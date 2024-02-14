В Барнауле кусок крыши упал на автомобиль с человеком внутри

Водитель выбралась из под завала через вторую дверь. Она получила ушибы, порезы и испугалась. Кроме того, сообщается, что повреждено несколько припаркованных машин.

Мощнейшие порывы ветра в Барнауле сегодня достигают 19 метров в секунду, там действует режим повышенной готовности. В пригородных посёлках "Солнечная поляна", "Казённая заимка" и "Авиатор" произошло частичное отключение электроэнергии. Кроме того, движение ограничено для грузовых автомобилей и общественного транспорта на пяти трассах.