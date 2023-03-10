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17 забавных замечаний в школьных дневниках

17 забавных замечаний в школьных дневниках

Автор:
10 марта 2023 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: Дневник   дети   замечание   родители   ученик   школа   юиор   
1524
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Далеко не все школьники отличаются примерным поведением. Иногда кажется, что они просто созданы для того, чтобы чудить и проверять на прочность нервную систему своих учителей. Понятное дело, что педагоги не сидят на месте и используют всевозможные способы, позволяющие улучшить дисциплину класса.

Запись замечания в школьный дневник (нередко предполагающая и пламенное послание родителям) — самая частая мера, которая позволяет привести учеников в чувства. Однако нередко учителя, находясь в плену негодования и раздражения, оставляют на полях крайне странные и смешные записи. Читая некоторые из них, просто невозможно сдержать слёзы от смеха. Предлагаем вам тоже взглянуть на них и поднять себе настроение!


Будущий участник «Битвы экстрасенсов»

×
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Истинное преступление

Главное, что хоть где-то уже есть первые успехи!


Некогда мне уроками заниматься — обои ещё не поклеены


Хорошо, что хоть собственный кулак


Действительно, где же ещё бегать, как не на физкультуре?


А вот вы можете сделать это всё одновременно? Явно же талант у человека


От любви до ненависти один шаг


Обнимал и бил Анкушева.


На всякий случай лучше всё-таки проверить

А это будущий охотник за привидениями подрастает!


Есть две проблемы

Музыкальное настроение

Подарок для одноклассницы

У меня в пятом классе было замечание «бил девочку ногами». На самом деле я за ней гнался и ударил по портфелю сзади. Объясняй потом родителям.


Захотелось чего-нибудь вкусненького

Перестаралась

Возможно, это было во время контрольной работы?

Возможно, директор и не был против

Забота

Колю даже немного жаль

Закон джунглей — выживает сильнейший!

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Метки: Дневник   дети   замечание   родители   ученик   школа   юиор   
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6  комментариев
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25k
Сибиряк 2 часа назад
Принёс водки, сорвал пед. совет.
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1k
Nick 47 секунд назад
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25k
ПаганецЪ Полчаса назад
Комментарий к фото
Действительно, говнюк. Уж пел бы что-нибудь нормальное.
Родителям на заметку - петух растёт.
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698
Николай 47 минут назад
Учитель по английскому как то однокласснику написал: Ваш сын баран. Примите меры!
Пришёл папа, в ситуации разобрался меры принял. Одноклассник недели 3 был спокойный)
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66k
Татьяна Юсова 2 часа назад
У меня во втором классе была запись в дневнике "Сидела под партой и ела яблоко".
Вообще-то это была груша.
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10k
Vacony 2 часа назад
жаль что это осталось в прошлом...сейчас и дневников бумажных не ведут и развлечения у детей и юмор у учителей иной
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