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17 провальных случаев, когда люди прочувствовали на себе, что такое настоящая неудача

17 провальных случаев, когда люди прочувствовали на себе, что такое настоящая неудача

Автор:
16 апреля 2024 08:37
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   неудача   подборка   провал   фейл   фото   
2616
18

Сколько бы четырёхлистных клеверов вы не собрали, каким бы количеством кроличьих лапок не обвесили себя, неудача всегда найдёт момент, когда вы будете безоружны.

×

Зато я точно уверена, что он не получился слишком сухим.

Премия «Отец года 2021» достаётся мне, леди и джентльмены. После окрашивания я сказал дочке помыть волосы под душем, вместо того, чтобы сполоснуть их.

Либо рыбак, либо продавец вставили в лобстера свечи зажигания из машины, чтобы увеличить его вес и продать подороже.

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Метки: забавно   неудача   подборка   провал   фейл   фото   
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2  комментария
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1k
Dwarf61 2 часа назад
Всё херня, кроме ребёнка с аллергией.
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Павел 55 минут назад
Бывают в жизни огорчения.
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