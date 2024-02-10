"Что будет с квартирой, если ее не убирать 3 месяца"

Вот вам прекрасного с утра в субботу. Так выглядит квартира девушки в центре Санкт-Петербурга, куда раз в три месяца вызывают клининг. Ладно хоть раз в три месяца, а представляете, что было бы с квартирой если бы девушка год не вызывала специалистов.