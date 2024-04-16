17 провальных случаев, когда люди прочувствовали на себе, что такое настоящая неудача

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Сколько бы четырёхлистных клеверов вы не собрали, каким бы количеством кроличьих лапок не обвесили себя, неудача всегда найдёт момент, когда вы будете безоружны.
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7. «Мои заказанные ароматические свечки наконец-то пришли. Но у меня коронавирус, и я не чувствую запахов»
RebekahR84
Зато я точно уверена, что он не получился слишком сухим.
Премия «Отец года 2021» достаётся мне, леди и джентльмены. После окрашивания я сказал дочке помыть волосы под душем, вместо того, чтобы сполоснуть их.
Либо рыбак, либо продавец вставили в лобстера свечи зажигания из машины, чтобы увеличить его вес и продать подороже.
14. «Попросила детей посмотреть, сколько у нас есть яиц. Они сказали, что целая куча»
Mr_PoodlePants
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