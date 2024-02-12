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"Дать Такеру Карлсону российское гражданство!" - общественники решили помочь американцу

"Дать Такеру Карлсону российское гражданство!" - общественники решили помочь американцу

Автор:
12 февраля 2024 17:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Сорок Сороков   Такер Карлсон   журналист   инициатива   общественники   российское гражданство   
985
3

Активисты движения "Сорок сороков" считают, что Карлсону в США тяжело, и хотят, чтобы у журналиста был российский паспорт.

После интервью в В.Путиным о Такере Карлсоне узнали даже аполитичные россияне, а те, что следит за повесткой дня, знают, кто этот смелый американец.


В апреле прошлого года Карлсон был уволен с Fox News, где работал с 2009 года, а с 2016 вел популярную программу Tucker Carlson Tonight. Карлсон был не слишком удобным: его неоднократные заявления заставляли руководство Fox News нервничать. И таких заявлений за годы работы на телеканале накопилось немало. Он раскритиковал и назвал "политической чисткой" решение большого жюри в Нью-Йорке предъявить обвинения Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Он неоднократно обвинял власти США в личной выгоде в затягивании конфликта на Украине.


Интервью с В.Путиным тоже получилось не с первого раза. И, когда, наконец, это случилось, многие стали опасаться за дальнейшую деятельность журналиста. Активисты движения "Сорок сороков" уверены, что в США ему не дадут нормально жить и работать. Общественники предложили дать американцу российское гражданство.


Как сообщают СМИ, "с российским паспортом журналиста будет ждать творческая реализация и свобода в его деятельности. С предложением дать Карлсону гражданство России общественники обратились в МИД страны". Знает ли об этой инициативе Карлсон и хотел бы он получить гражданство РФ, неизвестно.


Впрочем, в США ему есть что терять. Он богатый наследник неплохого состояния, да и его журналистика прекрасно оплачивается. А уж после интервью с президентом РФ, гонорары Такера непременно вырастут. Захочет ли он менять всё это на возможность жить в России, еще вопрос.

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Метки: Сорок Сороков   Такер Карлсон   журналист   инициатива   общественники   российское гражданство   
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11  комментариев
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2k
Pinhead 52 минуты назад
Мне одному за них стыдно? У них вообще есть хоть капля самоуважения? Чувак просто взял интервью без купюр, из него уже Бога делают. Хотя такие же люди пили шампусик когда Трампа выбрали.
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27k
Влад 5 минут назад
Совсем сдурели? Вы его спросили? Он патриот Америки, он хочет сделать счастливой и великой свою страну, зачем ему российское гражданство? Только лишние проблемы.
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4k
grigorenko vladislav 8 минут назад
Здец, помочь они ему решили! А он их просил? Их вообще хоть кто-нибудь просил? И так их там сорок... дураков? не, сороков, да ещё и инициативные на всю голову! Раздавальщики паспортов, блин...
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5
Delhana Полчаса назад
Хороший индеец - мертвый индеец. Но на индейцах можно заработать журналистам, политикам, поправить дела с финансовой пирамидкой, и вообще с помощью индейцев удобно нехило отвлекать внимание населения от полной деградации своей задристаной демократии.
Только вот для "индейцев" нихера не изменится. Хороший индеец - мертвый индеец, даже если один из белых господ подзаработал на индейцах.
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35k
Fat Lynx 40 минут назад
Что за чушь? Он американец и патриот США! Накуя ему гражданство России? *бнутые что ли?
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 40 минут назад
Рядом с Депардье его заселить))
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2k
Звёздный странник 40 минут назад
Уже когда с Fox его нагнали, многие ему пророчили российское гражданство. А Соловьёв предлагал ему работу.
https://ria.ru/20230424/karlson-1867452085.htmlhttps://ria.ru/20230424/karlson-1867452085.html
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338
ays 42 минуты назад
у него 350 лямов состояние... с чего ему тяжело в США ?
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5k
Денис 48 минут назад
Он хочет стать вице-президентом сша.
Зачем ему паспорт России?
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15k
Ничоси 48 минут назад
Обесценивание паспорта..
Следующей инициативой будет выдавать паспорта всем туристам по приезду в Россию.
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