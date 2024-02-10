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Что будет с квартирой, если ее не убирать 3 месяца

Что будет с квартирой, если ее не убирать 3 месяца

Автор:
10 февраля 2024 06:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Девушка   Питер   квартира   клининг   уборка   
1540
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Чем реже дома убираться, тем очевиднее результат.

Да и вообще, зачем тратить время на уборку, когда можно вызвать клининг. Удобно, придут хорошие люди, которые за денежку наведут дома порядок и можно будет дальше с чистой совестью засираться.

Вот вам прекрасного с утра в субботу. Так выглядит квартира девушки в центре Санкт-Петербурга, куда раз в три месяца вызывают клининг. Ладно хоть раз в три месяца, а представляете, что было бы с квартирой если бы девушка год не вызывала специалистов.


Осуждаем? Нет, конечно, просто кому-то с женой очень повезет, настоящая хозяюшка. (сарказм)

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Метки: Видео   Девушка   Питер   квартира   клининг   уборка   
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14  комментариев
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132
Деньги Есть Час назад
"Что будет с квартирой, если ее не убирать 3 месяца"

Скорее - "Что будет с квартирой, если её засирать 3 месяца."
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11k
Юрий 3 минуты назад
В советские времена помню вывешивали типа лозунга с текстом - чисто не там где убирают, а там где не сорят.
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604
Нежмисто Живисто 10 минут назад
Тут нужна помощь психиатра, а не только клининговой компании.
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26k
ЦСКА 13 минут назад
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415
темная_мышь 23 минуты назад
Жилец этой квартиры, очевидно, нуждается в помощи специалиста, а не в осмеянии.
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4
Самуил Маршак Полчаса назад
Не понимаю , как. Как жить можно!
Сегодня суббота. 8 утра. Погулял с собакой. Перед завтраком помою ванную и полы в доме.
Ну это же нормальное человеческое свойство - жить в чистоте и порядке
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6k
hhwost Полчаса назад
уверен, свисток накрасить она не забывает. сидя посреди этого всего.
и, да, бабы-свиньи на порядок свинее мужиков-свиней. просто сравнительный анализ мужских и женских комнат в студенческих общагах.
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980
adssaf afasffdsga Полчаса назад
У меня был период времени, когда я заходил в дом, падал, лежал в коме несколько часов, что-то быстро ел, принимал душ и бежал дальше дела делать. В выходные сил убираться тоже не было, все выходные просто спал. Потом период закончился. Было грязно, было пыльно, но мусор не валялся нигде. Я просто не понимаю, как можно ходить по мусору. Он ведь ещё и вонять будет при гниении...
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400
jeka Полчаса назад
Это если не ни убирать, а жить как свинья 3 месяца, Думается в свинарнике чище.
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17k
a_komolow 38 минут назад
Засранка!
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8k
Invertor 53 минуты назад
Какая нахрен девушка. Свинья обыкновенная. Тут не клининг, а санитаров вызывать нужно.
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4k
Wertos Час назад
Для начала... Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
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1k
surgy Час назад
Такую бабу нужно стерилизовать, чтобы ни дай бог не оставила потомства
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