Такер Карлсон поделился впечатлениями от станции метро "Киевская"

Подписчики журналиста шутят, что он никак не может вернуться из Москвы, хотя уже неделю как в Америке.
Американский журналист Такер Карлсон на одном интервью с Владимиром Путиным решил не останавливаться и опубликовал на своей страничке в X (ранее Twitter) короткий ролик о своих впечатлениях о московском метро. Он побывал на станции "Киевская", сравнил её с интерьерами нью-йоркского метро и задался вопросом: как так получилось, что в России есть станция подземки, "которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране?"
"Один из способов понять, то или иное общество — это посмотреть на его инфраструктуру <…> эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, нас потрясло", — говорит в начале ролика Карлсон.
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Напомним, что Карлсон прилетел в Россию в начале февраля. Перед интервью с Путиным он побывал на балете в Большом театре, посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, а также заглянул в российский гипермаркет "Ашан" и один из ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка", заменившие ушедший с российского рынка "Макдональдс". Очевидно, вскоре Карлсон опубликует и другие ролики из России, которые он превратит в очередной повод для критики американских властей.
Добавим, что 12 февраля журналист выступил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, где рассказал, что был шокирован тем фактом, что огромная Москва по уровню безопасности, чистоты, сервиса и эстетики превосходит многие города США.
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"Было бы интересно его мнение о провинциальных городках", так пускай съездит покажет! хотя чем тебе куча других американцев и прочих иностранцев которые ездят по России, выкладывают блоги и в восторге от страны?
Пускай да же ко мне в город заедет. Мне за него не то, что не стыдно! А я горжусь им! Есть что показать, один только Кафедральный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы чего стоит!