17 забавных замечаний в школьных дневниках

Далеко не все школьники отличаются примерным поведением. Иногда кажется, что они просто созданы для того, чтобы чудить и проверять на прочность нервную систему своих учителей. Понятное дело, что педагоги не сидят на месте и используют всевозможные способы, позволяющие улучшить дисциплину класса.
Запись замечания в школьный дневник (нередко предполагающая и пламенное послание родителям) — самая частая мера, которая позволяет привести учеников в чувства. Однако нередко учителя, находясь в плену негодования и раздражения, оставляют на полях крайне странные и смешные записи. Читая некоторые из них, просто невозможно сдержать слёзы от смеха. Предлагаем вам тоже взглянуть на них и поднять себе настроение!
Будущий участник «Битвы экстрасенсов»
Истинное преступление
Главное, что хоть где-то уже есть первые успехи!
Некогда мне уроками заниматься — обои ещё не поклеены
Хорошо, что хоть собственный кулак
Действительно, где же ещё бегать, как не на физкультуре?
А вот вы можете сделать это всё одновременно? Явно же талант у человека
От любви до ненависти один шаг
Обнимал и бил Анкушева.
На всякий случай лучше всё-таки проверить
А это будущий охотник за привидениями подрастает!
Есть две проблемы
Музыкальное настроение
Подарок для одноклассницы
У меня в пятом классе было замечание «бил девочку ногами». На самом деле я за ней гнался и ударил по портфелю сзади. Объясняй потом родителям.
Захотелось чего-нибудь вкусненького
Перестаралась
Возможно, это было во время контрольной работы?
Возможно, директор и не был против
Забота
Колю даже немного жаль
Закон джунглей — выживает сильнейший!
Источник:
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- 14 записей в школьных дневниках, от которых у родителей волосы на голове шевелятся от стыда
Родителям на заметку - петух растёт.
Пришёл папа, в ситуации разобрался меры принял. Одноклассник недели 3 был спокойный)
Вообще-то это была груша.