Почему кенгуру настолько ненавидят собак, что готовы их убить?

А что по факту? Оказывается, двухметровые самцы кенгуру бывают очень даже агрессивными. Опираясь на свой хвост, сумчатая животинка может нанести противнику сильнейший удар обеими задними лапами, которые у неё потрясающе сильны.

Ещё бы! Ведь кенгуру может прыгать до двенадцати метров в длину и до трёх метров в высоту. Представляете, какая силища в его ногах?