Таможня США стонет от туристов из Индии и их фекальных гостинцев

Таможенники из пограничной службы США взмолились и обратились к индусам. Прекратите уже брать с собой в чужую страну коровьи какашки!
Раз в два-три месяца вскрывается хотя бы один такой «пахучий чемодан» при проверке в аэропортах. А в апреле поймали пассажира с двумя под завязку набитыми таким богатством чемоданом.
Даже страшно подумать, куда и кому он такую ценность вез!
Все знают, что корова – священное животное в Индии. Потому ее помет и моча считаются обладающими чудесными свойствами. Самые отчаянные даже «дезинфицировались» ей во время коронавируса.
Самая большая дичь: коровьей мочой протирают краны и ступени колодцев в деревнях, если ими посмели воспользоваться неприкасаемые. Не так давно был вопиющий случай.
Вот индусы и не хотят на чужбине оказаться без чудодейственного оберега на все случаи жизни (будто в США своих коров нет).
Таможенники называют такой груз «торт с сюрпризом». И уничтожают по предписанной заранее процедуре как биологически небезопасный груз.
Шутки шутками, но помните историю Австралии? Как в нее понавезли чужеродных животных, змей, растений, насекомых, и это разрушило устоявшуюся экосистему.
Министерство сельского хозяйства США ужасно боится, что в помете, прилетевшем аж из самой Индии, могут содержаться бактерии, которые тут упадут на благодатную почву. И могу заразить растения или животных (особенно сильно боятся распространения ящура)
Или даже вызвать у людей серьезные желудочные заболевания.
В Америке все маркетинг
Лучше всех после этих новостей сориентировался… Walmart. Услышав о таких скандальных новостях, магазин уже через месяц выставил на свои полки новый продукт.
Красиво упакованные коровьи лепешки и мочу под названием «продукт для религиозных ритуалов».
Дело в том, что обычно навоз продается в сельскохозяйственных магазинах как удобрение. А тут его под видом «атрибута веры» для индусов поставили на полки продуктового!
В Великобритании такой прецедент тоже был в 2016 году, ведь в ней также проживает много выходцев из Индии. Но скандал случился такой сильный, что лавочку очень быстро пришлось прикрыть.
Можно понять незадачливых индусов, они просто хотели взять частичку родины с собой на чужбину. Просто забавно, когда сталкиваются настолько радикально противоположные культуры, и какие казусы это порождает.
Источник:
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В корне неверное заявление. Экологическую систему уничтожить невозможно. Её можно только изменить. Мало того! Она и без инвазии меняется. Сама по себе. В истории с Австралией, человек лишь изменил скорость эволюции австралийской экологической системы. Кролики в Австралии опасней для человека нежели для тамошних животных, так как вредят сельскому хозяйству. А вот собаки динго, фактом прибытия нового блюда в рацион, очень даже довольны.