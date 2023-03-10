17 забавных замечаний в школьных дневниках

Запись замечания в школьный дневник (нередко предполагающая и пламенное послание родителям) — самая частая мера, которая позволяет привести учеников в чувства. Однако нередко учителя, находясь в плену негодования и раздражения, оставляют на полях крайне странные и смешные записи. Читая некоторые из них, просто невозможно сдержать слёзы от смеха. Предлагаем вам тоже взглянуть на них и поднять себе настроение!

Будущий участник «Битвы экстрасенсов»