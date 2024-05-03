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Почему кенгуру настолько ненавидят собак, что готовы их убить?

Почему кенгуру настолько ненавидят собак, что готовы их убить?

Автор:
03 мая 2024 10:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   агрессия   животные   интересно   кенгуру   собака   фото   
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Да уж! Не так я в детстве представлял себе кенгуру. Мне всегда казалось, что эта прыгающая, как кузнечик зверюшка с забавной сумкой на животе, в которой сидят её детишки, очень добрая и милая.

А что по факту? Оказывается, двухметровые самцы кенгуру бывают очень даже агрессивными. Опираясь на свой хвост, сумчатая животинка может нанести противнику сильнейший удар обеими задними лапами, которые у неё потрясающе сильны.

Ещё бы! Ведь кенгуру может прыгать до двенадцати метров в длину и до трёх метров в высоту. Представляете, какая силища в его ногах?

Но особую ненависть кенгуру питают к собакам.

Мику Молони, бывшему полицейскому из австралийского штата Виктория, пришлось вызволять своего пса из лап двухметрового мускулистого кенгуру, который пытался утопить его собаку. Мик умудрился ещё и снять всё это на телефон, одновременно отбиваясь от верзилы.

Когда Мику не удалось криками с берега отпугнуть зверюгу, он вошёл в воду и направился к кенгуру. На видео слышно, как мужчина говорит: "Отпусти мою собаку" и замахивается свободной рукой.

Только в этот момент кенгуру разжимает лапы, чтобы нанести ответный удар. А Мик роняет свой телефон в воду. Однако ему удаётся достать со дна гаджет и продолжить снимать всё ещё готовое к атаке животное. Вот, посмотрите сами, как это было:


Счастливый конец! Никто не пострадал, не считая глубоких царапин на руке. Правда, в конце видео смех у Мика какой-то очень уж нервный. Вам не кажется?

Но с чего вдруг кенгуру решил утопить пса? Что за лютая кровожадность проснулась в травоядном сумчатом звере? И ведь это совсем не единичный случай. Австралийцы говорят, что это довольно частое явление. Просто далеко не все попытки кенгуру расправиться с собаками попадают на видео. Да вот, например, ещё один эпизод:

А всё дело в том, что современные собаки очень похожи на страшного австралийского хищника - дикую собаку динго, которая тысячелетиями не давала спокойно жить кенгуру.

Именно для защиты от динго сумчатые прыгуны и выработали такой способ спасения - запрыгнуть в ближайший водоём и попытаться утопить врага.

А если вдруг поблизости не окажется воды, то кенгуру может даже попытаться задушить собаку:

Так что это вовсе не кровожадность кенгуру. Это инстинкт, который выработался на протяжении жизни многих и многих поколений.

Если вы ещё не устали от обилия видео, то я предлагаю вам посмотреть последний на сегодня ролик, который лично меня очень впечатлил. Говорят, что мужчина в Австралии ударил кенгуру, а тот пришёл к нему домой, чтобы отомстить. Это просто фильм ужасов какой-то!

Кстати, вы видели, какие у кенгуру когти?! Если нет, посмотрите:


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Метки: Видео   агрессия   животные   интересно   кенгуру   собака   фото   
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ПИВОнер 40 минут назад
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30k
Serg2001 3 минуты назад
"Почему кенгуру настолько ненавидят собак". Действительно почему же? Ну уж, наверное, точно не потому, что собаки на них набрасываются и пытаются загрызть... За это они их любить должны, правда? А на первом видео, как мне кажется, кенгур пытается не столько утопить собаку, сколько немного её унизить... )
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7k
Lexx 7 минут назад
Задолго до появления динго, Австралию населяли тасманийский дьявол и сумчатый волк. Они как бы тоже на собак похожи, и тоже не травой питались.
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20k
Алексей 39 минут назад
А кенгуру точно топит собаку
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Anarasius
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