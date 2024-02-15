Таможня США стонет от туристов из Индии и их фекальных гостинцев

Все знают, что корова – священное животное в Индии. Потому ее помет и моча считаются обладающими чудесными свойствами. Самые отчаянные даже «дезинфицировались» ей во время коронавируса.

Самая большая дичь: коровьей мочой протирают краны и ступени колодцев в деревнях, если ими посмели воспользоваться неприкасаемые. Не так давно был вопиющий случай.