Такер Карлсон поделился впечатлениями от станции метро "Киевская"

Напомним, что Карлсон прилетел в Россию в начале февраля. Перед интервью с Путиным он побывал на балете в Большом театре, посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, а также заглянул в российский гипермаркет "Ашан" и один из ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка", заменившие ушедший с российского рынка "Макдональдс". Очевидно, вскоре Карлсон опубликует и другие ролики из России, которые он превратит в очередной повод для критики американских властей.





Добавим, что 12 февраля журналист выступил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, где рассказал, что был шокирован тем фактом, что огромная Москва по уровню безопасности, чистоты, сервиса и эстетики превосходит многие города США.