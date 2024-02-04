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Знаменитый журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию

Знаменитый журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию

Автор:
04 февраля 2024 00:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   США   Такер Карлсон   большой театр   журналист   фото   
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Причины его приезда пока неизвестны.

Самый популярный телеведущий США, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон впервые приехал в Россию. Как передают СМИ, он был замечен утром 1 февраля в аэропорту Стамбула при посадке на рейс до Москвы. Таким образом, в столице России он находится уже 2 дня.

Цель визита Карлсона пока покрыта тайной. Сам журналист не анонсировал свой приезд в Россию. Возможно, он просто прилетел на постановку балета "Спартак" в Большом театре, где был замечен в субботу. Однако некоторые СМИ напоминают, что ранее журналист много раз заявлял, что хотел бы взять интервью у Владимира Путина.

Такер Карлсон в первую очередь известен своей критикой демократической партии США и президента Джо Байдена. В своей авторской программе Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News он поднимал множество острых социально-политических вопросов — от иммиграции до абортов. И транслировал при этом на многомиллионную аудиторию консервативные взгляды. В конце апреля 2023 года его уволили с Fox News. Причины, по которым руководство решило расстаться с журналистом, чья программа в 2023 году в среднем собирала у экранов 3,25 млн американцев, до сих пор туманны.


Карлсон не единожды выражал симпатии Дональду Трампу и Владимиру Путину, а также выступал против движения BLM и публично заступался за подростка Кайла Риттенхауса, который в ноябре 2021 года застрелил двух BLM-активистов. Определённая часть американского общества называет Карлсона расистом, женоненавистником, мракобесом и прочими малоприятными словами.

Сейчас Такер Карлсон ведёт авторскую программу в соцсети X (ранее Twitter) и продолжает собирать внушительную аудиторию. К примеру, его видеообращение, которое он записал спустя месяц после увольнения с Fox News, набрало 62 млн просмотров, в полтора раза обогнав по популярности предвыборный ролик Джо Байдена.

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Метки: Москва   США   Такер Карлсон   большой театр   журналист   фото   
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5  комментариев
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Дмитрий Час назад
Да ладно! Приезжал же уже. Видео есть где он по магазинам ходит и едет куда то.
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Деньги Есть Дмитрий Час назад
Карлсон вернулся?
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4k
Руслан 13 минут назад
Один из немногих адекватных журналистов в Пиндосии…Да и человек нормальный вроде
За гомосячную и БЛМ повестки не топит, дерьмократов не любит, ратует за традиционные ценности и старую нормальность, а не новую, как это сейчас у них принято.
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6k
Владимир Полчаса назад
А забавно будет, если интервью с нашим президентом он сделает.
По просмотрам в СШП затмит всё
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