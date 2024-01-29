Как разводят туристов на Кубе: не дайте себя обмануть

Туризм — основной источник дохода Кубы. Цены для туристов тут в несколько раз выше, чем для местных. То есть тут даже без обмана на людях с долларами неплохо наживаются.
Добавьте сюда то, что Кубу обычно описывают как райский остров, где царит атмосфера беззаботности и дружелюбия. Естественно, туристы расслабляются и не ожидают подвоха от приветливых кубинцев.
Курс валюты
Когда в стране несколько вариантов валюты, которыми можно расплачиваться, и непонятки с курсом, вариантов нажиться на незнающих очень много. Смотрите: биржевой курс (именно его показывает "Гугл") песо к доллару — около 24, официальный банковский — чуть более 100, а вот неофициальный курс, по которому вы можете поменять доллары (или евро) на песо, — около 270 (январь 2024 года). Вот и получается, что если вам "добренький" водитель такси предлагает за 100 долларов 10 000 песо и говорит, что это очень выгодно, то выгодно это только для него. Не ведитесь.
Цены
Во многих магазинах нет ценников. Для туристов цены могут назвать просто из головы, и будут они в несколько раз выше, чем на самом деле. Даже в салоне сотового оператора. Читала в чате, что там сим-карту продавали туристам за 35$, хотя то же самое в песо стоит около 600.
Да, даже в магазинах на Кубе можно торговаться. Мы, например, успешно это проделывали в официальных сигарных магазинах.
Ну и недосчитать сдачу — это обычная история. Как и приплюсовать что-то к счёту. Бывает в любых странах.
Правда, на Кубе схема может усложняться тем, что счёт чаще всего можно оплатить в двух валютах — долларах и песо. В песо обычно выгоднее (ну или без разницы) в том случае, если вы не поленились поменять доллары по 270 песо за доллар.
Такси
Заранее договаривайтесь о цене и лишний раз уточняйте всё, потому что цены, опять же, зачастую называют из головы. Поездка по одному и тому же маршруту может стоить и $10 и $30. Самые адекватные цены — на желтые такси. А вот водители ретрокаров могут у вас запросить любую сумму.
Например, популярное развлечение у туристов — час покататься по Гаване на кабриолете. Стоит это $40. Водитель просто возит вас по городу, это не экскурсия. Экскурсовода нужно брать отдельно. Но вот если вам надо доехать из центра Гаваны, например, до отеля, то поездка на том же кабриолете обойдётся уже в $10, даже если тоже будет длиться около часа.
Ещё очень популярная история: вы уточняете цену, вас всё устраивает, а по прибытии на место оказывается, что это была цена с человека. А у вас семья из четырёх.
"Помогалы"
Идёте вы расслабленный и довольный по улице Гаваны, глазеете вокруг, и тут подходит местный радостный мужчина, начинает расспрашивать, откуда вы прибыли и не может ли он быть чем-то полезен. Совершенно бесплатно. Просто потому что любит Россию и россиян. Рассказывает что-то, может даже достопримечательности показать.
Ну а потом ведёт вас в "единственный самый крутой бар для местных, куда не водят туристов". Заказывает там мохито, вы общаетесь, всё идёт неплохо. Пока не выясняется, что коктейль в этом заведении "стоит" $20, в то время как нормальная цена от 2 до 5 (и это уже туристическая цена). Вот и вся любовь к русским.
Ряженые и музыканты
Наверняка, даже в российских городах около самых главных достопримечательностей вы встречали людей, одетых в костюмы исторических персонажей или героев фильмов / мультфильмов. Не дай бог, вам сделать с ними фото. Потом не отделаетесь.
На Кубе всё то же самое. Стоит только повернуть камеру в сторону ярких мужчин и женщин в национальной одежде, как они тут же начинают просить доллар за фото. Ну а если начали фотографироваться, то доллар будет стоить каждое фото, которое вы сделаете. Правда, на Кубе этот бизнес легален, и у таких артистов чуть ли не кассовые аппараты при себе есть.
Аналогичная история с уличными музыкантами. Если они подошли к вам и начали играть, то это не потому что хотят порадовать гостей острова, а чтобы потом просить денег за оказанную услугу.
Развод в отелях
Если вы думали, что не покидая отеля, будете в безопасности, то сильно заблуждаетесь. Я сейчас не буду рассказывать про воровство, тут уж кому как повезёт. Но один "развод" распространён во многих отелях, и многие туристы на него попадались. Дело в том, что почти все отели берут залог за пляжные полотенца. Точнее, при утрате полотенца (а его надо сдать при выезде) вы обязаны заплатить штраф $35 (я умолчу, что за эти деньги можно купить не одно полотенце, а десяток). И в какой-то момент у вас с шезлонга пропадает полотенце. Вы идёте к персоналу с просьбой найти "воришку", а в ответ получаете предложение "урегулировать проблему всего за 10$". Мораль? Не бросайте без присмотра не только ценные вещи и телефоны, но и отельные полотенца.
Сигары и ром
Тут, на мой взгляд, никакого особого развода нет. Есть местные особенности. Просто знайте, что все сигары, которые вам предлагают вне официальных магазинов, могут быть сделаны где угодно. Это не значит, что они какие-то "не такие", попадаются очень достойные экземпляры, которые не уступают фирменным. Просто знайте, что цена таким сигарам 1-2$, не больше. Пробуйте и торгуйтесь.
Ну а если хотите купить точно не подделку (например, в подарок), то только в официальных магазинах.
А вот ром не подделывают. Так что можно покупать и на улице и у официантов или барменов.
Источник:
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А так, при их зарплатах, они так выживают. Пусть я этого и не поддерживаю.