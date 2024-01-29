Как разводят туристов на Кубе: не дайте себя обмануть

Добавьте сюда то, что Кубу обычно описывают как райский остров, где царит атмосфера беззаботности и дружелюбия. Естественно, туристы расслабляются и не ожидают подвоха от приветливых кубинцев.

Курс валюты

Когда в стране несколько вариантов валюты, которыми можно расплачиваться, и непонятки с курсом, вариантов нажиться на незнающих очень много. Смотрите: биржевой курс (именно его показывает "Гугл") песо к доллару — около 24, официальный банковский — чуть более 100, а вот неофициальный курс, по которому вы можете поменять доллары (или евро) на песо, — около 270 (январь 2024 года). Вот и получается, что если вам "добренький" водитель такси предлагает за 100 долларов 10 000 песо и говорит, что это очень выгодно, то выгодно это только для него. Не ведитесь.