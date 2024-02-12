"Дать Такеру Карлсону российское гражданство!" - общественники решили помочь американцу

После интервью в В.Путиным о Такере Карлсоне узнали даже аполитичные россияне, а те, что следит за повесткой дня, знают, кто этот смелый американец.

В апреле прошлого года Карлсон был уволен с Fox News, где работал с 2009 года, а с 2016 вел популярную программу Tucker Carlson Tonight. Карлсон был не слишком удобным: его неоднократные заявления заставляли руководство Fox News нервничать. И таких заявлений за годы работы на телеканале накопилось немало. Он раскритиковал и назвал "политической чисткой" решение большого жюри в Нью-Йорке предъявить обвинения Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Он неоднократно обвинял власти США в личной выгоде в затягивании конфликта на Украине.

Интервью с В.Путиным тоже получилось не с первого раза. И, когда, наконец, это случилось, многие стали опасаться за дальнейшую деятельность журналиста. Активисты движения "Сорок сороков" уверены, что в США ему не дадут нормально жить и работать. Общественники предложили дать американцу российское гражданство.