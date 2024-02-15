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Таможня США стонет от туристов из Индии и их фекальных гостинцев

Таможня США стонет от туристов из Индии и их фекальных гостинцев

Автор:
15 февраля 2024 09:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   гостинцы   коровьи какашки   таможна   туристы   фекалии   фото   
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Таможенники из пограничной службы США взмолились и обратились к индусам. Прекратите уже брать с собой в чужую страну коровьи какашки!

Раз в два-три месяца вскрывается хотя бы один такой «пахучий чемодан» при проверке в аэропортах. А в апреле поймали пассажира с двумя под завязку набитыми таким богатством чемоданом.

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Даже страшно подумать, куда и кому он такую ценность вез!

Все знают, что корова – священное животное в Индии. Потому ее помет и моча считаются обладающими чудесными свойствами. Самые отчаянные даже «дезинфицировались» ей во время коронавируса.

Самая большая дичь: коровьей мочой протирают краны и ступени колодцев в деревнях, если ими посмели воспользоваться неприкасаемые. Не так давно был вопиющий случай.

Вот индусы и не хотят на чужбине оказаться без чудодейственного оберега на все случаи жизни (будто в США своих коров нет).

Таможенники называют такой груз «торт с сюрпризом». И уничтожают по предписанной заранее процедуре как биологически небезопасный груз.

Шутки шутками, но помните историю Австралии? Как в нее понавезли чужеродных животных, змей, растений, насекомых, и это разрушило устоявшуюся экосистему.

Министерство сельского хозяйства США ужасно боится, что в помете, прилетевшем аж из самой Индии, могут содержаться бактерии, которые тут упадут на благодатную почву. И могу заразить растения или животных (особенно сильно боятся распространения ящура)

Или даже вызвать у людей серьезные желудочные заболевания.

В Америке все маркетинг

Лучше всех после этих новостей сориентировался… Walmart. Услышав о таких скандальных новостях, магазин уже через месяц выставил на свои полки новый продукт.

Красиво упакованные коровьи лепешки и мочу под названием «продукт для религиозных ритуалов».

Дело в том, что обычно навоз продается в сельскохозяйственных магазинах как удобрение. А тут его под видом «атрибута веры» для индусов поставили на полки продуктового!

В Великобритании такой прецедент тоже был в 2016 году, ведь в ней также проживает много выходцев из Индии. Но скандал случился такой сильный, что лавочку очень быстро пришлось прикрыть.

Можно понять незадачливых индусов, они просто хотели взять частичку родины с собой на чужбину. Просто забавно, когда сталкиваются настолько радикально противоположные культуры, и какие казусы это порождает.

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Метки: США   гостинцы   коровьи какашки   таможна   туристы   фекалии   фото   
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Lexx Полчаса назад
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17k
ss 54 минуты назад
" Как в нее понавезли чужеродных животных, змей, растений, насекомых, и это разрушило устоявшуюся экосистему."
---
В корне неверное заявление. Экологическую систему уничтожить невозможно. Её можно только изменить. Мало того! Она и без инвазии меняется. Сама по себе. В истории с Австралией, человек лишь изменил скорость эволюции австралийской экологической системы. Кролики в Австралии опасней для человека нежели для тамошних животных, так как вредят сельскому хозяйству. А вот собаки динго, фактом прибытия нового блюда в рацион, очень даже довольны.
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