообще секретной информацией, его даже используют для перевода денег на карту...
А защита от взлома - это трудно _ПОДБИРАЕМОЕ_ значение, а не вычисляемое. Если значение можно вычислить - это не спасет от взлома совсем никак.
Единственный косяк, если требуют принести номера карт родителей, но даже с номерами, без кода ничего не сделать.