Знаменитый журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию

Такер Карлсон в первую очередь известен своей критикой демократической партии США и президента Джо Байдена. В своей авторской программе Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News он поднимал множество острых социально-политических вопросов — от иммиграции до абортов. И транслировал при этом на многомиллионную аудиторию консервативные взгляды. В конце апреля 2023 года его уволили с Fox News. Причины, по которым руководство решило расстаться с журналистом, чья программа в 2023 году в среднем собирала у экранов 3,25 млн американцев, до сих пор туманны.





Карлсон не единожды выражал симпатии Дональду Трампу и Владимиру Путину, а также выступал против движения BLM и публично заступался за подростка Кайла Риттенхауса, который в ноябре 2021 года застрелил двух BLM-активистов. Определённая часть американского общества называет Карлсона расистом, женоненавистником, мракобесом и прочими малоприятными словами.