Почему кошки любят поднимать заднюю часть тела, когда их гладят

Кому повезло быть счастливым владельцем домашнего котейки, тот, скорее всего, знает эти их приколы. Только начнёшь гладить, хоба — и подставил тебе зад, хоба — и повернулся хвостом. Зачем они так делают? Неужели на теле у котов нет более приятных гладибельных мест?

Во-первых, поднятый зад может быть приветствием. В кошачьей среде это вариант нормы: под хвостом у животин расположены специальные железы, вырабатывающие сильно пахнущий секрет с феромонами. Звери его используют для идентификации друг друга. Подставляя зад, кот предлагает нам его понюхать, чтобы мы убедились, что это точно наш кот, что он здоров и рад нас видеть.