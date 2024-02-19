FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11233 поста • 1463 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Екатеринбурге школьникам задали на дом необычную задачку — взломать банковскую карту родителей

В Екатеринбурге школьникам задали на дом необычную задачку — взломать банковскую карту родителей

Автор:
19 февраля 2024 08:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: взлом   екатеринбург   задачка   карта   родители   умора   школа   
2852
2
1


В 85-й школе Екатеринбурга детям задали на дом интересную задачку: попробовать взломать банковскую карту родителей с помощью алгоритма Луна. Если быть точнее, требуется найти последнюю, или контрольную, цифру номера карты, зная остальные.

Это оказалось гораздо проще, чем вы могли подумать! Для того чтобы узнать искомую цифру, нужно:

  1. Цифры, стоящие на нечетных местах, умножить на 2, а из двузначных произведений вычесть 9.
  2. Полученные в результате первого шага цифры сложить с цифрами, стоящими на четных местах.
  3. Контрольная цифра — та, которой в полученной сумме не хватает до ближайшего сверху числа, кратного 10.
  4. Готово!

Как всё происходит на практике, смотрите на видео.

— Задались вопросом, чему учат наших детей в девятом классе. Урок теории вероятностей в школе учит взламывать карты родителей. Вероятность, конечно, работает, но теперь становится страшно за сохранность данных, — говорит мама ученицы школы № 85. — Дочь сказала, что им дали ссылку на электронный учебник и велели тренироваться дома на картах родителей, а сегодня по этому предмету сдавали контрольную.


Как пишут авторы на страницах учебника, узнать последнюю цифру номера, конечно, можно, но именно она спасает всех от взлома данных.

— Если человек при вводе номера (или сканер при считывании) ошибется, возникнет сообщение об ошибке. Можно ли случайно ввести неверный номер с правильной контрольной цифрой? Да, такое возможно, но маловероятно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: взлом   екатеринбург   задачка   карта   родители   умора   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
r.a.t. 3 часа назад
Преподаватель, которая задала это ДЗ

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
156
ruslan d Полчаса назад
Ну реально пригодится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
sanchesS80 2 часа назад
Взлом тут ни при чем. А вот то что номер карты будет в тетрадке с домашним заданием - как-то не совсем правильно. Смотрите: номер карты в тетрадке, фамилию и имя родителя учитель знает. Остаётся подобрать гораздо меньше данных - дата выдачи + 3 значный код с оборота. В теории уже возможно перебором.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
156
ruslan d sanchesS80 Полчаса назад
И что дальше ты будешь делать с этой инфой ? На любую покупку нужно подтверждение с телефона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей Попов 2 часа назад
Ну что за бред? Контрольная цифра не является защитой карты от кражи, например. Она позволяет средствам считывания убедиться, что все цифры номера карты переданы/введены корректно. Не более того. Контрольная цифра используется во многих числовых идентификаторах именно для исключения ошибок. Те же коды EAN13, например. Штрих-коды вообще могут содержать много избыточной информации, если они графические. Пример - QR-код.

А защита от взлома - это трудно _ПОДБИРАЕМОЕ_ значение, а не вычисляемое. Если значение можно вычислить - это не спасет от взлома совсем никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Роман 2 часа назад
С каких пор вычисление контрольной суммы стали называть взломом? И причем здесь теория вероятности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
664
Михаил 2 часа назад
Где тут ВЗЛОМ? Тик токеры фиговы.

Единственный косяк, если требуют принести номера карт родителей, но даже с номерами, без кода ничего не сделать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
156
ruslan d Михаил 22 минуты назад
и с зная код , ты тоже ни фига не сделаешь )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Pravednik84 2 часа назад
Учителей на рею!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

309132



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сказ о тотальном равенстве
Сказ о тотальном равенстве
"Ты мне это покупаешь": парни поделились самыми нелепыми выходками девушек на свиданиях
"Ты мне это покупаешь": парни поделились самыми нелепыми выходками девушек на свиданиях
Набирающие популярность в сообществах
Удачная покупка⁠⁠
Удачная покупка⁠⁠
Лучшие сериалы 2023 по мнению metacritic
Лучшие сериалы 2023 по мнению metacritic
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#факты#забавно#интересно#США#конфликт#сарказм#Россия#автомобили#Китай
#фото#Юмор#люди#СССР#Прикол#ДТП#подборка#игра#дети#позитив
#в мире#история#кот#милота#фильм#кино#Реакция#аварии#знаменитости#удивительно
Канадского трудовика-трансгендера выгнали из школы Канадского трудовика-трансгендера выгнали из школы В школе Екатеринбурга предложили обучать старшеклассников эзотерике за 1800 рублей В школе Екатеринбурга предложили обучать старшеклассников эзотерике за 1800 рублей Родителям Екатеринбургской школы предложили сброситься на ремонт перед сносом здания Родителям Екатеринбургской школы предложили сброситься на ремонт перед сносом здания В Екатеринбурге учительница засудила ученика из-за фотографии В Екатеринбурге учительница засудила ученика из-за фотографии 17 забавных замечаний в школьных дневниках 17 забавных замечаний в школьных дневниках

На что жалуетесь?

Вернуться