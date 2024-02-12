"Дать Такеру Карлсону российское гражданство!" - общественники решили помочь американцу

Активисты движения "Сорок сороков" считают, что Карлсону в США тяжело, и хотят, чтобы у журналиста был российский паспорт.
После интервью в В.Путиным о Такере Карлсоне узнали даже аполитичные россияне, а те, что следит за повесткой дня, знают, кто этот смелый американец.
В апреле прошлого года Карлсон был уволен с Fox News, где работал с 2009 года, а с 2016 вел популярную программу Tucker Carlson Tonight. Карлсон был не слишком удобным: его неоднократные заявления заставляли руководство Fox News нервничать. И таких заявлений за годы работы на телеканале накопилось немало. Он раскритиковал и назвал "политической чисткой" решение большого жюри в Нью-Йорке предъявить обвинения Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Он неоднократно обвинял власти США в личной выгоде в затягивании конфликта на Украине.
Интервью с В.Путиным тоже получилось не с первого раза. И, когда, наконец, это случилось, многие стали опасаться за дальнейшую деятельность журналиста. Активисты движения "Сорок сороков" уверены, что в США ему не дадут нормально жить и работать. Общественники предложили дать американцу российское гражданство.
Как сообщают СМИ, "с российским паспортом журналиста будет ждать творческая реализация и свобода в его деятельности. С предложением дать Карлсону гражданство России общественники обратились в МИД страны". Знает ли об этой инициативе Карлсон и хотел бы он получить гражданство РФ, неизвестно.
Впрочем, в США ему есть что терять. Он богатый наследник неплохого состояния, да и его журналистика прекрасно оплачивается. А уж после интервью с президентом РФ, гонорары Такера непременно вырастут. Захочет ли он менять всё это на возможность жить в России, еще вопрос.
Источник:
- Американский боксёр по распоряжению Путина получил российское гражданство и стал Кевином Владимировичем
- Знаменитый журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию
- Блогершу Божену Рынску призвали привлечь к уголовной ответственности за ненависть к русскому миру
- Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России
- "Перешел красные линии". Америке не нравится визит Такера Карлсона в Москву
Только вот для "индейцев" нихера не изменится. Хороший индеец - мертвый индеец, даже если один из белых господ подзаработал на индейцах.
https://ria.ru/20230424/karlson-1867452085.htmlhttps://ria.ru/20230424/karlson-1867452085.html
Зачем ему паспорт России?
Следующей инициативой будет выдавать паспорта всем туристам по приезду в Россию.