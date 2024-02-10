"Что будет с квартирой, если ее не убирать 3 месяца"

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Чем реже дома убираться, тем очевиднее результат.
Да и вообще, зачем тратить время на уборку, когда можно вызвать клининг. Удобно, придут хорошие люди, которые за денежку наведут дома порядок и можно будет дальше с чистой совестью засираться.
Вот вам прекрасного с утра в субботу. Так выглядит квартира девушки в центре Санкт-Петербурга, куда раз в три месяца вызывают клининг. Ладно хоть раз в три месяца, а представляете, что было бы с квартирой если бы девушка год не вызывала специалистов.
Осуждаем? Нет, конечно, просто кому-то с женой очень повезет, настоящая хозяюшка. (сарказм)
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Скорее - "Что будет с квартирой, если её засирать 3 месяца."
Сегодня суббота. 8 утра. Погулял с собакой. Перед завтраком помою ванную и полы в доме.
Ну это же нормальное человеческое свойство - жить в чистоте и порядке
и, да, бабы-свиньи на порядок свинее мужиков-свиней. просто сравнительный анализ мужских и женских комнат в студенческих общагах.