Почему кошки любят поднимать заднюю часть тела, когда их гладят

Многие любители котиков наверняка замечали, что питомцы любят приподнимать зад при поглаживании и подставлять его. Так почему же они хотят, чтобы их гладили с задней стороны?
Кому повезло быть счастливым владельцем домашнего котейки, тот, скорее всего, знает эти их приколы. Только начнёшь гладить, хоба — и подставил тебе зад, хоба — и повернулся хвостом. Зачем они так делают? Неужели на теле у котов нет более приятных гладибельных мест?
Во-первых, поднятый зад может быть приветствием. В кошачьей среде это вариант нормы: под хвостом у животин расположены специальные железы, вырабатывающие сильно пахнущий секрет с феромонами. Звери его используют для идентификации друг друга. Подставляя зад, кот предлагает нам его понюхать, чтобы мы убедились, что это точно наш кот, что он здоров и рад нас видеть.
Во-вторых, запахом кошачьи обозначают не только себя, но и свою собственность: территорию, игрушки, миски, хозяина. Поднимая хвост, питомец даёт распространиться феромонам, чтобы другой котик, понюхав вас, понял, что у вас уже есть усатый диктатор.
В-третьих, этим жестом коты могут показывать человеку свою благосклонность и заинтересованность в ласке. Подкидывая зад, они как бы намекают: продолжай, холоп, сегодня я позволю тебе прикоснуться к этой божественной шёрстке! Значит, ваши прикосновения приятны настолько, что зверь сам просит добавки.
В-четвертых, поднятый зад может быть признаком зуда. Сами знаете, какой кайф, когда чешут спинку в нужном месте. Иногда, правда, такое внезапное желание чёса может быть нехорошим признаком наличия блох или других паразитов, что вызывают зуд. Проверьте зверя на всякий случай, если он ни с того, ни с сего начал подставлять зад под почёсы.
В-пятых, так могут делать кошки во время течки. Спутать этот жест с обычным приветствием довольно сложно. Во время течки кошки припадают на передние лапы и оттопыривают зад с тем самым намёком даже без вашей ласки. Тут ничего не поделаешь — таковы инстинкты.
Если кошь заведена с целью продолжения рода, то пора искать самого лучшего кота. Ну а если Мурка просто ваш домашний любимец, то подождите пару недель и посетите ветеринара для проведения плановой стерилизации. Постоянные течки не принесут питомице здоровья, а счастье материнства —и подавно.
Источник:
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